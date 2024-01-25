Важный элемент промышленного суверенитета: как будет развиваться алюминиевая отрасль

Алюминиевая промышленность — перерабатывающая отрасль, конечная продукция которой часто используется в высокотехнологичных изделиях — от аккумуляторов и деталей солнечных панелей до элементов самолетов и строительных конструкций. Это делает ее важнейшим элементом промышленного суверенитета страны. К такому выводу пришли участники пленарной сессии «Технологии новых материалов и веществ. Флагманы базовых секторов», состоявшейся 25 января в рамках Дня базовых секторов промышленности на выставке «Россия».

Сильный конкурент на мировом рынке

В пленарной сессии приняли участие вице-президент РУСАЛа Елена Безденежных, председатель Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская, замглавы Минпромторга России Михаил Юрин и представителей других компаний и объединений черной металлургии и химической промышленности.

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Открывая сессию, Михаил Юрин обратил внимание на то, что потребление алюминиевой продукции на внутреннем рынке за последние 10 лет увеличилось на 60%. При этом объем производства алюминиевой банки достиг 9,8 млрд штук, 98% из которых производятся на отечественных предприятиях.

Вице-президент РУСАЛа Елена Безденежных в своем выступлении отметила, что российский алюминий — сильный конкурент на мировом рынке благодаря использованию в его производстве гидроэлектроэнергии сибирских рек.

По ее словам, использование ВИЭ обеспечивает низкий углеродный след российского металла, что высоко ценится многочисленными потребителями, участвующими в развитии «зеленой» экономики.

«РУСАЛ разрабатывает новые сплавы и материалы и поддерживает развитие науки и образования. Без отечественных научных открытий мы не сможем выйти на новый технологический уровень, не сможем обеспечить добавленную стоимость продукции и опережающие темпы развития экономики высоких переделов», — сказала Елена Безденежных.

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В условиях разворота на Восток

Как отметила вице-президент РУСАЛа, основные мощности по производству металла сконцентрированы в Сибири, регионе, который становится ключевым в условиях разворота России на Восток. Но пока разворот заключается в основном в переориентации сырьевых потоков. При этом регион обладает колоссальным потенциалом: в Сибири находятся крупнейшие запасы таких металлов, как никель, марганец, золото, свинец — более тысячи месторождений, больше, чем в любом другом регионе страны, а также более 80 видов рудных и нерудных полезных ископаемых. Но отечественная промышленность пока перерабатывает всего около 6% того, что добывается, да и то перерабатывается до полупродукта. На этом фоне необходимо развивать экономику высоких переделов, и делать это совместными усилиями бизнеса и государства.

Еще одна проблема Сибири — неразвитость транспортной инфраструктуры. Чтобы реализовать потенциал региона, нужно создавать новые логистические коридоры, а главное — привлекать в Сибирь людей, подчеркнула Елена Безденежных.

РУСАЛ активно вкладывает средства в социальную инфраструктуру в городах своей ответственности, поддерживает инициативы местных жителей и своих сотрудников по улучшению качества жизни, реализовывает проекты с местными администрациями.

Однако сегодня российская алюминиевая промышленность оказалась под беспрецедентным давлением из-за целого ряда факторов, включая ухудшение рыночной конъюнктуры (рост издержек и низкие биржевые цены на металл), санкций и ограничений на премиальных западных рынках, а также курсовые пошлины в России. А в последние дни появилась информация о том, что ЕС может полностью запретить импорт российского алюминия в Европу в рамках очередного пакета санкций.

О развитии культуры потребления алюминия и о драйверах отрасли в своем выступлении рассказала председатель Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская.

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«Алюминиевая отрасль готова предложить для строительства, энергетики, сферы товаров народного потребления, транспорта инновационные алюминиевые решения. Точки роста — развитие внутреннего спроса, новых мощностей, высокотехнологичного экспорта и создание новых продуктов», — заявила Ирина Казовская.

Этому, по ее словам, будет способствовать реализация региональных программ по применению высокотехнологичных конструкций и изделий из алюминия и сплавов на его основе в различных сферах согласно Плану правительства, принятому в мае 2023 года.