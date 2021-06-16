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«У них есть деньги на войны, но они не могут накормить бедных»: 50 лет со дня рождения Тупака

Легенда хип-хопа Тупак Шакур родился 16 июня 1971 года в нью-йоркском Гарлеме. Он с детства занимался музыкой (будучи членом уличного ансамбля), обучался актерскому мастерству в школе искусств, играл в постановках по пьесам Шекспира. В рэп Шакур пришел в 1987-м, а дебютный студийный альбом исполнителя — «2Pacalypse Now» — вышел четырьмя годами позднее. В общей сложности на счету музыканта, одного из самых продаваемых артистов в истории жанра, 11 пластинок, шесть из которых были выпущены уже после его гибели.

Одна из главных тем, поднимаемых в творчестве рэп-исполнителя, — борьба с неравенством в американском обществе. Придавая огласке социальные проблемы, Шакур пытался сократить пропасть между жителями черных гетто и остальным населением США. Творчеством Шакура вдохновлялись такие известные рэп-исполнители, как 50 Cent, Ja Rule, Lil Wayne, Freddie Gibbs и даже Eminem.

В 2005 году журнал Rolling Stone поместил Тупака на 86 позицию в списке «Бессмертные: 100 величайших исполнителей всех времен». Также он стал первым рэпером, которому поставили памятник.

Тупак Шакур погиб в возрасте 25 лет — 13 сентября 1996 года. Он скончался из-за полученных пулевых ранений: на рэпера было совершено покушение в Лас-Вегасе, это произошло вскоре после боя с участием Майка Тайсона, на котором присутствовал музыкант. Дело долгие годы оставалось нераскрытым, однако в 2018 году гангстер Дуэйн Кит Дэвис, находившийся в машине, из которой стреляли в Шакура, заявил, что смертельные выстрелы произвел его (Дэвиса) племянник по прозвищу Baby Lane. Спустя два года он погиб в перестрелке.

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Тупак Шакур (16 июня 1971 &mdash; 13 сентября 1996) Тупак Шакур (16 июня 1971 &mdash; 13 сентября 1996)
Тупак Шакур в детстве Тупак Шакур в детстве
Тупак Шакур внесен к книгу рекордов Гиннеса как самый успешный исполнитель хип-хопа в истории. Тупак Шакур внесен к книгу рекордов Гиннеса как самый успешный исполнитель хип-хопа в истории.
В ноябре 1993 года Тупак Шакур был арестован по обвинению в изнасиловании молодой чернокожей девушки Аянны Джексон, с которой познакомился на дискотеке в клубе Nell's. Слушание по делу продолжалось почти 1,5 года. 7 февраля 1995-го Шакура приговорили к четырем годам тюремного заключения. В октябре 1995 года он вышел на свободу под залог в 1.4 млн долларов. В ноябре 1993 года Тупак Шакур был арестован по обвинению в изнасиловании молодой чернокожей девушки Аянны Джексон, с которой познакомился на дискотеке в клубе Nell's. Слушание по делу продолжалось почти 1,5 года. 7 февраля 1995-го Шакура приговорили к четырем годам тюремного заключения. В октябре 1995 года он вышел на свободу под залог в 1.4 млн долларов.
Тупак Шакур плюет в репортеров после выхода из здания Верховного суда в Нью-Йорке, 1994 год Тупак Шакур плюет в репортеров после выхода из здания Верховного суда в Нью-Йорке, 1994 год
Тупак Шакур на церемонии награждения Video Music Awards, 1996 год Тупак Шакур на церемонии награждения Video Music Awards, 1996 год
Рок-группа KISS и рэпер Тупак Шакур на церемонии награждения Grammy Awards в Лос-Анджелесе, 1996 год Рок-группа KISS и рэпер Тупак Шакур на церемонии награждения Grammy Awards в Лос-Анджелесе, 1996 год
Рэперы Тупак Шакур и Снуп Догги Догг были близкими друзьями и записали несколько совместных треков. На фото рэперы на митинге избирателей, 1996 год Рэперы Тупак Шакур и Снуп Догги Догг были близкими друзьями и записали несколько совместных треков. На фото рэперы на митинге избирателей, 1996 год
Тупак Шакур и Тим Рот в фильме &laquo;В тупике&raquo;. Картина вышла уже после смерти Тупака в 1997 году Тупак Шакур и Тим Рот в фильме &laquo;В тупике&raquo;. Картина вышла уже после смерти Тупака в 1997 году
Мадонна и Тупак Шакур встречались тайно: долгое время тот факт, что у них был роман, никак не подтверждался. Лишь в 2015 году в радиопередаче Говарда Стерна SiriusXM Мадонна рассказала, что их познакомила актриса Рози Перес на вручении премии Soul Train Music. Письмо рэпера певице Мадонне, написанное им из тюрьмы, было выставлено на аукцион за 100 тысяч долларов в 2019 году. В нем Тупак предлагает Мадонне расстаться, поскольку имидж рэпера может пострадать из-за романа с белой женщиной. Мадонна и Тупак Шакур, 1994 год Мадонна и Тупак Шакур встречались тайно: долгое время тот факт, что у них был роман, никак не подтверждался. Лишь в 2015 году в радиопередаче Говарда Стерна SiriusXM Мадонна рассказала, что их познакомила актриса Рози Перес на вручении премии Soul Train Music. Письмо рэпера певице Мадонне, написанное им из тюрьмы, было выставлено на аукцион за 100 тысяч долларов в 2019 году. В нем Тупак предлагает Мадонне расстаться, поскольку имидж рэпера может пострадать из-за романа с белой женщиной. Мадонна и Тупак Шакур, 1994 год
7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе была расстреляна машина Найта Мэриона, в которой также находился Тупак Шакур. В него попало 4 пули, одна из которых ранила легкое. 13 сентября он умер в больнице. 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе была расстреляна машина Найта Мэриона, в которой также находился Тупак Шакур. В него попало 4 пули, одна из которых ранила легкое. 13 сентября он умер в больнице.
Создание голограммы Тупака Шакура для шоу, 2012 год Создание голограммы Тупака Шакура для шоу, 2012 год
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Тупак Шакур (16 июня 1971 — 13 сентября 1996)
Тупак Шакур в детстве
Тупак Шакур внесен к книгу рекордов Гиннеса как самый успешный исполнитель хип-хопа в истории.
В ноябре 1993 года Тупак Шакур был арестован по обвинению в изнасиловании молодой чернокожей девушки Аянны Джексон, с которой познакомился на дискотеке в клубе Nell's. Слушание по делу продолжалось почти 1,5 года. 7 февраля 1995-го Шакура приговорили к четырем годам тюремного заключения. В октябре 1995 года он вышел на свободу под залог в 1.4 млн долларов.
Тупак Шакур плюет в репортеров после выхода из здания Верховного суда в Нью-Йорке, 1994 год
Тупак Шакур на церемонии награждения Video Music Awards, 1996 год
Рок-группа KISS и рэпер Тупак Шакур на церемонии награждения Grammy Awards в Лос-Анджелесе, 1996 год
Рэперы Тупак Шакур и Снуп Догги Догг были близкими друзьями и записали несколько совместных треков. На фото рэперы на митинге избирателей, 1996 год
Тупак Шакур и Тим Рот в фильме «В тупике». Картина вышла уже после смерти Тупака в 1997 году
Мадонна и Тупак Шакур встречались тайно: долгое время тот факт, что у них был роман, никак не подтверждался. Лишь в 2015 году в радиопередаче Говарда Стерна SiriusXM Мадонна рассказала, что их познакомила актриса Рози Перес на вручении премии Soul Train Music. Письмо рэпера певице Мадонне, написанное им из тюрьмы, было выставлено на аукцион за 100 тысяч долларов в 2019 году. В нем Тупак предлагает Мадонне расстаться, поскольку имидж рэпера может пострадать из-за романа с белой женщиной. Мадонна и Тупак Шакур, 1994 год
7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе была расстреляна машина Найта Мэриона, в которой также находился Тупак Шакур. В него попало 4 пули, одна из которых ранила легкое. 13 сентября он умер в больнице.
Создание голограммы Тупака Шакура для шоу, 2012 год
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