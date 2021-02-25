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От «Санта-Барбары» до «Мадам госсекретарь»: Теа Леони — 55

Американская актриса Теа Леони родилась 25 февраля 1966 года в Нью-Йорке в семье диетолога и юриста. После окончания школы в Вермонте, она поступила в колледж Сары Лоуренс, чтобы изучать антропологию. Однако вместо завершения учебного курса будущая актриса отправилась в путешествие по другим странам. После возвращения в США Леони решила посвятить себя актерской профессии.

Широкий успех принесла ей роль в фильме Майкла Бэя «Плохие парни», где она сыграла вместе с Мартином Лоуренсом и Уиллом Смитом. С 1997 года по 2014 год Леони состояла в браке с Дэвидом Духовны, от которого она родила двух детей. С 2014 по 2019 год Леони играла главную роль в сериале CBS «Мадам госсекретарь», где также выступила в качестве продюсера.

25 февраля Теа Леони исполняется 55 лет.

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Дебют Леони в качестве актрисы должен был состояться в 1988 году. Ее отобрали для перезапуска сериала «Ангелы Чарли», однако из-за забастовок в Голливуде проект пришлось отложить. Тем не менее, Леони решила остаться в Лос-Анджелесе и в 1989 году на одном из прослушиваний ей предложили заменить актрису, исполнявшую роль Лизы Динаполи в мыльной опере «Санта-Барбара». Дебют Леони в качестве актрисы должен был состояться в 1988 году. Ее отобрали для перезапуска сериала «Ангелы Чарли», однако из-за забастовок в Голливуде проект пришлось отложить. Тем не менее, Леони решила остаться в Лос-Анджелесе и в 1989 году на одном из прослушиваний ей предложили заменить актрису, исполнявшую роль Лизы Динаполи в мыльной опере «Санта-Барбара».
В 1992 году Леони исполнила главную женскую роль в сериале FOX «Полет вслепую», где она сыграла сексуально раскрепощенную возлюбленную недавнего выпускника колледжа. Ее актерская работа заслужила положительные отзывы зрителей и критиков, которые выделили «Полет вслепую» из остальных сериалов FOX за необычный подход к теме отношений. В 1992 году Леони исполнила главную женскую роль в сериале FOX «Полет вслепую», где она сыграла сексуально раскрепощенную возлюбленную недавнего выпускника колледжа. Ее актерская работа заслужила положительные отзывы зрителей и критиков, которые выделили «Полет вслепую» из остальных сериалов FOX за необычный подход к теме отношений.
Международный успех принесла Леони главная женская роль в фильме «Плохие парни», где она сыграла вместе с Мартином Лоуренсом и Уиллом Смитом. Однако популярность стоила Леони здоровья – во время съемок одной из сцен, каскадер по ошибке слишком сильно ударил ее прикладом АК-47 и актрису пришлось госпитализировать. Международный успех принесла Леони главная женская роль в фильме «Плохие парни», где она сыграла вместе с Мартином Лоуренсом и Уиллом Смитом. Однако популярность стоила Леони здоровья – во время съемок одной из сцен, каскадер по ошибке слишком сильно ударил ее прикладом АК-47 и актрису пришлось госпитализировать.
В 1998 году Леони закрепила свой статус голливудской звезды благодаря научно-фантастическому фильму «Столкновение с бездной». Помимо нее, в фильме также сыграли Роберт Дюваль, Элайджа Вуд, Ванесса Редгрейв, Морган Фримен и Джон Фавро, а роль физика-ядерщика из России исполнил Александр Балуев. В 1998 году Леони закрепила свой статус голливудской звезды благодаря научно-фантастическому фильму «Столкновение с бездной». Помимо нее, в фильме также сыграли Роберт Дюваль, Элайджа Вуд, Ванесса Редгрейв, Морган Фримен и Джон Фавро, а роль физика-ядерщика из России исполнил Александр Балуев.
С 1997 года по 2014 год Леони состояла в браке с актером Дэвидом Духовны. Впервые они встретились во время отбора гостей для телешоу «Сегодня вечером», где продюсеры отдали предпочтение Леони. Они начали встречаться только через пять лет и заключили брак всего через восемь недель. А в 2000 году Леони появилась в качестве приглашенной звезды в одном из эпизодов сериала «Секретные материалы». С 1997 года по 2014 год Леони состояла в браке с актером Дэвидом Духовны. Впервые они встретились во время отбора гостей для телешоу «Сегодня вечером», где продюсеры отдали предпочтение Леони. Они начали встречаться только через пять лет и заключили брак всего через восемь недель. А в 2000 году Леони появилась в качестве приглашенной звезды в одном из эпизодов сериала «Секретные материалы».
В декабре 2000 года на экраны вышла рождественская трагикомедия «Семьянин» с Николасом Кейджем в главной роли. Несмотря на успех в прокате, фильм вызвал противоречивые отзывы, однако за свою актерскую игру Леони получила единственную в своей карьере награду – премию «Сатурн» американской академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов. В декабре 2000 года на экраны вышла рождественская трагикомедия «Семьянин» с Николасом Кейджем в главной роли. Несмотря на успех в прокате, фильм вызвал противоречивые отзывы, однако за свою актерскую игру Леони получила единственную в своей карьере награду – премию «Сатурн» американской академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.
В 2002 году Леони сыграла в фильме Вуди Аллена «Голливудский финал», на премьеру которого режиссер впервые приехал на международный Каннский кинофестиваль. <br><Br> «Есть несколько вещей, которые происходят с вами, если вы развиваетесь в этой профессии, это как насечки на вашей кровати. Одна из них – это попасть в кроссворд The New York Times, другая – это возможность сказать: «Я была одной из главных актрис у Вуди Аллена», &mdash; говорила Леони в интервью. В 2002 году Леони сыграла в фильме Вуди Аллена «Голливудский финал», на премьеру которого режиссер впервые приехал на международный Каннский кинофестиваль. <br><Br> «Есть несколько вещей, которые происходят с вами, если вы развиваетесь в этой профессии, это как насечки на вашей кровати. Одна из них – это попасть в кроссворд The New York Times, другая – это возможность сказать: «Я была одной из главных актрис у Вуди Аллена», &mdash; говорила Леони в интервью.
В 2005 году Леони сыграла вместе с Джимом Керри в криминальной комедии «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются». <br><Br> «Она невероятная и она настоящий игрок, она готова пойти куда угодно и сделать что угодно. Она не боится выглядеть глупо, и она невероятно талантлива как актриса. Она по-настоящему включается в работу. И я думаю, что отношения наших героев выглядят настоящими. Я думаю, что они вызывают симпатию. Их любовь – настоящая», &mdash; отзывался Керри о работе с ней. В 2005 году Леони сыграла вместе с Джимом Керри в криминальной комедии «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются». <br><Br> «Она невероятная и она настоящий игрок, она готова пойти куда угодно и сделать что угодно. Она не боится выглядеть глупо, и она невероятно талантлива как актриса. Она по-настоящему включается в работу. И я думаю, что отношения наших героев выглядят настоящими. Я думаю, что они вызывают симпатию. Их любовь – настоящая», &mdash; отзывался Керри о работе с ней.
В 2009 году Леони сыграла в фильме «Запах успеха» роль продавщицы косметики, которой после смерти отца достается в наследие компания по утилизации навоза. Вместе с ней главные роли в фильме исполнили Билли Боб Торнтон и Кайл Маклахлен. В 2009 году Леони сыграла в фильме «Запах успеха» роль продавщицы косметики, которой после смерти отца достается в наследие компания по утилизации навоза. Вместе с ней главные роли в фильме исполнили Билли Боб Торнтон и Кайл Маклахлен.
В 2014 году телеканал CBS выпустил сериал «Мадам госсекретарь», где Леони сыграла главную роль – бывшего аналитика ЦРУ, которой достается должность госсекретаря США. Леони также выступила в качестве одного из продюсеров проекта вместе с его создательницей Барбарой Холл и Морганом Фрименом. Сериал продержался в эфире шесть сезонов – последний эпизод вышел в декабре 2019 года. В 2014 году телеканал CBS выпустил сериал «Мадам госсекретарь», где Леони сыграла главную роль – бывшего аналитика ЦРУ, которой достается должность госсекретаря США. Леони также выступила в качестве одного из продюсеров проекта вместе с его создательницей Барбарой Холл и Морганом Фрименом. Сериал продержался в эфире шесть сезонов – последний эпизод вышел в декабре 2019 года.
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Дебют Леони в качестве актрисы должен был состояться в 1988 году. Ее отобрали для перезапуска сериала «Ангелы Чарли», однако из-за забастовок в Голливуде проект пришлось отложить. Тем не менее, Леони решила остаться в Лос-Анджелесе и в 1989 году на одном из прослушиваний ей предложили заменить актрису, исполнявшую роль Лизы Динаполи в мыльной опере «Санта-Барбара».
В 1992 году Леони исполнила главную женскую роль в сериале FOX «Полет вслепую», где она сыграла сексуально раскрепощенную возлюбленную недавнего выпускника колледжа. Ее актерская работа заслужила положительные отзывы зрителей и критиков, которые выделили «Полет вслепую» из остальных сериалов FOX за необычный подход к теме отношений.
Международный успех принесла Леони главная женская роль в фильме «Плохие парни», где она сыграла вместе с Мартином Лоуренсом и Уиллом Смитом. Однако популярность стоила Леони здоровья – во время съемок одной из сцен, каскадер по ошибке слишком сильно ударил ее прикладом АК-47 и актрису пришлось госпитализировать.
В 1998 году Леони закрепила свой статус голливудской звезды благодаря научно-фантастическому фильму «Столкновение с бездной». Помимо нее, в фильме также сыграли Роберт Дюваль, Элайджа Вуд, Ванесса Редгрейв, Морган Фримен и Джон Фавро, а роль физика-ядерщика из России исполнил Александр Балуев.
С 1997 года по 2014 год Леони состояла в браке с актером Дэвидом Духовны. Впервые они встретились во время отбора гостей для телешоу «Сегодня вечером», где продюсеры отдали предпочтение Леони. Они начали встречаться только через пять лет и заключили брак всего через восемь недель. А в 2000 году Леони появилась в качестве приглашенной звезды в одном из эпизодов сериала «Секретные материалы».
В декабре 2000 года на экраны вышла рождественская трагикомедия «Семьянин» с Николасом Кейджем в главной роли. Несмотря на успех в прокате, фильм вызвал противоречивые отзывы, однако за свою актерскую игру Леони получила единственную в своей карьере награду – премию «Сатурн» американской академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.
В 2002 году Леони сыграла в фильме Вуди Аллена «Голливудский финал», на премьеру которого режиссер впервые приехал на международный Каннский кинофестиваль. <br><Br> «Есть несколько вещей, которые происходят с вами, если вы развиваетесь в этой профессии, это как насечки на вашей кровати. Одна из них – это попасть в кроссворд The New York Times, другая – это возможность сказать: «Я была одной из главных актрис у Вуди Аллена», — говорила Леони в интервью.
В 2005 году Леони сыграла вместе с Джимом Керри в криминальной комедии «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются». <br><Br> «Она невероятная и она настоящий игрок, она готова пойти куда угодно и сделать что угодно. Она не боится выглядеть глупо, и она невероятно талантлива как актриса. Она по-настоящему включается в работу. И я думаю, что отношения наших героев выглядят настоящими. Я думаю, что они вызывают симпатию. Их любовь – настоящая», — отзывался Керри о работе с ней.
В 2009 году Леони сыграла в фильме «Запах успеха» роль продавщицы косметики, которой после смерти отца достается в наследие компания по утилизации навоза. Вместе с ней главные роли в фильме исполнили Билли Боб Торнтон и Кайл Маклахлен.
В 2014 году телеканал CBS выпустил сериал «Мадам госсекретарь», где Леони сыграла главную роль – бывшего аналитика ЦРУ, которой достается должность госсекретаря США. Леони также выступила в качестве одного из продюсеров проекта вместе с его создательницей Барбарой Холл и Морганом Фрименом. Сериал продержался в эфире шесть сезонов – последний эпизод вышел в декабре 2019 года.
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