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«Зеркало русской интеллигенции»: Татьяне Толстой — 70

Российская писательница, телеведущая, публицист и литературный критик Татьяна Толстая появилась на свет 3 мая 1951 года в Ленинграде. Ее дедушка по отцовской линии — писатель Алексей Толстой.

Работая в издательстве «Наука», в 1983 году она написала свой первый рассказ «На золотом крыльце сидели…», который был опубликован в журнале «Аврора». Критики похвалили произведение, и вскоре Толстая опубликовала в журналах еще около 20 рассказов.

Наиболее известные сборники рассказов автора — «Любишь — не любишь», «Река Оккервиль», «Изюм», «Круг», «Белые стены», «День» и «Ночь» — были переведены на несколько языков. Единственным романом Толстой стала постапокалиптическая антиутопия «Кысь».

Толстая является обладателем премий «Триумф», Grinzane Cavour (Италия), «Премии Белкина», «Олимпия» и «Новая культура новой Европы». Писатель и доктор философских наук Андрей Ашкеров в своей статье назвал Толстую «зеркалом русской интеллигенции». Еще несколько фактов из жизни Татьяны Толстой — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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В 1987-м Татьяна Толстая выпустила первый сборник “На золотом крыльце сидели…”, который стал очень популярным. Писательницу сразу приняли в Союз писателей СССР, а через два года &mdash; в Российский ПЕН-центр. В 1987-м Татьяна Толстая выпустила первый сборник “На золотом крыльце сидели…”, который стал очень популярным. Писательницу сразу приняли в Союз писателей СССР, а через два года &mdash; в Российский ПЕН-центр.
В 1990 году Толстая преподавала русскую литературу студентам в США, а с 1991-го начала вести колонку в “Московских новостях” В 1990 году Толстая преподавала русскую литературу студентам в США, а с 1991-го начала вести колонку в “Московских новостях”
Писательница является обладателем премий “Триумф”, Grinzane Cavour (Италия), “Премии Белкина”, “Олимпия” и “Новая культура новой Европы” Писательница является обладателем премий “Триумф”, Grinzane Cavour (Италия), “Премии Белкина”, “Олимпия” и “Новая культура новой Европы”
У Татьяны Толстой двое сыновей от брака с филологом Андреем Лебедевым, один из них Артемий Лебедев У Татьяны Толстой двое сыновей от брака с филологом Андреем Лебедевым, один из них Артемий Лебедев
За ведение шоу “Школа злословия” Татьяна Толстая и Авдотья Смирнова получили ТЭФИ. Ведущие Дуня Смирнова и Татьяна Толстая (слева направо) во время съемок телевизионного ток-шоу &laquo;Школа злословия&raquo; на канале &laquo;Культура&raquo;, 2004 год За ведение шоу “Школа злословия” Татьяна Толстая и Авдотья Смирнова получили ТЭФИ. Ведущие Дуня Смирнова и Татьяна Толстая (слева направо) во время съемок телевизионного ток-шоу &laquo;Школа злословия&raquo; на канале &laquo;Культура&raquo;, 2004 год
Совместно с Александром Масляковым являлась постоянным членом жюри телепроекта «Минута славы» на Первом канале с 2007 года (1-3 сезоны) Совместно с Александром Масляковым являлась постоянным членом жюри телепроекта «Минута славы» на Первом канале с 2007 года (1-3 сезоны)
Писательница и телеведущая Татьяна Толстая на встрече со своими читателями, 2005 год Писательница и телеведущая Татьяна Толстая на встрече со своими читателями, 2005 год
В 2013 году Толстая принимала участие в проекте &laquo;Все о моем доме&raquo; журнала &laquo;Сноб&raquo;. На фото: Татьяна Толстая на презентации литературного номера журнала &laquo;Сноб&raquo;: &laquo;Все о моем доме&raquo; в доме Бориса Пастернака в поселке Переделкино Московской области В 2013 году Толстая принимала участие в проекте &laquo;Все о моем доме&raquo; журнала &laquo;Сноб&raquo;. На фото: Татьяна Толстая на презентации литературного номера журнала &laquo;Сноб&raquo;: &laquo;Все о моем доме&raquo; в доме Бориса Пастернака в поселке Переделкино Московской области
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В 1987-м Татьяна Толстая выпустила первый сборник “На золотом крыльце сидели…”, который стал очень популярным. Писательницу сразу приняли в Союз писателей СССР, а через два года — в Российский ПЕН-центр.
В 1990 году Толстая преподавала русскую литературу студентам в США, а с 1991-го начала вести колонку в “Московских новостях”
Писательница является обладателем премий “Триумф”, Grinzane Cavour (Италия), “Премии Белкина”, “Олимпия” и “Новая культура новой Европы”
У Татьяны Толстой двое сыновей от брака с филологом Андреем Лебедевым, один из них Артемий Лебедев
За ведение шоу “Школа злословия” Татьяна Толстая и Авдотья Смирнова получили ТЭФИ. Ведущие Дуня Смирнова и Татьяна Толстая (слева направо) во время съемок телевизионного ток-шоу «Школа злословия» на канале «Культура», 2004 год
Совместно с Александром Масляковым являлась постоянным членом жюри телепроекта «Минута славы» на Первом канале с 2007 года (1-3 сезоны)
Писательница и телеведущая Татьяна Толстая на встрече со своими читателями, 2005 год
В 2013 году Толстая принимала участие в проекте «Все о моем доме» журнала «Сноб». На фото: Татьяна Толстая на презентации литературного номера журнала «Сноб»: «Все о моем доме» в доме Бориса Пастернака в поселке Переделкино Московской области
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