Как научить ребенка выговаривать звук «р»: советы логопеда

Звук «р» — один из самых сложных для произношения в русском языке. Одни дети учатся выговаривать его самостоятельно без особых усилий, в то время как другим требуются месяцы ежедневной практики. О том, как развить речевое дыхание и какие упражнения помогут ребенку научиться выговаривать звук «р», «Газете.Ru» рассказала учительница младших классов и логопед Ная Сперанская.

В каком возрасте ребенок должен уметь выговаривать букву «Р»

Звук «р», как правило, появляется у детей в возрасте от 4,5 до 5,5 лет.

«Если к четырем или к пяти годам малыш еще не выговаривает звук «р», бить тревогу не стоит. Все дети развиваются по-разному. Есть те, кто начинает говорить раньше условной нормы, а есть — кто делает это чуть позже. Беспокоиться надо, если звук не появился к шести годам», — объяснила Сперанская, отметив, что в этом случае стоит начать занятия с логопедом. Сама специалист чаще всего берет дошкольников для постановки звука «р» не раньше 5,8–6 лет.

Справка Дизартрия – нарушение речи, связанное с патологией функционирования нервной системы. Диспраксия – двигательное расстройство речи, которое проявляется тем, что ребенку трудно координировать и выполнять движения органами артикуляции.

«Год до школы – это период, которого вполне достаточно, чтобы поставить и автоматизировать звук, даже если у ребенка есть небольшие речевые нарушения вроде минимальной дизартрии (нарушения речи, вызванного заболеваниями нервной системы или расстройством в работе голосовых связок, лицевых и дыхательных мышц — «Газета.Ru») или диспраксии (расстройства двигательной функции и координации движений у ребенка с нормальным мышечным тонусом — «Газета.Ru»)», — заве

рила логопед, добавив, что их может диагностировать только специалист.

Трудности с произношением звука могут возникнуть, если у ребенка есть проблемы с фонематическим слухом – способностью вычленять отдельный звук в речевом потоке.

«Формирование фонематического слуха начинается у человека буквально с рождения. Наш мозг фиксирует разные шумы и постепенно начинает делить их на речевые и неречевые. Итогом формирования фонематического слуха становится способность к фонематическому анализу и синтезу. В первом случае ребенок, слыша отдельные звуки, должен собрать из них слово. Например, мы последовательно называем [к], [о], [т], а дошкольник складывает их в слово «кот», во втором — он должен «разобрать» целое слово на отдельные звуки», — объяснила Сперанская, отметив, что проблемы с фонематическим слухом напрямую связаны с отсутствием у ребенка в речи одного или нескольких звуков.

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Как быстро поставить ребенку звук «р»

Чтобы ребенок как можно скорее начал выговаривать звук «р», первое, чему необходимо уделить внимание, – это развитие речевого дыхания.

«Речевое дыхание отличается от физиологического. Благодаря нему мы можем изменять скорость, громкость, плавность речи, делать необходимые паузы, говорить разборчиво», — рассказала логопед.

Сперанская объяснила, что при неправильном речевом дыхании воздух может уходить в щеку, «распространяться» по ротовой полости.

«Чтобы развить речевое дыхание, ребенку необходимо научиться делать правильный выдох ртом, вырабатывать воздушную струю», — рассказала специалист и поделилась простым упражнением для развития дыхания, которое можно выполнять дома.

«Положите на ладонь кусочек салфетки или ватку. Попросите ребенка вдохнуть воздух через нос, затем скрутить язык небольшой трубочкой (положить на нижнюю губу) и сделать долгий и плавный выдох. Важно следить, чтобы воздух шел по образовавшейся бороздке, а щеки у малыша не надувались. Если ребенок может в таком положении сдуть с ладони салфетку или задуть большую свечу, то можно приступать к постановке звука «р»», — добавила Сперанская.

Второй важный этап – научить ребенка «ориентироваться внутри собственного рта». Распространенная проблема – когда дети знают, что у них есть язык и губы, но не понимают просьбы родителей «поставить язык за верхние зубы», «прижать язык к небу» и т.д. Справиться со сложностями поможет еще одно упражнение: «Чтобы объяснить малышу, где в его рту находится место «за зубами», смажьте это место медом или вареньем и предложите ребенку «угостить язык вкусненьким», дотронувшись его кончиком за зубами».

Следующая задача — научить малыша опускать и поднимать язык. Добиться этого получится с помощью упражнения «качели». Для этого надо сесть вместе с дошкольником перед зеркалом и попросить его широко открыть рот, высунуть язык и сначала дотронуться им до верхней губы, а затем – до нижней, «как будто язык качается на качелях».

«Когда малыш освоит «большие качели» предложите ему «покачать» язык на маленьких качелях и повторите то же упражнение, перенеся язык за зубы. Важно довести движение «вверх-вниз» до автоматизма прежде, чем переходить к следующему этапу обучения», — объяснила Сперанская.

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Три упражнения, которые помогут ребенку поставить звук «р»

Занятия с детьми по постановке звука необходимо проводить регулярно. По словам специалиста, занятия с логопедом точно помогут добиться результата быстрее, но если у семьи есть запас времени, можно попробовать научить ребенка выговаривать звук «р» дома.

Сперанская заверила, что полгода – допустимый срок для постановки звука «р», и поделилась тремя эффективными упражнениями.

Специалист подчеркнула, что обращаться к логопеду необходимо, если при регулярной практике в течение месяца-полутора родители не замечают прогресса.

Упражнение «Лошадка»

Широко открываем рот. Кладем язык на верхнее небо так, чтобы язык присосался к нему не кончиком, а всей своей поверхностью. Опускаем язык вниз и немного назад. Должен получиться «цокающий» звук.

Упражнение «Грибочек»

Это упражнение напрямую связано с умением делать «лошадку». Его смысл заключается в том, чтобы положить язык на верхнее небо и зафиксировать язык в этом положении на 20 секунд. Затем надо слегка выдвинуть вперед нижнюю челюсть (язык в это время все еще находится у неба) и подуть из положения «грибочек» до того момента, как язык не начнет вибрировать.

«Если вибрация получается, то можно добавлять голос», — рассказала Сперанская – «Бывает, что у малыша не получается подуть или включить голос, тогда надо ему помочь. Возьмите две ватные палочки (можно делать это большим и указательным пальцами, но палочками гораздо удобнее) и придержите ими язык сверху, чтобы он не опускался слишком низко. Просите малыша дуть и потом подключать голос. Будет получаться глухой звук. Если вы попросите ребенка добавить к нему гласный «а», то у него вполне может получиться выговорить «р»».

Упражнение «Барабанчик»

Растягиваем губы в улыбке, как будто говорим звук «ы», после этого приоткрываем немного зубки, начинаем ударять кончиком языка за верхними зубами и произносить быстро «д-д-д-д». Выполнять это упражнение надо минимум полминуты и достаточно быстро.

Затем родитель берет ватную палочку, ставит ее ближе к корню языка (под язык) и пока ребенок произносит «д-д-д», водит палочкой вправо и влево.

«Получается так называемая «болтушка». Ее надо делать регулярно в течение нескольких недель, затем добавить звук «а» и у малыша выйдет зачаток звука «р». Если вибрация получается хорошо, палочку можно убирать», — объяснила логопед.

Как только звук «р» поставлен, необходимо его автоматизировать, чтобы он не терялся или не уходил в горловой звук. Для этого месяц или полтора надо каждый день растягивать звук «р», рычать, произносить слоги: ра, ро, ру, ры, ор, ар, ыр, ара, ору, арэ, орэ и другие.

«В постановке звуков самое главное – не только соблюдение правильных техник, но последовательность и размеренность», — заверила Сперанская, добавив, что переучивать в случае неправильной постановки звука будет сложно, поэтому имеет смысл хотя бы нескольких встреч со специалистом.