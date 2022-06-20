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Семья и Дети

Тест: продолжите строчку из стихотворения Есенина

Попробуйте закончить фразу из стихотворения Сергея Есенина

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Стоп-кадр из сериала «Есенин»
Со школьных уроков литературы дети помнят о есенинских сонных березках, у которых шелестят зеленые сережки, душистой черемухе и некошеном сенокосе. А взрослые знают, что поэт посвящал свои строки не только родному краю, но и «читал стихи проституткам и с бандюгами жарил спирт». А сможете ли вы продолжить строчку из известного стихотворения Есенина? Заходите в новый тест на «Газете.Ru»!

Нажмите на кнопку «Начать» и ответьте на несколько вопросов!

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