«Мне ничего не заплатили, а начальницу я даже не видела»: чего опасаться подросткам на первой подработке

Во время летних каникул многие подростки стремятся найти подработку. Их зачастую трудоустраивают неофициально, чтобы не заниматься бумажной волокитой. Однако это дает работодателям возможность не выплачивать зарплату. В hh.ru рассказали «Газете.Ru», как часто несовершеннолетние сталкиваются с такой ситуацией, а юристы прокомментировали истории подростка и двух студентов об их неудачном опыте работы летом.

Как рассказала руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая, согласно данным сервиса за май 2022 года, подростков стали чаще приглашать на работу. Если в прошлом году отклики на резюме несовершеннолетних составляли 23% от всех ответов работодателей, то в 2022 году доля откликов выросла до 27%.

«Официант, сборщик заказов, хостес, продавец-консультант, курьер, удаленный сотрудник, администратор, промоутер, начинающий специалист», — перечислила самые популярные запросы работодателей представитель сервиса. Именно на эти вакансии ждут несовершеннолетних чаще всего.

Однако подросткам стоит быть осторожными при трудоустройстве.

«Среди несовершеннолетних работников с полной или частичной невыплатой зарплаты сталкивался примерно каждый пятый», – предупредила Татьяна Нечаева, юрист hh.ru.

Три героя поделились личными историями о неудачном опыте работы в подростковом возрасте. Они столкнулись с полной и частичной невыплатой зарплаты.

Промоутер

Василий, 15 лет

Прошлым летом мне было 14 лет. Я пошел работать расклейщиком листовок. Нам выдали пачку листовок, в которой было около 400 штук. Тогда мы не знали, на что подписывались. Дали клей и сказали, что нужно клеить на каждый подъезд, а потом фотографировать дом, где были наклеены листовки. Сначала было не сложно, я бы сказал, совсем легко, но позже начали возникать проблемы, например с клеем. Он постоянно заканчивался, и приходилось ждать, пока нам его привезут. Была очень сильная жара. Хоть мы и одевались легко, через несколько часов становилось очень душно. Вначале нам выплатили аванс, но после окончания работы денег больше не поступало, на наши звонки работодатель больше не отвечал.

По словам ведущего эксперта-методолога Unicon Outsourcing Ольги Абашниковой, согласно трудовому законодательству, при трудоустройстве с 14 до 16 лет подростку необходимо письменное согласие законных представителей.

«Законные представители ребенка могли бы обратиться в прокуратуру и трудовую инспекцию, а также обратиться в суд с иском о взыскании с работодателя неполученной заработной платы», — объяснила Абашникова.

Что касается работы в жару, то, по словам ведущего специалиста Европейской Юридической Службы Оксаны Красовской, работодатель Василия должен был учитывать погодные условия. Она привела рекомендации Роспотребнадзора.

«При 32,5 °C продолжительность рабочей смены не должна превышать 1,5—2 часа для лиц без специальной одежды. То есть работодатель также должен учитывать и погодные условия при трудоустройстве несовершеннолетнего и плюс устанавливать сокращенный рабочий день», — объяснила Красовская.

Начинающий специалист

Ирина, 21 год

В 17 лет я решила найти подработку на лето. Один знакомый сказал, что есть крутая работа. Он уверил меня, что сам там работает и там платят хорошие деньги. Это было какое-то агентство по недвижимости, где надо было мониторить квартиры-конкуренты, кто за сколько выставляет жилье на продажу, и заносить данные в Excel. Я сделала очень большую таблицу. Мне никто ничего не заплатил, а начальницу за все время работы я даже не видела. Знакомый, который посоветовал эту работу, мне больше не отвечал.

«Девочке нужно было обратиться к работодателю с требованием заключить трудовой договор в письменной форме. При отказе обратиться в трудовую инспекцию. Если есть доказательства, что девочка фактически выполняла работу в интересах работодателя, то отношения можно признать трудовыми в судебном порядке», — объяснила Абашникова.

Юрист Красовская добавила, что такие ситуации сейчас происходят довольно часто при работе с интернетом, потому что потом подросткам очень сложно доказать, что был заказчик услуг или была работа.

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Курьер

Станислав, 18 лет

В 16 лет я устроился курьером. На следующий день после собеседования и подписания договора меня вызвали на работу и сказали, что мой испытательный срок составит один день. Со мной поехал один из сотрудников, чтобы все показать. Мы начали ходить по квартирам, проверяя газовое оборудование. Уже тогда меня смутило, что это была вовсе не работа курьером, хотя изначально мне сказали, что нужно будет доставлять людям оборудование. В какой-то момент сотрудник начал предлагать жильцам установить дополнительное оборудование — датчики газа и дыма — за «символические» 10 тысяч рублей. Позже я узнал, что такие датчики стоят около 2 тысяч рублей. На следующий день меня отправили одного. Гуляя по квартирам и общаясь с людьми, я начал осознавать, что моя работа — по сути обман. Начальник рассказал, что я стесняюсь и что надо прорабатывать умение «затуманить собеседнику мозг». Я уволился на следующий день, а зарплату так и не получил, несмотря на то, что проработал два дня.

По словам ведущего специалиста Красовской, Станиславу не должны были устанавливать испытательный срок.

«Согласно ч. 4 ст. 70 ТК РФ, несовершеннолетним лицам не устанавливается испытание при приеме на работу. И потому трудовой договор не может содержать такого условия. Если же такое условие установлено, в нашем случае один день, то оно не подлежит применению (ч. 2 ст. 9 ТК РФ)», — объяснила юрист.

Как отметила представитель Unicon Outsourcing Абашникова, остается неоднозначным вопрос, должны ли были выплатить мальчику зарплату за два дня.

«Это зависит от того, какие условия оплаты труда были прописаны в трудовом договоре работника. Работнику могла быть установлена сдельная система оплаты труда, при которой оплата производится не за фактически отработанное время, а за количество изготовленной продукции, выполненных работ», — сказала юрист.

Представитель Европейской Юридической Службы Красовская напомнила о правах несовершеннолетних, чтобы подростки, которые ищут этим летом подработку, не попали в те ситуации, о которых рассказали герои материала. Помимо обязательного заключения договора, нужно знать о том, на сколько часов работы в день ребенок может рассчитывать.

«Для подростков установлены отдельные требования по времени работы. ТК РФ (ст. 92) устанавливает сокращенное время работы до 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю», — заключила юрист.