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В тени сестры: Эрику Робертсу — 65

Эрик Робертс родился в 1956 году в Миссисипи. Его родители обожали кино, и эта любовь с годами передалась детям — Эрику, который еще в школьные годы всерьез занялся актерством, а также его младшей сестре по имени Джулия Робертс (той самой). В 16 лет Робертс был отправлен отцом оттачивать актерское мастерство в Королевскую академию драматического искусства в Лондоне, по окончании которой продолжил обучение в Нью-Йорке. И вскоре его пригласили на Бродвей, где он впоследствии сыграет в более чем сотне постановок.

Кинокарьера Эрика стартовала во второй половине 1970-х, когда он снялся в мыльной опере «Мир иной», а также фильме «Король цыган». В 1981-м актер попал в страшную автокатастрофу, серьезно повредив голову и лицо — при этом в течение нескольких дней после трагедии врачи даже рассматривали риск летального исхода. К счастью, после длительного курса реабилитации и нескольких операций Робертс сумел вернуться не только к нормальной жизни, но и в профессию.

Вскоре после аварии Эрик сыграл в ленте «Звезда-80», где он исполнил роль психопата — и данное амплуа приклеилось к нему надолго. В дальнейшем артист также снялся в таких картинах, как «Поезд-беглец» и «Одиссея» Андрея Кончаловского, «Окончательный анализ», «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, «Лучшие из лучших», «В одну сторону», «Аврора».

Актер был дважды женат, в первом браке у него родилась дочь Эмма Робертс, которая тоже стала актрисой — в числе наиболее известных ее работ фильмы «Оторва», «Мы — Миллеры» и «Нерв» (плюс она исполнит главную роль в грядущей американской версии «Иронии судьбы»). Говоря про отношения с сестрой Джулией, обладательницей «Оскара», Эрик неоднократно подчеркивал, что прекрасно с ней общается — однако журналисты долгое время считали, что старший брат на самом деле завидует более известной и успешной родственнице.

Сегодня, 18 апреля, Эрику Робертсу исполняется 65 лет.

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Эрик Робертс в картине &laquo;Дедлайн&raquo; (2012) Эрик Робертс в картине &laquo;Дедлайн&raquo; (2012)
Джон Войт и Эрик Робертс в фильме &laquo;Поезд-беглец&raquo; (1985) Джон Войт и Эрик Робертс в фильме &laquo;Поезд-беглец&raquo; (1985)
Тери Хэтчер и Эрик Робертс в фильме &laquo;Пленники небес&raquo; (1996) Тери Хэтчер и Эрик Робертс в фильме &laquo;Пленники небес&raquo; (1996)
Продюсер Менахен Голан, актер Эрик Робертс и режиссер Андрей Кончаловский с дочерью Александрой на премьере фильма &laquo;Поезд-беглец&raquo; в рамках Каннского кинофестиваля, 1986 год Продюсер Менахен Голан, актер Эрик Робертс и режиссер Андрей Кончаловский с дочерью Александрой на премьере фильма &laquo;Поезд-беглец&raquo; в рамках Каннского кинофестиваля, 1986 год
Эрик Робертс в фильме &laquo;Звезда Плейбоя&raquo; (1983) Эрик Робертс в фильме &laquo;Звезда Плейбоя&raquo; (1983)
Микки Рурк, Дэрил Ханна и Эрик Робертс в фильме &laquo;Папа Гринвич-Виллидж&raquo; (1984) Микки Рурк, Дэрил Ханна и Эрик Робертс в фильме &laquo;Папа Гринвич-Виллидж&raquo; (1984)
Джулия Робертс со своей племянницей, дочерью Эрика Робертса &mdash; Эммой Джулия Робертс со своей племянницей, дочерью Эрика Робертса &mdash; Эммой
Эрик Робертс в картине &laquo;Окончательный анализ&raquo; (1992) Эрик Робертс в картине &laquo;Окончательный анализ&raquo; (1992)
Тиль Швайгер и Эрик Робертс в картине &laquo;В одну сторону&raquo; (2006) Тиль Швайгер и Эрик Робертс в картине &laquo;В одну сторону&raquo; (2006)
Сара Рю и Эрик Робертс в сериале &laquo;Клава, давай!&raquo; (2002 &ndash; 2006) Сара Рю и Эрик Робертс в сериале &laquo;Клава, давай!&raquo; (2002 &ndash; 2006)
Эрик Робертс в мини-сериале &laquo;Пандемия&raquo; (2007) Эрик Робертс в мини-сериале &laquo;Пандемия&raquo; (2007)
Эрик Робертс с женой Элизой, 2009 год Эрик Робертс с женой Элизой, 2009 год
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Эрик Робертс в картине «Дедлайн» (2012)
Джон Войт и Эрик Робертс в фильме «Поезд-беглец» (1985)
Тери Хэтчер и Эрик Робертс в фильме «Пленники небес» (1996)
Продюсер Менахен Голан, актер Эрик Робертс и режиссер Андрей Кончаловский с дочерью Александрой на премьере фильма «Поезд-беглец» в рамках Каннского кинофестиваля, 1986 год
Эрик Робертс в фильме «Звезда Плейбоя» (1983)
Микки Рурк, Дэрил Ханна и Эрик Робертс в фильме «Папа Гринвич-Виллидж» (1984)
Джулия Робертс со своей племянницей, дочерью Эрика Робертса — Эммой
Эрик Робертс в картине «Окончательный анализ» (1992)
Тиль Швайгер и Эрик Робертс в картине «В одну сторону» (2006)
Сара Рю и Эрик Робертс в сериале «Клава, давай!» (2002 – 2006)
Эрик Робертс в мини-сериале «Пандемия» (2007)
Эрик Робертс с женой Элизой, 2009 год
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