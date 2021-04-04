Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортаж   //   Культура

Умер актер Артем Тынкасов

В возрасте 50 лет ушел из жизни актер Артем Тынкасов. Об этом в Facebook сообщил директор «Гоголь-центра» Алексей Кабешев. Причина смерти не уточняется.

Артем Тынкасов родился в 1970 году, окончил Нижегородское театральное училище и Высшее театральное училище имени Щепкина. Артист сыграл 15 ролей в кино, в том числе в фильмах и сериалах «Не покидай...», «Лимита», «Зверобой», «Истребители». Участвовал в спектаклях «Современника» и театра имени Маяковского, работал педагогом по актерскому мастерству.

close
Артем Тынкасов в сериале &laquo;Здесь кто-то есть-2&raquo; (2011) Артем Тынкасов в сериале &laquo;Здесь кто-то есть-2&raquo; (2011)
Артем Тынкасов в картине &laquo;Не покидай...&raquo; (1989) Артем Тынкасов в картине &laquo;Не покидай...&raquo; (1989)
Артем Тынкасов и Борис Хвошнянский в сериале &laquo;Порох и дробь&raquo; (2012) Артем Тынкасов и Борис Хвошнянский в сериале &laquo;Порох и дробь&raquo; (2012)
Артем Тынкасов в сериале &laquo;Грязная работа&raquo; (2009) Артем Тынкасов в сериале &laquo;Грязная работа&raquo; (2009)
Артем Тынкасов в сериале &laquo;Записки экспедитора Тайной канцелярии-2&raquo; (2011) Артем Тынкасов в сериале &laquo;Записки экспедитора Тайной канцелярии-2&raquo; (2011)
Артем Тынкасов в сериале &laquo;Истребители&raquo; (2013) Артем Тынкасов в сериале &laquo;Истребители&raquo; (2013)
Артем Тынкасов (1970&ndash;2021) Артем Тынкасов (1970&ndash;2021)
Все фоторепортажи К первому кадру
Звезда родилась: Леди Гаге -- 35
Звезда родилась: Леди Гаге -- 35
Кадры с места крупной аварии в центре Москвы
Кадры с места крупной аварии в центре Москвы
Анастасии Заворотнюк исполняется 50 лет
Анастасии Заворотнюк исполняется 50 лет
Стрельба в коттеджном поселке
Стрельба в коттеджном поселке "Новые Вешки"
Артем Тынкасов в сериале «Здесь кто-то есть-2» (2011)
Артем Тынкасов в картине «Не покидай...» (1989)
Артем Тынкасов и Борис Хвошнянский в сериале «Порох и дробь» (2012)
Артем Тынкасов в сериале «Грязная работа» (2009)
Артем Тынкасов в сериале «Записки экспедитора Тайной канцелярии-2» (2011)
Артем Тынкасов в сериале «Истребители» (2013)
Артем Тынкасов (1970–2021)
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Культура /
Чокнутый профессор и принц Африки: лучшие роли Эдди Мерфи
Чокнутый профессор и принц Африки: лучшие роли Эдди Мерфи
16
Культура /
Умерла актриса Нина Зоткина
Умерла актриса Нина Зоткина
9
Культура /
Анастасии Заворотнюк исполняется 50 лет
Анастасии Заворотнюк исполняется 50 лет
14
Культура /
Актриса Нина Жернакова умерла от коронавируса
Актриса Нина Жернакова умерла от коронавируса
16
Культура /
От «Звездных войн» до «Фарго»: 20 ролей Юэна Макгрегора
От «Звездных войн» до «Фарго»: 20 ролей Юэна Макгрегора
20
Культура /
10 лет со дня смерти Людмилы Гурченко
10 лет со дня смерти Людмилы Гурченко
15
Культура /
«Конец прекрасной эпохи»: 85 лет со дня рождения Станислава Говорухина
«Конец прекрасной эпохи»: 85 лет со дня рождения Станислава Говорухина
12
Культура /
Звезда родилась: Леди Гаге — 35
Звезда родилась: Леди Гаге — 35
14
Культура /
Пожары, война и реконструкция: как менялся Большой театр
Пожары, война и реконструкция: как менялся Большой театр
22
Все фоторепортажи