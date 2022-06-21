Что делать, если вас обвесили на рынке или в продуктовом магазине

Обвешивание в продуктовых магазинах или на рынках — явление достаточно нередкое. При этом проверить вес товара в торговой точке не всегда представляется возможным – контрольные весы могут не работать или вовсе отсутствовать. О том, что делать в такой ситуации и куда обращаться обманутому покупателю, «Газете.Ru» рассказала Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.

Должны ли быть контрольные весы на рынке

Многие покупатели привыкли к тому, что в магазине есть контрольные весы. А должны ли они присутствовать на продуктовых рынках? Юрист Полина Гусятникова, отвечает:

«В соответствии с п.4 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением правительства от 2020 года №2463, контрольные весы должны быть в любой торговой точке, которая продает товары на вес. Они должны быть доступны для покупателя в любой момент. Также они должны находиться в рабочем состоянии».

Куда обращаться, если в продуктовом магазине или на рынке нет контрольных весов или они нерабочие

Несмотря на закон, обязывающий торговые точки устанавливать контрольные весы, они есть далеко не везде. Как рассказала «Газете.Ru» 28-летняя Василиса из Самары, продавец обвесил ее на рынке, но об этом она узнала только дома: «На прошлых выходных поехали с дочерью за овощами на рынок, так как томаты там более ароматные, чем в магазинах рядом с нашим домом. Там ребенок попросил купить еще клубники и черешни. Контрольные весы не работали, и это уже не в первый раз! Дома взвесила овощи и ягоды – по моим подсчетам нам не довесили товара примерно на 350 рублей!»

«Если на рынке или в продуктовом магазине нет контрольных весов или они не работают, то покупатель имеет право обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, который будет должен будет инициировать проверку по данному факту и, в случае выявления нарушения, оштрафовать торговую точку.

Ответственность наступает по статье 14.15 КоАП РФ «Нарушение правил продажи отдельных видов товаров», – объясняет юрист Гусятникова.

Эксперт уточняет, что наказание предусмотрено в виде предупреждения или штрафа:

– для физических лиц – от 300 рублей до 1,5 тысяч рублей;

– для должностных лиц – от 1 тысячи до 3 тысяч рублей;

– для юридических лиц – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Однако с официальными жалобами можно не спешить. Так, Гусятникова рекомендует сначала обратиться к администрации магазина:

«Велика вероятность, что вам удастся на месте разрешить ситуацию. Торговые точки тоже не заинтересованы в жалобах и дополнительных проверках, особенно сейчас, поэтому стараются соблюдать законодательство и удовлетворять претензии покупателей в добровольном порядке».

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Однако, бывают случаи, когда администрация торговой точки отказывается идти навстречу.

«В таком случае необходимо потребовать книгу жалоб и предложений, зафиксировать в ней нарушение, сфотографировать его и написать жалобу в Роспотребнадзор. Сейчас все делается дистанционно через сайт Роспотребнадзора. В жалобе необходимо указать свои данные, контактную информацию, адрес торговой точки, время, когда было зафиксировано нарушение и описать саму проблему, например, что контрольные весы были сломаны и администрация магазина отказалась решить данную проблему», – объясняет управляющий партнер юридической компании.

Что делать, если обвесили или обсчитали в продуктовом магазине

В разговоре с «Газетой.Ru» несколько москвичей сообщили, что регулярно сталкиваются с тем, что их обвешивают в продуктовых магазинах.

«Через дорогу от нашего дома недалеко от станции метро Полежаевская есть магазин с рыбным, овощным, молочным и мясным отделами. Хочу рассказать про мясной. Раньше мы постоянно покупали там продукты: фарш, говяжий язык, ребрышки, колеты для жарки... Однажды я заплатила за лоточек с четырьмя люля-кебабами слишком дорого. Пришла домой, взвесила и поняла – меня обманули на 30%. То есть продавец решил, что каждая моя третья котлета – ей в карман. Смело! Я вернулась в магазин. Продавщица пыталась отмазаться, что ценники на витрине не те, что надо, а все теперь стоит дороже. Отмазаться не получилось, так что деньги она вернула.

Продавцы из соседних отделов смотрели на это шоу таким привычным взглядом!

Москвичка сообщила , что не стала бы придавать этому инциденту значение, если бы это был единичный случай. Она уверена, что та же самая женщина пыталась еще не раз обвешивать ее и мужа.

«А когда товар стал приходить упакованный (с указанным весом), то еще и обсчитывать! Она хорошо запомнила нас в лицо, ведь мы каждый раз возвращались к ней с требованиями вернуть наши деньги. Но она продолжала это делать! В итоге нарвалась на такую грубость от мужа, что, думаю, запомнила надолго. У этой женщины есть свой секрет – она взвешивает и начинает виртуозно заговаривать покупателя: «Ой, а что готовить из фаршика будете?», «Хороший кусочек, вот его запечь можно со специями в духовке. А вы как готовите?», «На дачу берете, да? А часто туда ездите?» и так далее. И ей это удается! В такой «дружелюбной» беседе люди не следят ни за весом, ни за стоимостью», – поделилась своим опытом 35-летняя Юлия.

Юрист Гусятникова объясняет, что делать в таких ситуациях:

«Если вас обвесили или обсчитали в продуктовом магазине – имеет смысл сразу же обратиться к администрации магазина. Иногда, при указании на данный факт, сам продавец без лишних вопросов возмещает вам разницу.

В любом случае, решать данную проблему надо сразу. Если вы, например, обнаружили что вас обвесили только дома – доказать данный факт будет проблематично. В торговой точке должны находиться контрольные весы. Они могут быть электронные или обычные – требований в законе относительно этого нет. Вам необходимо взвесить купленный товар и при обнаружении расхождений обратиться к продавцу».

В соответствии со ст. 466 Гражданского кодекса РФ покупатель имеет право:

– требовать доложить ему недостающий по весу товар;

– вернуть деньги, за несоответствующий по весу товар.

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Куда обращаться, если продавец отказывается возвращать деньги или возмещать недостающее количество товара

Полина Гусятникова поясняет: «Если продавец и администрация магазина никак не реагируют на обращение покупателя, необходимо потребовать книгу жалоб и предложений.

Зафиксировать там факт нарушения, указать место, дату, время, свои контактные данные и ФИО, а затем обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

Но не стоит преувеличивать возможности организации, она может только провести проверку по вашему обращению и наказать продавца. В случае выявления нарушений, обязать продавца, например, вернуть вам деньги Роспотребнадзор не может. Это может сделать только суд. Но если сумма незначительна, вряд ли имеет смыл обращаться туда, потому что судебная тяжба тоже предполагает определенные расходы и требует времени».

Что делать, если обвесили или обсчитали на рынке и при этом не дали чека

Мы привыкли, что практически при любой покупке продавец обязан выдать нам кассовый чек. Однако, по словам жительницы Самары Василисы, на рынке ей ни разу не выдавали чек – говорят, что нет кассового аппарата. Поэтому женщина не стала возвращаться в этот день к продавцу, но планировала просто поговорить с ним в следующие выходные.

Юрист Полина Гусятникова подчеркивает, что законодательно существуют категории продавцов, которые могут не выдавать чеки, и они работают в определенного рода торговых площадях. К ним относятся:

– ярмарки, рынки без помещений,

– киоски, которые продают мороженное и безалкогольные напитки в розлив,

– овощные и фруктовые развалы,

– уличная продажа живой рыбы, молока, масла, кваса из цистерн.

«Но несмотря на то, что они не обязаны использовать кассовое оборудование и выдавать вам кассовый чек, по вашей просьбе они обязаны выдать товарный чек, который будет содержать информацию о продавце, наименование и сумме покупки.

Если вам по вашей просьбе не выдали вообще никакого документа – это является нарушением. Обращаться можно также в Роспотребнадзор или в территориальную налоговую инспекцию. Они обязаны будут провести проверку по данному факту. Нарушителей может ждать штраф для ИП или должностного лица от 25% до 50% от суммы чека, но не менее 10 000 рублей, для организации – от 75% до 100% от суммы чека, но не менее 30 000 рублей», – объясняет Гусятникова.

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При этом, эксперт уточняет, что, если вам не выдали чек, то вы не лишаетесь прав, предусмотренных законом «О защите прав потребителей». Поэтому, в случае, если у вас нет чека, а нужно доказать, что покупка была совершена именно в этом месте, подойдут, например, свидетельские показания.

По мнению эксперта, случаи систематического грубого нарушения прав потребителей в России сейчас встречаются достаточно редко, так как, если торговая точка постоянно обвешивает или обсчитывает покупателей и на нее начинают поступать жалобы в надзорные органы, проводятся проверки, которые заканчиваются штрафами. «Для продавцов это крайне невыгодно, поэтому они стараются соблюдать законодательство и разрешать конфликтные ситуации на месте», – уверяет юрист.

Москвичка Юлия, рассказавшая свою историю про систематические обвешивание в мясном магазине, призналась, что пока ни разу не обращалась с официальными жалобами на торговую точку в надзорные органы. Зато громко предупредила покупателей в очереди, что в этом месте клиентов обманывают: «Здесь вас обманут. Будьте бдительны!»

Имеет ли право человек подойти к очереди и предупредить покупателей, что в этом месте обвешивают

Полина Гусятникова отвечает: «Закон не запрещает этого делать. Конечно, торговая точка, в свою очередь, имеет право подать на вас в суд за клевету, но для начала она должна установить вашу личность, а потом доказать, что ваше заявление является ложным. На практике этим никто не будет заниматься».