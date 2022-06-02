Тест: угадайте, в каких популярных фильмах близнецов сыграл один ребенок

Близнецов отличить нелегко. Но когда в фильме обе роли играет один человек, узнать об этом еще сложнее из-за всевозможных уловок монтажа. «Газета.Ru» предлагает вам пройти тест и угадать, где роль двух братьев или сестер сыграл один актер. Заодно можно будет увидеть, как любимец или любимцы нашего детства выглядят сейчас.