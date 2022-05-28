Толстые дети запихивали в себя картошку фри, а их папы завтракали пивом: кошмары отдыха в all inclusive

Летний сезон — время выезда на дачи и в загородные семейные отели. Читательница «Газеты.Ru» из Владимира побывала в одном из них вместе с детьми и рассказала «Газете.Ru», почему ее разочаровал отдых с соотечественниками.

В этом году муж неожиданно сменил работу и остался без долгожданного отпуска, который мы планировали в мае. Чтобы как-то компенсировать это, мы решили съездить на выходные в семейный отель, о котором я много слышала, — с бассейном, сауной, небольшим парком и зоопарком, а главное — системой «все включено».

Когда в семье трое детей, один из которых не ест мясо, другой не пьет молоко, а третий не любит рыбу, это просто спасение. Никаких капризов, а главное — недоеденных порций, которые летят в ведро. Но именно шведский стол в итоге и стал главным кошмаром этой поездки.

Планшет и фастфуд

Нет, повара были на высоте — такого разнообразия я не встречала даже в заграничных отелях. Несколько видов горячего, фрукты, фруктовые и овощные фреши, свежайшие булочки и вафли, вполне приличный алкоголь.

Мы попали в пробку и приехали только вечером, к концу ужина, когда народу почти не было. А вот утро преподнесло сюрпризы. В огромной столовой было шумно, как в электричке в час пик.

По залу быстро перемещались озабоченные люди с подносами, на которых высились горы еды.

Казалось, что до этого их не кормили несколько дней и сейчас выпустили на пять минут. Иначе непонятно, чем объяснить эту спешку, желание отталкивать других от стойки с пирожными и класть на одну тарелку по десять сосисок.

Перед каждым, буквально каждым ребенком стояли горы еды — надкусанной и политой, сладкая — сиропом, а остальная — кетчупом и майонезом. Между тарелок прятались планшеты с мультиками или играми, но, конечно без наушников. Какое там уважение к окружающим!

В детстве я мечтала о кукле под названием «Непослушная Аленка» с секретом: если предложишь ей бутылочку, она магнитится ко рту, а даешь ложку с кашей — отворачивается.

Эти дети были ужасно похожи на таких кукол: если мамы пытались впихнуть в них что-то, кроме картошки фри, они мотали головой и кричали.

В конце концов, мамаши сдавались и шли за едой для себя, набирая раза в четыре больше, чем можно съесть. На столе после них оставались горы надкусанных венских вафель и сосисок, нетронутые стаканы с соком и смятые пирожные. Доедали за собой лишь главы семьи. Точнее, допивали — многие из них предпочитали завтракать пивом.

Больше ни ногой

Когда завтрак закончился, мы пошли в бассейн, но там было не лучше. Снова невоспитанные дети и такие же родители. Они орали друг на друга, дети прыгали в воду и брызгались, несмотря на запрещающие надписи. Одна из мам меняла грязный памперс ребенку прямо на шезлонге, другая помогала чаду высморкаться и споласкивала руку в бассейне.

Возле зоны с травяными чаями, крекерами и медом детей снова кормили, а потом оставляли огрызки печенья прямо на столах. Папы были верны себе — они невозмутимо пили пиво на шезлонгах.

Куда бы мы ни шли, везде было одно — шум, грязь, ругань, планшеты и жующие, мусорящие люди. Удивительно, но они все явно преуспели в жизни — чтобы отдохнуть в таком месте всей семьей, надо неплохо зарабатывать. Я не люблю так говорить, но мне было стыдно за соотечественников — и взрослых, и маленьких.

Одна из мам, которой я сделала замечание, с изумлением посмотрела на меня: она приехала отдыхать, а не по струнке ходить. Непонятно, почему хороший отдых у этих людей ассоциируется с наплевательским отношением к окружающим, а вкусная еда — с возможностью оставить после себя горы объедков. Думаю, что мы больше никогда не поедем в такое место.