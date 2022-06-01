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Семья и Дети

Кубик Рубика, Тетрис, тамагочи: знают ли современные дети игрушки 90-х

9 детей попытались разобраться, как работают игрушки из детства их родителей

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Накануне 1 июня — Международного дня защиты детей — корреспондент «Газеты.Ru» предложила девяти детям в возрасте от 4 до 12 лет принять участие в съемках видео и угадать, как называются игрушки 90-х и что с ними надо делать.

Каждый ребенок получил определенную игрушку. Среди них были тамагочи, кубик Рубика, калейдоскоп, тетрис, настольный пинбол, пятнашки и другие игрушки поколения 90-х.

Тетрис вызвал неподдельное удивление, кубик Рубика и настольный пинбол оказались легкой задачей для участников видео.

Сложнее всего оказалось справиться с головоломкой, состоящей из двух частей в виде искривленных гвоздей.

Большинство участников сразу же пытались пофантазировать и предложить, что же за игрушка перед ними и как в нее нужно играть. Некоторые дети честно признавались, что не знают, что за предмет им дали.

Из этого видео вы узнаете, как современные дети воспринимают игрушки из детства из собственных родителей и как они реагируют на необычные для них предметы.

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