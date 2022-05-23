Сын или дочь знаменитости? Угадайте по фото

Внешность часто бывает обманчива, а стереотипы из серии «мальчики носят вещи голубого цвета, а девочки предпочитают одежду в розовых тонах» и вовсе остались в прошлом. Сможете ли вы понять, перед вами парень или девушка всего по одной фотографии — узнайте, пройдя тест «Газеты.Ru».