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Эфрос, Овечкин и Файнс: Вера Глаголева в жизни и на экране

Актриса Вера Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве в учительской семье. В 1974 году ее пригласили на главную роль в фильм «На край света…» режиссера Родиона Нахапетова, который после съемок сделал ей предложение. Глаголева родила двух дочерей в браке с Нахапетовым и сыграла в шести его фильмах.

В начале 1990-х она дебютировала в качестве режиссера и вышла замуж за предпринимателя Кирилла Шубского. Их дочь Анастасия в 2017 году стала женой хоккеиста Александра Овечкина. В 2011 году Глаголева была удостоена звания Народной артистки Российской Федерации. В 2014 году в ее фильме «Две женщины» снялся британский актер Рэйф Файнс.

Причиной смерти Глаголевой стало онкологическое заболевание. Она умерла в немецкой клинике 16 августа 2017 года. В 2019 году на могиле актрисы на Троекуровском кладбище был открыт памятник в ее честь. Сегодня Вере Глаголевой могло бы исполниться 65 лет.

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Вера Глаголева, 2014 год Вера Глаголева, 2014 год
Глаголева дебютировала в большом кино сразу после окончания школы. Молодая дебютантка произвела впечатление на режиссера Анатолия Эфроса. В 1977 году она сыграла главную женскую роль в его фильме по сценарию Андрея Битова «В четверг и больше никогда». Эфрос пригласил ее стать частью труппы театра на Малой Бронной, однако муж актрисы настоял, чтобы она отклонила это предложение. На фото: Вера Глаголева в кадре из фильма &laquo;В четверг и больше никогда&raquo; (1977) Глаголева дебютировала в большом кино сразу после окончания школы. Молодая дебютантка произвела впечатление на режиссера Анатолия Эфроса. В 1977 году она сыграла главную женскую роль в его фильме по сценарию Андрея Битова «В четверг и больше никогда». Эфрос пригласил ее стать частью труппы театра на Малой Бронной, однако муж актрисы настоял, чтобы она отклонила это предложение. На фото: Вера Глаголева в кадре из фильма &laquo;В четверг и больше никогда&raquo; (1977)
К началу 1980-х годов Глаголева снялась в трех фильмах Нахапетова &mdash; «На край света&hellip;», «Враги» и «Не стреляйте в белых лебедей». К этому времени сложился ее узнаваемый образ интеллигентной женщины, готовой к решительным поступкам. На фото: Вера Глаголева, 1982 год К началу 1980-х годов Глаголева снялась в трех фильмах Нахапетова &mdash; «На край света&hellip;», «Враги» и «Не стреляйте в белых лебедей». К этому времени сложился ее узнаваемый образ интеллигентной женщины, готовой к решительным поступкам. На фото: Вера Глаголева, 1982 год
В браке с Нахапетовым Глаголева родила двух дочерей. Анна Нахапетова стала балериной Большого театра, а позднее актрисой театра Романа Виктюка. Мария Нахапетова поступила в голливудскую школу визуальных эффектов Gnomon, после чего занялась оформлением книг и живописью, а в 2007 году снялась в фильме отца «Заражение». На фото: Вера Глаголева с первым мужем Родионом Нахапетовым и дочерьми Машей и Аней В браке с Нахапетовым Глаголева родила двух дочерей. Анна Нахапетова стала балериной Большого театра, а позднее актрисой театра Романа Виктюка. Мария Нахапетова поступила в голливудскую школу визуальных эффектов Gnomon, после чего занялась оформлением книг и живописью, а в 2007 году снялась в фильме отца «Заражение». На фото: Вера Глаголева с первым мужем Родионом Нахапетовым и дочерьми Машей и Аней
Самым популярным фильмом в СССР с участием Глаголевой стала драма Виталия Мельникова «Выйти замуж за капитана». В 1986 году она была признана лучшей актрисой по итогам опроса читателей журнала «Советский экран». На фото: Вера Глаголева в кадре из фильма «Выйти замуж за капитана» (1985) Самым популярным фильмом в СССР с участием Глаголевой стала драма Виталия Мельникова «Выйти замуж за капитана». В 1986 году она была признана лучшей актрисой по итогам опроса читателей журнала «Советский экран». На фото: Вера Глаголева в кадре из фильма «Выйти замуж за капитана» (1985)
В 1986 году она была признана лучшей актрисой по итогам опроса читателей журнала «Советский экран». На фото: Вера Глаголева, 1986 год В 1986 году она была признана лучшей актрисой по итогам опроса читателей журнала «Советский экран». На фото: Вера Глаголева, 1986 год
В 1986 году Глаголева снялась в фильме своего мужа «Зонтик для новобрачных» вместе с легендой советского кинематографа Алексеем Баталовым. «Мы должны помнить, что Баталов был очень достойным человеком. Не говоря уже о том, что это был великий актер. У него не было проходных ролей. Это была прежде всего личность &ndash; и это чувствуется во всех его работах», &mdash; вспоминала она. На фото: Вера Глаголева в фильме &laquo;Зонтик для новобрачных&raquo; (1986) В 1986 году Глаголева снялась в фильме своего мужа «Зонтик для новобрачных» вместе с легендой советского кинематографа Алексеем Баталовым. «Мы должны помнить, что Баталов был очень достойным человеком. Не говоря уже о том, что это был великий актер. У него не было проходных ролей. Это была прежде всего личность &ndash; и это чувствуется во всех его работах», &mdash; вспоминала она. На фото: Вера Глаголева в фильме &laquo;Зонтик для новобрачных&raquo; (1986)
В конце восьмидесятых Глаголева снялась в нескольких фильмах на общественно-политические темы: «Без солнца», «Оно» и «Софья Петровна». В 1990 году она дебютировала в качестве режиссера картины «Сломанный свет». Всего Глаголева сняла семь фильмов. В драме 2014 года «Две женщины» снялся британский актер Рэйф Файнс, а последняя режиссерская работа Глаголевой «Не чужие» вышла уже после ее смерти. На фото: артисты Андрей Харитонов и Вера Глаголева на XVI Московском международном кинофестивале, 1989 год В конце восьмидесятых Глаголева снялась в нескольких фильмах на общественно-политические темы: «Без солнца», «Оно» и «Софья Петровна». В 1990 году она дебютировала в качестве режиссера картины «Сломанный свет». Всего Глаголева сняла семь фильмов. В драме 2014 года «Две женщины» снялся британский актер Рэйф Файнс, а последняя режиссерская работа Глаголевой «Не чужие» вышла уже после ее смерти. На фото: артисты Андрей Харитонов и Вера Глаголева на XVI Московском международном кинофестивале, 1989 год
В 2011 году Глаголева была удостоена звания Народной артистки Российской Федерации. «За ее внешней хрупкостью скрывалась сильная натура и волевой характер. Зрители любили ее за редкое обаяние и какую-то особенную, солнечную энергетику», &mdash; вспоминал актрису Дмитрий Медведев. В 2011 году Глаголева была удостоена звания Народной артистки Российской Федерации. «За ее внешней хрупкостью скрывалась сильная натура и волевой характер. Зрители любили ее за редкое обаяние и какую-то особенную, солнечную энергетику», &mdash; вспоминал актрису Дмитрий Медведев.
В браке с предпринимателем Кириллом Шубским Глаголева родила дочь Анастасию. Мать отговорила ее от актерской профессии, и после окончания продюсерского факультета ВГИКа девушка отправилась на учебу в США. На фото: Вера Глаголева с дочерью актрисой Анастасией Шубской на ММКФ, 2016 год В браке с предпринимателем Кириллом Шубским Глаголева родила дочь Анастасию. Мать отговорила ее от актерской профессии, и после окончания продюсерского факультета ВГИКа девушка отправилась на учебу в США. На фото: Вера Глаголева с дочерью актрисой Анастасией Шубской на ММКФ, 2016 год
Во время учебы в США Анастасия Шубская посещала матчи с участием хоккеиста Александра Овечкина, а в 2017 году они сыграли свадьбу. Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил молодоженов и пожелал «как можно больше светлых и счастливых дней». «Александр &mdash; достойный человек. И он знает президента лично. Понятно, что это, конечно, событие. Поэтому я очень рада за Сашу, за Настю! У нас замечательный зять!», &mdash; говорила Глаголева. На фото: Хоккеист Александр Овечкин, Вера Глаголева и Анастасия Шубская, 2017 год Во время учебы в США Анастасия Шубская посещала матчи с участием хоккеиста Александра Овечкина, а в 2017 году они сыграли свадьбу. Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил молодоженов и пожелал «как можно больше светлых и счастливых дней». «Александр &mdash; достойный человек. И он знает президента лично. Понятно, что это, конечно, событие. Поэтому я очень рада за Сашу, за Настю! У нас замечательный зять!», &mdash; говорила Глаголева. На фото: Хоккеист Александр Овечкин, Вера Глаголева и Анастасия Шубская, 2017 год
Актриса не придавала публичности онкологическое заболевание, с которым боролась в последние годы жизни. «Несколько лет назад общая знакомая ошарашила меня, что у Веры рак груди. Несмотря на это, выглядела она хорошо, абсолютно не менялась с годами. На фестивале «Амурская осень» мы увиделись, но о болезни она не стала рассказывать», &mdash; рассказывала актриса Марина Яковлева. Глаголева умерла от рака желудка 16 августа 2017 года в немецкой клинике в пригороде Баден-Бадена. На фото: Вера Глаголева, июнь 2017 года Актриса не придавала публичности онкологическое заболевание, с которым боролась в последние годы жизни. «Несколько лет назад общая знакомая ошарашила меня, что у Веры рак груди. Несмотря на это, выглядела она хорошо, абсолютно не менялась с годами. На фестивале «Амурская осень» мы увиделись, но о болезни она не стала рассказывать», &mdash; рассказывала актриса Марина Яковлева. Глаголева умерла от рака желудка 16 августа 2017 года в немецкой клинике в пригороде Баден-Бадена. На фото: Вера Глаголева, июнь 2017 года
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Вера Глаголева, 2014 год
Глаголева дебютировала в большом кино сразу после окончания школы. Молодая дебютантка произвела впечатление на режиссера Анатолия Эфроса. В 1977 году она сыграла главную женскую роль в его фильме по сценарию Андрея Битова «В четверг и больше никогда». Эфрос пригласил ее стать частью труппы театра на Малой Бронной, однако муж актрисы настоял, чтобы она отклонила это предложение. На фото: Вера Глаголева в кадре из фильма «В четверг и больше никогда» (1977)
К началу 1980-х годов Глаголева снялась в трех фильмах Нахапетова — «На край света…», «Враги» и «Не стреляйте в белых лебедей». К этому времени сложился ее узнаваемый образ интеллигентной женщины, готовой к решительным поступкам. На фото: Вера Глаголева, 1982 год
В браке с Нахапетовым Глаголева родила двух дочерей. Анна Нахапетова стала балериной Большого театра, а позднее актрисой театра Романа Виктюка. Мария Нахапетова поступила в голливудскую школу визуальных эффектов Gnomon, после чего занялась оформлением книг и живописью, а в 2007 году снялась в фильме отца «Заражение». На фото: Вера Глаголева с первым мужем Родионом Нахапетовым и дочерьми Машей и Аней
Самым популярным фильмом в СССР с участием Глаголевой стала драма Виталия Мельникова «Выйти замуж за капитана». В 1986 году она была признана лучшей актрисой по итогам опроса читателей журнала «Советский экран». На фото: Вера Глаголева в кадре из фильма «Выйти замуж за капитана» (1985)
В 1986 году она была признана лучшей актрисой по итогам опроса читателей журнала «Советский экран». На фото: Вера Глаголева, 1986 год
В 1986 году Глаголева снялась в фильме своего мужа «Зонтик для новобрачных» вместе с легендой советского кинематографа Алексеем Баталовым. «Мы должны помнить, что Баталов был очень достойным человеком. Не говоря уже о том, что это был великий актер. У него не было проходных ролей. Это была прежде всего личность – и это чувствуется во всех его работах», — вспоминала она. На фото: Вера Глаголева в фильме «Зонтик для новобрачных» (1986)
В конце восьмидесятых Глаголева снялась в нескольких фильмах на общественно-политические темы: «Без солнца», «Оно» и «Софья Петровна». В 1990 году она дебютировала в качестве режиссера картины «Сломанный свет». Всего Глаголева сняла семь фильмов. В драме 2014 года «Две женщины» снялся британский актер Рэйф Файнс, а последняя режиссерская работа Глаголевой «Не чужие» вышла уже после ее смерти. На фото: артисты Андрей Харитонов и Вера Глаголева на XVI Московском международном кинофестивале, 1989 год
В 2011 году Глаголева была удостоена звания Народной артистки Российской Федерации. «За ее внешней хрупкостью скрывалась сильная натура и волевой характер. Зрители любили ее за редкое обаяние и какую-то особенную, солнечную энергетику», — вспоминал актрису Дмитрий Медведев.
В браке с предпринимателем Кириллом Шубским Глаголева родила дочь Анастасию. Мать отговорила ее от актерской профессии, и после окончания продюсерского факультета ВГИКа девушка отправилась на учебу в США. На фото: Вера Глаголева с дочерью актрисой Анастасией Шубской на ММКФ, 2016 год
Во время учебы в США Анастасия Шубская посещала матчи с участием хоккеиста Александра Овечкина, а в 2017 году они сыграли свадьбу. Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил молодоженов и пожелал «как можно больше светлых и счастливых дней». «Александр — достойный человек. И он знает президента лично. Понятно, что это, конечно, событие. Поэтому я очень рада за Сашу, за Настю! У нас замечательный зять!», — говорила Глаголева. На фото: Хоккеист Александр Овечкин, Вера Глаголева и Анастасия Шубская, 2017 год
Актриса не придавала публичности онкологическое заболевание, с которым боролась в последние годы жизни. «Несколько лет назад общая знакомая ошарашила меня, что у Веры рак груди. Несмотря на это, выглядела она хорошо, абсолютно не менялась с годами. На фестивале «Амурская осень» мы увиделись, но о болезни она не стала рассказывать», — рассказывала актриса Марина Яковлева. Глаголева умерла от рака желудка 16 августа 2017 года в немецкой клинике в пригороде Баден-Бадена. На фото: Вера Глаголева, июнь 2017 года
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