«Если у мужчины есть возможность уйти в декрет, советую ею воспользоваться»

По данным Фонда социального страхования Швеции, в этой стране почти 50% отцов пользуются своим правом уходить в отпуск по уходу за ребенком. Алексей, программист из Ярославля, пять лет назад переехал в Стокгольм вместе с женой. Год назад в их семье родился ребенок. И вот уже несколько месяцев Алексей находится в официальном декрете. О том, почему такая практика – норма для шведов и почему отцам, в том числе в России, надо обязательно уходить в такой отпуск, Алексей рассказал в интервью «Газете.Ru».

– Расскажите, как вы оказались в Швеции?

Как отцу в России уйти в декрет Мужчина может взять отпуск по уходу за ребенком в любой момент после того, как у женщины закончится отпуск по беременности и родам (длится 70 календарных дней). Отпуск предоставляется отцу до достижения ребенком 1,5 или трех лет. Для того, чтобы оформить декрет, отцу необходимо написать заявление в отделе кадров, предоставить работодателю свидетельство о рождении ребенка и справку с места работы жены о том, что она не берет отпуск... Читать дальше

– Лет семь назад мы стали думать о переезде в другую страну с прицелом, чтобы растить там ребенка. В итоге остановились на Швеции, так как это одно из лучших государств для жизни с детьми. Здесь есть все для семей с детьми: начиная от инфраструктуры, заканчивая бесплатной медициной. Бонусом стала хорошая экология.

Мы с женой оба программисты. Пять лет назад друзья, которые жили в Стокгольме, предложили мне работу в их фирме, и мы, недолго думая, согласились. Год назад у нас родился сын, и мы очень довольны, что тогда приняли такое решение. Кстати, жена нашла работу почти сразу после переезда.

– По статистике отцы в Швеции берут около 30% от оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. Полагался ли такой отпуск вашей семье?

– Да, мы, как и другие пары, которые стали родителями, имеем право на 480 дней оплачиваемого декрета, которые родители могут поделить пополам. Каждому родителю полагается 90 дней отпуска, которые он не имеет права передать партнеру. Если он отказывается от них, то они просто сгорают.

Родители могут взять отпуск в любое время вплоть до достижения ребенком восьми лет.

– Это удобно! Как вы распорядились этим правом?

– На самом деле, система с декретом здесь очень гибкая. И существует гораздо больше вариантов, чем делить 480 дней поровну между матерью и отцом ребенка. Например, можно растянуть отпуск на большее количество дней, соответственно и положенные выплаты тоже распределяются равномерно на эти дни, но общая сумма не увеличивается. И есть еще множество разных схем, которые можно обсуждать с работодателем.

Сейчас нашему сыну 11 месяцев и еще два месяца я могу быть рядом с ним и ни о чем не переживать. Жена уже была в декрете до 8,5 месяцев сына, потом эстафету подхватил я. В общей сложности у меня выйдет 4,5 месяца, потом мы планируем водить сына в детский сад. В принципе, я мог бы провести с ребенком и больше времени, просто выплата была бы минимальной: что-то около 100 евро в месяц, по местным меркам – это копейки. Кстати, даже когда ты выходишь на полноценную работу после декрета, твое начальство ведет себя очень лояльно, если отлучишься раньше по семейным обстоятельствам.

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– Что имеется в виду?

– Например, когда надо забрать ребенка пораньше из школы или отвести к врачу, люди даже не считают нужным как-то специально отпрашиваться. Просто встают и говорят: «Я пошел забирать дочку из кружка» или «Мы к зубному». И этого достаточно, чтобы уйти на час или на два до окончания рабочего дня. И никто не задаст никаких вопросов, потому что дети – это святое.

У шведов в норме иметь двоих-троих детей.

– Кто же тогда работает, если все все время отлучаются по семейным делам?

– Дети тут есть почти у всех, и все понимают, что маленький ребенок — это не навсегда. Из тебя не будут пытаться выжать недоработанные часы, понимая, что работники не привыкли халтурить, менталитет не тот.

Конечно, бывают разные ситуации, но по моему опыту и по опыту знакомых, работодатели входят в положение. В феврале, например, дети повально болеют, и можно взять больничный на целый месяц.

Что касается того, кто же в Скандинавии работает… это большой вопрос. Здесь люди не привыкли отлынивать от работы, но и перетруждаться не любят. Стараются соблюдать work-life balance (баланс между работой и отдыхом – «Газета.Ru»), делая акцент в сторону отдыха.

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– Насколько отпуск по уходу за ребенком у отца отличается от отпуска матери?

– Не вижу разницы между тем, как справляюсь с уходом я и жена, разве что у меня нет груди, чтобы покормить ребенка. Женщины в Швеции, как правило, берут декрет до 7-8 месяцев, после инициативу подхватывают партнеры. Для пап в декрете здесь есть даже отдельное слово – «lattepapa» — это папа, который идет с коляской и попивает кофе. Когда мы еще не были родителями, ездили в центр Стокгольма, чтобы посмотреть на таких пап. И очень удивлялись, что здесь так много мужчин сидят с маленькими детьми. А теперь я и сам один из них.

– Расскажите, из чего состоит сейчас ваша декретная жизнь?

– Утром мы просыпаемся все вместе. Жена кормит сына, потом она садится работать, а мы идем гулять: в парк, на детскую площадку или в открытый детский сад. Открытый детский сад – это помещение с игрушками, в котором ребенок может находиться вместе с родителем. Еще там есть воспитатель, который занимается с детьми. В это время ты можешь пообщаться с другими родителями. В саду мы проводим час-полтора.

Потом мы возвращаемся домой, обедаем, я укладываю сына спать. После сна жена опять кормит его грудью, дальше мы до вечера проводим время вдвоем с сыном. Супруга может временно присмотреть за ним, если мне надо сходить в магазин или по другим делам. Вечером она иногда помогает мне с укладыванием. Жена делает все то же, что я делал до 8-го месяца – то есть она работает, но если что всегда на подхвате.

– Считаете ли вы декретный опыт полезным?

– Безусловно! Наверное, он подойдет не всем мужчинам. Но если у отца есть возможность хотя быть на чуть-чуть взять отпуск по уходу за ребенком — месяц-полтора – то я бы посоветовал ей воспользоваться.

Во-первых, это справедливо и снимет вопросы, связанные с неравноправием: когда женщина считает, что она пашет дома, а муж ходит на работу «отдыхать», при этом мужчина думает, что супруга «сидит» дома с ребенком и не сильно утруждается, а он зарабатывает.

Во-вторых, видеть, как растет твой ребенок, быть с ним все время рядом – очень интересный опыт.

Что бы я делал, если бы не декрет? Ходил бы на работу, закрывал обычные задачи… Ничего необычного за эти 4-5 месяцев со мной бы не произошло. Но вместо этого я выбрал уникальную возможность видеть, как растет мой сын. Он больше никогда не будет таким маленьким. Если бы я работал в офисе, то не увидел бы, как он делает первые шаги, как пытается держать равновесие, как грызет камень, который подобрал на улице…

Конечно, я сильно устаю, но этот опыт стоит того! Поначалу у меня были страхи, что я с чем-то не справлюсь, но они быстро ушли. Нет того, что жена бы умела делать, а я – нет. Если бы я просто ходил на работу и видел бы сына час-два перед сном, то чувствовал себя добывателем денег, а не полноценным родителем.

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Отчасти поэтому мы и уехали в Швецию, чтобы у нас была возможность растить сына вот так.

– Есть какие-то минусы в семейной жизни в Швеции?

– Для тех, кто приехал из России, наверное, самый большой минус – в том, что здесь не должно быть никакой сегрегации между взрослыми и детьми. В Швеции не приняты детские комнаты в кафе, торговых центрах. Ты всегда находишься вместе с ребенком. Оставлять его на время под присмотром других людей не принято, если это не детский сад или школа. Потом, у нянь здесь очень высокие зарплаты – и мало кто может себе позволить такую помощь.

И когда вокруг все приспособлено для жизни с детьми не то, чтобы ты сильно хочешь доверять своего ребенка другим людям.

Конечно, бывают дни, когда из-за недосыпа тебе хочется все бросить, но это проходит. Как-то в октябре сын проснулся в шесть утра, все время скандалил. Мы были жутко злые, уставшие. И казалось, что ничего не поправит плохое настроение. Но потом мы вышли гулять. Мы шли по лесу, я нес сына в переноске, он пригрелся и заснул, а я подумал:

«Вот будет мне 70 лет. Я буду ворчливым и больным стариком, а сын вырастет и уедет от нас, и будет звонить в лучшем случае по выходным. И тогда я буду вспоминать такие прогулки, как эту, как самые счастливые моменты жизни». Эта мысль здорово встряхнула меня. И я преисполнился любви к родительству.