Как научить ребенка считать в уме: быстрый и проверенный способ

Несмотря на то, что в школе не требуют, чтобы к первому классу ребенок освоил навык устного счета, часть родителей стремится начать обучение как можно раньше. В каком возрасте ребенок должен считать в уме, с чего начинать обучение и какие методы обучения выбрать, «Газете.Ru» рассказали преподаватель математики и специалист по ментальной арифметике.

Умение хорошо и быстро считать не влияет напрямую ни на умственные способности, ни на способность к обучению школьным дисциплинам, объяснил преподаватель по математике и анализу данных Московской школы программистов Дмитрий Коняев. Тем не менее, по мнению эксперта, такой навык крайне полезен и сильно облегчает жизнь, так что не будет лишним приобрести его уже в дошкольном возрасте.

«Устный счет можно сравнить с навыком скоростной печати на клавиатуре. Сам по себе этот навык почти ни на что не влияет, но облегчает жизнь каждый день, потому что в современном мире мы постоянно что-то печатаем. Также каждый день мы что-то считаем, и тянуться каждый раз за телефоном просто неудобно», – объяснил Коняев.

В каком возрасте ребенок должен считать в уме

«Оптимальный возраст для начала устного счета – от трех до пяти лет. Можно начать и раньше, если ребенок проявляет интерес к арифметике и довольно быстро осваивает навыки», – подчеркнул преподаватель математики и ментальной арифметики онлайн-школы «Коалиция» Арсений Кузнецов.

Преподаватель Коняев считает, что в среднем ребенок способен считать в уме уже с четырех лет. Однако, по его мнению, торопить события не стоит. «Если это произойдет позже — ничего страшного тут нет. Давить на неразвитый мыслительный аппарат гораздо хуже», – предупредил специалист.

Как научить ребенка складывать и вычитать

Сложение и вычитание – базовые арифметические действия, которые дошкольник вполне способен освоить. Арсений Кузнецов советует на первых стадиях производить счет на пальцах, в игровой форме с палочками и картинками.

Дмитрий Коняев поддерживает коллегу в том, что в освоении счета взрослым стоит опираться на игровую механику. «Гуляя по улице, предлагайте ребенку посчитать котов/окна/машины/деревья. Это прекрасный способ вовлечь в игру и развить навык», – объяснил Коняев.

Понятия «больше» и «меньше» также поможет освоить практикоориентированный подход, так как, по мнению специалистов, дети лучше воспринимают информацию, которая проецируется на реальную жизнь. «Первое время можно объяснять на примере конфет, кубиков, раскладывая большее количество в правую сторону, меньшее – в левую. Так у ребенка возникнут ассоциации, что меньшее число всегда находится левее», – рассказал Кузнецов. Он отметил, что ребенка важно обучить последовательности счета, и тогда с крепким фундаментом знаний дошкольнику будет проще переходить на более высокие уровни сложности.

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Как научить ребенка решать примеры с переходом через десяток

«Дети начинают чувствовать себя растерянно, когда помимо привычных примеров, где ответ получается не более 10, появляются вычисления, выходящие за рамки первого десятка», – поделился наблюдениями преподаватель Кузнецов.

Эксперт посоветовал обратиться к самому комфортному и действенному методу обучения – рисованию схем. Это поможет развеять страх и продемонстрирует, что новые цифры учить не придется, так как все базируется на значениях от 0 до 9.

«При сложении с переходом через десяток нужно дополнять первое слагаемое до 10, а затем прибавлять оставшиеся единицы, – рассказал математик. – Пример: 9 + 7 = ? 9 + 1 + 6 = 16».

Объяснить это ребенку эксперт посоветовал следующим образом: для округления цифры 9 до десятки не хватает 1. Значит, из 7 вычитаем 1 и прибавляем эту единицу к 9, чтобы получить круглое число. После вычитания 1 из 7 осталась шестерка. К 10 прибавляем 6 и находим ответ.

Как научить ребенка считать в уме двузначные числа

До перехода к устному счету необходимо отработать умение складывать и вычитать двузначные числа на бумаге. Эту задачу, по мнению преподавателя Коняева, стоит оставить школе.

Если же родителям не терпится обучить ребенка этому навыку, то можно воспользоваться счетом в столбик. «Столбики дают наглядное представление о десятках и единицах, об операциях, производимых с ними. Когда ребенок начнет безошибочно проводить письменные вычисления, можно приступать к устным расчетам. Стоит начинать с круглых чисел, вычитать из них десятки, затем пятерки, а после усложнять примеры, добавляя в них разнообразия», – рассказал Арсений Кузнецов.

Специалист объяснил, что для освоения навыка дошкольнику может потребоваться больше времени, чтобы он научился представлять в уме ранее используемых столбцов, но занятия каждый день решат эту проблему.

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Подходит ли ментальная арифметика для обучения быстрому счету

Школы ментальной арифметики сейчас есть почти в любом российском городе, поэтому родителей не может не интересовать вопрос, поможет ли этот метод ребенку научиться быстро считать в уме.

Математик Кузнецов порекомендовал осваивать этот метод тем, кто готов к немалому вложению энергии и времени. Также обучение потребует от дошкольника терпения. Но наградой за труды станет способность к высокой концентрации внимания, гибкость мышления и памяти.

«Ментальная арифметика направлена на развитие умственных способностей ребенка и мелкой моторики рук. За данной методикой обучения скрываются усиленные тренировки и упорство, ее освоение займет около двух лет и первое время будет сопряжено с неверными расчетами. Сдвиги в лучшую сторону начнутся после пары месяцев занятий», – отметил эксперт.

Он объяснил, что для освоения ментальной арифметики достаточно знать цифры от 0 до 9. Обучение протекает постепенно, и уровни сложности повышаются по мере прохождения предыдущих этапов.