Как быстро успокоить ребенка, чтобы он перестал плакать

По мнению британских ученых, детский плач входит в рейтинг звуков, которые переносятся особенно тяжело. Когда ребенок плачет, но в силу возраста не может объяснить причины, родители часто впадают в панику и не знают, что делать. Любовь Некрасова, детский невролог сети клиник «Семейная», рассказала «Газете.Ru», как помочь ребенку в такой ситуации.

Как правильно реагировать на плач ребенка

По словам невролога, плач – это единственный способ коммуникации, доступный маленьким детям. «С помощью плача ребенок поддерживает связь с матерью или отцом, сообщает о физическом дискомфорте (мокрый подгузник, жаркая или неудобная одежда) желаниях, боли, скуке и просто о плохом настроении», – объяснила врач.

Кроме того, плач – это еще и проверка мира на безопасность, которую для маленького ребенка воплощает в себе, как правило, мама.

«Плач – это важный, выработанный в процессе эволюции способ выживания для младенца. Именно поэтому плач ребенка, особенно собственного, невозможно игнорировать, это самый сильный из возможных раздражитель для его матери», – рассказала Некрасова.

Она добавила, что в тяжелой для него ситуации ребенок ждет от мамы помощи, поддержки, успокоения, поэтому очень важно, чтобы мама могла сохранять спокойствие, не кричала, не злилась и не нервничала.

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Можно ли брать ребенка на руки, когда он плачет

После того, как мама продемонстрирует, что она рядом, ласково обратится, поговорит с малышом, она должна попробовать помочь ему, рассказала Некрасова.

Она отметила, что в первую очередь, важно устранить причины физического дискомфорта: сменить мокрый подгузник, расправить одежду, убедиться, что ребенок не вспотел и не замерз (ручки и ножки могут быть теплыми или слегка прохладными, но не холодными), предложить попить и попробовать покормить малыша.

«Если это не помогает, мама может взять малыша на руки и носить, легонько и ритмично покачивая и напевая. Можно включить так называемый «белый шум», такие звуки легко найти в Интернете – это хорошее успокоение для ребенка. Подойдут и другие фоновые звуки, например, звук льющейся воды или работающей стиральной машинки», – посоветовала эксперт.

По словам Некрасовой, маленьких детей часто успокаивает пеленание или кокон, закрывающий ручки и ножки. Но важно помнить, что мама способна определить далеко не все причины плача, ведь он может быть связан, например, с проблемами со здоровьем. «Если ребенок долго, сильно, беспричинно плачет, стоит не искать причины, а проконсультироваться с педиатром», – сообщила невролог.

Она рассказала и об опасных способах быстро успокоить ребенка, которые ни в коем случае не нужно практиковать. Например, популярный способ дать ребенку «проплакаться» одному.

«Категорически нельзя оставлять ребенка долго плакать в одиночестве. Опасно бросать малыша в кроватку или сильно трясти его. Ни при каких обстоятельствах нельзя трясти ребенка младше двух лет. В результате резких встряхиваний у детей может развиться так называемый «синдром встряхнутого ребенка» (SBS, или shaken baby syndrome). При подобной тряске могут происходить кровоизлияния под оболочки мозга, что приводит к тяжелым последствиям, вплоть до смертельного исхода», – предостерегла врач.

Симптомы SBS могут проявляться в течение нескольких дней. К ним относятся непривычная для поведения малыша вялость, сонливость или, напротив, возбудимость и судороги. При подозрении на синдром необходима экстренная госпитализация в отделение реанимации.

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Как успокоить ребенка, если мамы нет рядом

«Другой взрослый, если мамы нет рядом, может сделать все то же самое – перепеленать и сменить мокрый подгузник, переодеть по погоде, взять на руки, отвлечь монотонными тихими звуками. Можно также попробовать переключить внимание ребенка, показав ему яркую игрушку или птицу за окном», – рассказала эксперт.

Невролог обратила внимание на то, что когда ребенок долго плачет и не может прекратить истерику, помощь может потребоваться не только ему, но и маме. В этом случае лучше, если у нее есть возможность передать малыша другому взрослому, выйти и успокоиться.

«Надо помнить, что мать не всегда может успокоить ребенка, и это нормально. В таких случаях важно быть рядом с женщиной и поддерживать ее», – подытожила врач.

«В том случае, если ребенка передать некому, можно, в порядке исключения, оставить его в кроватке, манеже или другом безопасном месте, выйти на 5-10 минут и успокоиться», – заключила Некрасова.