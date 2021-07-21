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От «Москвы на Гудзоне» до «Общества мертвых поэтов»: главные роли Робина Уильямса

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<b>«Морк и Минди» (1978-1982)</b> <br><Br> Известность Уильямсу принес сериал «Морк и Минди», в&nbsp;котором он исполнил главную роль &mdash; человекоподобного инопланетянина Морка, прилетающего на&nbsp;Землю с&nbsp;целью изучения людей. Ситком продержался четыре сезона и был закрыт в&nbsp;1982 году по&nbsp;причине низких рейтингов. Самому актеру эта роль принесла первый в&nbsp;его карьере &laquo;Золотой глобус&raquo; (и еще одну номинацию). <b>«Морк и Минди» (1978-1982)</b> <br><Br> Известность Уильямсу принес сериал «Морк и Минди», в&nbsp;котором он исполнил главную роль &mdash; человекоподобного инопланетянина Морка, прилетающего на&nbsp;Землю с&nbsp;целью изучения людей. Ситком продержался четыре сезона и был закрыт в&nbsp;1982 году по&nbsp;причине низких рейтингов. Самому актеру эта роль принесла первый в&nbsp;его карьере &laquo;Золотой глобус&raquo; (и еще одну номинацию).
«Морк и Минди» (1978-1982)

Известность Уильямсу принес сериал «Морк и Минди», в котором он исполнил главную роль — человекоподобного инопланетянина Морка, прилетающего на Землю с целью изучения людей. Ситком продержался четыре сезона и был закрыт в 1982 году по причине низких рейтингов. Самому актеру эта роль принесла первый в его карьере «Золотой глобус» (и еще одну номинацию).
<b>&laquo;Москва на&nbsp;Гудзоне&raquo; (1984)</b> <br><Br> В&nbsp;комедийной мелодраме Пола Мазурски Уильямс сыграл саксофониста московского цирка Владимира Иванова, который во время зарубежных гастролей принимает решение не возвращаться на&nbsp;родину и остаться в&nbsp;США навсегда. Критики высоко оценили и эту работу актера, вновь номинировав его на&nbsp;&laquo;Глобус&raquo;. <b>&laquo;Москва на&nbsp;Гудзоне&raquo; (1984)</b> <br><Br> В&nbsp;комедийной мелодраме Пола Мазурски Уильямс сыграл саксофониста московского цирка Владимира Иванова, который во время зарубежных гастролей принимает решение не возвращаться на&nbsp;родину и остаться в&nbsp;США навсегда. Критики высоко оценили и эту работу актера, вновь номинировав его на&nbsp;&laquo;Глобус&raquo;.
«Москва на Гудзоне» (1984)

В комедийной мелодраме Пола Мазурски Уильямс сыграл саксофониста московского цирка Владимира Иванова, который во время зарубежных гастролей принимает решение не возвращаться на родину и остаться в США навсегда. Критики высоко оценили и эту работу актера, вновь номинировав его на «Глобус».
<b>&laquo;Доброе утро, Вьетнам&raquo; (1987)</b> <br><br> На&nbsp;момент старта съемок в&nbsp;комедийной драме &laquo;Доброе утро, Вьетнам&raquo; Уильямс считался одним из&nbsp;самых многообещающих и талантливых актеров своего поколения, но роль диджея на&nbsp;военной радиостанции Сайгона все равно стало для&nbsp;него прорывной, полноценно открыв миру всю многогранность его комедии. Неудивительно, что именно этот проект принес Уильямсу первую номинацию на&nbsp;&laquo;Оскар&raquo;, а также очередной &laquo;Золотой глобус&raquo;. <b>&laquo;Доброе утро, Вьетнам&raquo; (1987)</b> <br><br> На&nbsp;момент старта съемок в&nbsp;комедийной драме &laquo;Доброе утро, Вьетнам&raquo; Уильямс считался одним из&nbsp;самых многообещающих и талантливых актеров своего поколения, но роль диджея на&nbsp;военной радиостанции Сайгона все равно стало для&nbsp;него прорывной, полноценно открыв миру всю многогранность его комедии. Неудивительно, что именно этот проект принес Уильямсу первую номинацию на&nbsp;&laquo;Оскар&raquo;, а также очередной &laquo;Золотой глобус&raquo;.
«Доброе утро, Вьетнам» (1987)

На момент старта съемок в комедийной драме «Доброе утро, Вьетнам» Уильямс считался одним из самых многообещающих и талантливых актеров своего поколения, но роль диджея на военной радиостанции Сайгона все равно стало для него прорывной, полноценно открыв миру всю многогранность его комедии. Неудивительно, что именно этот проект принес Уильямсу первую номинацию на «Оскар», а также очередной «Золотой глобус».
<b>&laquo;Общество мертвых поэтов&raquo; (1989)</b> <br><br> Один из&nbsp;величайших фильмов в&nbsp;карьере Уильямса &mdash; если не самый. В&nbsp;драме, которая является завсегдатаем всевозможных маст-си-листов, актер сыграл учителя английского языка и литературы в&nbsp;консервативном американском колледже. По&nbsp;сюжету он посвящает своих учеников в&nbsp;тайну &laquo;Общества мертвых поэтов&raquo;, что помогает им открыть новых (и настоящих) себя. Сама лента была награждена &laquo;Оскаром&raquo; за&nbsp;сценарий, а Уильямс ограничился очередной номинацией. <b>&laquo;Общество мертвых поэтов&raquo; (1989)</b> <br><br> Один из&nbsp;величайших фильмов в&nbsp;карьере Уильямса &mdash; если не самый. В&nbsp;драме, которая является завсегдатаем всевозможных маст-си-листов, актер сыграл учителя английского языка и литературы в&nbsp;консервативном американском колледже. По&nbsp;сюжету он посвящает своих учеников в&nbsp;тайну &laquo;Общества мертвых поэтов&raquo;, что помогает им открыть новых (и настоящих) себя. Сама лента была награждена &laquo;Оскаром&raquo; за&nbsp;сценарий, а Уильямс ограничился очередной номинацией.
«Общество мертвых поэтов» (1989)

Один из величайших фильмов в карьере Уильямса — если не самый. В драме, которая является завсегдатаем всевозможных маст-си-листов, актер сыграл учителя английского языка и литературы в консервативном американском колледже. По сюжету он посвящает своих учеников в тайну «Общества мертвых поэтов», что помогает им открыть новых (и настоящих) себя. Сама лента была награждена «Оскаром» за сценарий, а Уильямс ограничился очередной номинацией.
<b>&laquo;Пробуждение&raquo; (1990)</b> <br><br> Еще одна культовая роль актера. В&nbsp;&laquo;Пробуждении&raquo; Уильямс сыграл вместе с&nbsp;Робертом Де Ниро и в&nbsp;силу особенностей сценария отчасти остался в&nbsp;его тени. В&nbsp;центре &laquo;Пробуждения&raquo; &mdash; история взаимоотношений застенчивого врача-ученого в&nbsp;исполнении Уильямса и пациента, который возвращается к&nbsp;жизни после 30 лет обездвиженности. Роль последнего, соответственно, исполнил Де Ниро. <b>&laquo;Пробуждение&raquo; (1990)</b> <br><br> Еще одна культовая роль актера. В&nbsp;&laquo;Пробуждении&raquo; Уильямс сыграл вместе с&nbsp;Робертом Де Ниро и в&nbsp;силу особенностей сценария отчасти остался в&nbsp;его тени. В&nbsp;центре &laquo;Пробуждения&raquo; &mdash; история взаимоотношений застенчивого врача-ученого в&nbsp;исполнении Уильямса и пациента, который возвращается к&nbsp;жизни после 30 лет обездвиженности. Роль последнего, соответственно, исполнил Де Ниро.
«Пробуждение» (1990)

Еще одна культовая роль актера. В «Пробуждении» Уильямс сыграл вместе с Робертом Де Ниро и в силу особенностей сценария отчасти остался в его тени. В центре «Пробуждения» — история взаимоотношений застенчивого врача-ученого в исполнении Уильямса и пациента, который возвращается к жизни после 30 лет обездвиженности. Роль последнего, соответственно, исполнил Де Ниро.
<b>&laquo;Король-рыбак&raquo; (1991)</b> <br><br> В&nbsp;фильме Терри Гиллиама актер перевоплотился в&nbsp;бывшего профессора, а ныне сумасшедшего бродягу по&nbsp;имени Пэрри, жизнь которого меняется из-за одного неудачного эфира популярного радиоведущего: находясь под&nbsp;впечатлением от его программы, маньяк убивает нескольких человек, включая супругу Пэрри. Сам сюжет ленты построен вокруг легенды из&nbsp;цикла имени короля Артура. Роль в&nbsp;&laquo;Короле-рыбаке&raquo; принесла Уильямсу уже третью в&nbsp;его карьере номинацию на&nbsp;&laquo;Оскар&raquo;, а также третий &laquo;Глобус&raquo;. <b>&laquo;Король-рыбак&raquo; (1991)</b> <br><br> В&nbsp;фильме Терри Гиллиама актер перевоплотился в&nbsp;бывшего профессора, а ныне сумасшедшего бродягу по&nbsp;имени Пэрри, жизнь которого меняется из-за одного неудачного эфира популярного радиоведущего: находясь под&nbsp;впечатлением от его программы, маньяк убивает нескольких человек, включая супругу Пэрри. Сам сюжет ленты построен вокруг легенды из&nbsp;цикла имени короля Артура. Роль в&nbsp;&laquo;Короле-рыбаке&raquo; принесла Уильямсу уже третью в&nbsp;его карьере номинацию на&nbsp;&laquo;Оскар&raquo;, а также третий &laquo;Глобус&raquo;.
«Король-рыбак» (1991)

В фильме Терри Гиллиама актер перевоплотился в бывшего профессора, а ныне сумасшедшего бродягу по имени Пэрри, жизнь которого меняется из-за одного неудачного эфира популярного радиоведущего: находясь под впечатлением от его программы, маньяк убивает нескольких человек, включая супругу Пэрри. Сам сюжет ленты построен вокруг легенды из цикла имени короля Артура. Роль в «Короле-рыбаке» принесла Уильямсу уже третью в его карьере номинацию на «Оскар», а также третий «Глобус».
<b>&laquo;Аладдин&raquo; (1992)</b> <br><br> Помимо непосредственно съемок в&nbsp;кино, Уильямс занимался и озвучанием мультфильмов. Его самой известной работой в&nbsp;этом жанре стал диснеевский &laquo;Аладдин&raquo;, в&nbsp;котором он озвучил главного героя. <b>&laquo;Аладдин&raquo; (1992)</b> <br><br> Помимо непосредственно съемок в&nbsp;кино, Уильямс занимался и озвучанием мультфильмов. Его самой известной работой в&nbsp;этом жанре стал диснеевский &laquo;Аладдин&raquo;, в&nbsp;котором он озвучил главного героя.
«Аладдин» (1992)

Помимо непосредственно съемок в кино, Уильямс занимался и озвучанием мультфильмов. Его самой известной работой в этом жанре стал диснеевский «Аладдин», в котором он озвучил главного героя.
<b>&laquo;Миссис Даутфайр&raquo; (1993)</b> <br><Br> Последний (если не считать почетный приз Голливудской ассоциации иностранной прессы 2005 года) &laquo;Глобус&raquo; в&nbsp;карьере Уильямсу достался как раз за&nbsp;роль в&nbsp;умилительной комедии &laquo;Миссис Даутфайр&raquo;. Здесь он сыграл потерявшего семью и работу мужчину, который решает притвориться женщиной-няней, чтобы быть рядом со своими детьми. <b>&laquo;Миссис Даутфайр&raquo; (1993)</b> <br><Br> Последний (если не считать почетный приз Голливудской ассоциации иностранной прессы 2005 года) &laquo;Глобус&raquo; в&nbsp;карьере Уильямсу достался как раз за&nbsp;роль в&nbsp;умилительной комедии &laquo;Миссис Даутфайр&raquo;. Здесь он сыграл потерявшего семью и работу мужчину, который решает притвориться женщиной-няней, чтобы быть рядом со своими детьми.
«Миссис Даутфайр» (1993)

Последний (если не считать почетный приз Голливудской ассоциации иностранной прессы 2005 года) «Глобус» в карьере Уильямсу достался как раз за роль в умилительной комедии «Миссис Даутфайр». Здесь он сыграл потерявшего семью и работу мужчину, который решает притвориться женщиной-няней, чтобы быть рядом со своими детьми.
<b>&laquo;Джуманджи&raquo; (1995)</b> <br><br> Классика семейного кино, которая остается максимально актуальной и спустя десятилетия после премьеры. В&nbsp;центре сюжета &laquo;Джуманджи&raquo; &mdash; волшебная настолка с&nbsp;немыслимыми для&nbsp;ее участников испытаниями, выполнять которые приходится не на&nbsp;игровом поле, а в&nbsp;реальной жизни. <b>&laquo;Джуманджи&raquo; (1995)</b> <br><br> Классика семейного кино, которая остается максимально актуальной и спустя десятилетия после премьеры. В&nbsp;центре сюжета &laquo;Джуманджи&raquo; &mdash; волшебная настолка с&nbsp;немыслимыми для&nbsp;ее участников испытаниями, выполнять которые приходится не на&nbsp;игровом поле, а в&nbsp;реальной жизни.
«Джуманджи» (1995)

Классика семейного кино, которая остается максимально актуальной и спустя десятилетия после премьеры. В центре сюжета «Джуманджи» — волшебная настолка с немыслимыми для ее участников испытаниями, выполнять которые приходится не на игровом поле, а в реальной жизни.
<b>&laquo;Умница Уилл Хантинг&raquo; (1997)</b> <br><br> Драма, написанная Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком (они же исполнили в&nbsp;проекте соглавные роли), наконец сделала Уильямса лауреатом самой престижной кинопремии мира. В&nbsp;ленте он сыграл профессора колледжа (и одновременно психолога), пытающегося поставить на&nbsp;путь истинный математического вундеркинда в&nbsp;исполнении Дэймона. <b>&laquo;Умница Уилл Хантинг&raquo; (1997)</b> <br><br> Драма, написанная Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком (они же исполнили в&nbsp;проекте соглавные роли), наконец сделала Уильямса лауреатом самой престижной кинопремии мира. В&nbsp;ленте он сыграл профессора колледжа (и одновременно психолога), пытающегося поставить на&nbsp;путь истинный математического вундеркинда в&nbsp;исполнении Дэймона.
«Умница Уилл Хантинг» (1997)

Драма, написанная Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком (они же исполнили в проекте соглавные роли), наконец сделала Уильямса лауреатом самой престижной кинопремии мира. В ленте он сыграл профессора колледжа (и одновременно психолога), пытающегося поставить на путь истинный математического вундеркинда в исполнении Дэймона.
<b>&laquo;Куда приводят мечты&raquo; (1998)</b> <br><Br> По&nbsp;словам самого Уильямса, фильм &laquo;Куда приводят мечты&raquo; был важен для&nbsp;него с&nbsp;точки зрения духовных поисков. Лента рассказывает историю людей, потерявших своих детей в&nbsp;автокатастрофе. <b>&laquo;Куда приводят мечты&raquo; (1998)</b> <br><Br> По&nbsp;словам самого Уильямса, фильм &laquo;Куда приводят мечты&raquo; был важен для&nbsp;него с&nbsp;точки зрения духовных поисков. Лента рассказывает историю людей, потерявших своих детей в&nbsp;автокатастрофе.
«Куда приводят мечты» (1998)

По словам самого Уильямса, фильм «Куда приводят мечты» был важен для него с точки зрения духовных поисков. Лента рассказывает историю людей, потерявших своих детей в автокатастрофе.
<b>&laquo;Двухсотлетний человек&raquo; (1999)</b> <br><br> «Двухсотлетний человек» был поставлен по&nbsp;одноименной повести Айзека Азимова. Уильямс здесь сыграл робота Эндрю, который вроде как должен выполнять сугубо домашнюю работу &mdash; а на&nbsp;деле становится полноправным членом купившей его семьи. <b>&laquo;Двухсотлетний человек&raquo; (1999)</b> <br><br> «Двухсотлетний человек» был поставлен по&nbsp;одноименной повести Айзека Азимова. Уильямс здесь сыграл робота Эндрю, который вроде как должен выполнять сугубо домашнюю работу &mdash; а на&nbsp;деле становится полноправным членом купившей его семьи.
«Двухсотлетний человек» (1999)

«Двухсотлетний человек» был поставлен по одноименной повести Айзека Азимова. Уильямс здесь сыграл робота Эндрю, который вроде как должен выполнять сугубо домашнюю работу — а на деле становится полноправным членом купившей его семьи.
<b>&laquo;Ночь в&nbsp;музее&raquo; (2006)</b> <br><br> Одна из&nbsp;последних популярных ролей Уильямса связана с&nbsp;франшизой о&nbsp;смотрителе музея в&nbsp;исполнении Бена Стиллера и его оживающих по&nbsp;ночам экспонатах. В&nbsp;семейной комедии Уильямс исполнил роль Теодора Рузвельта (точнее &mdash; его музейной вариации). <b>&laquo;Ночь в&nbsp;музее&raquo; (2006)</b> <br><br> Одна из&nbsp;последних популярных ролей Уильямса связана с&nbsp;франшизой о&nbsp;смотрителе музея в&nbsp;исполнении Бена Стиллера и его оживающих по&nbsp;ночам экспонатах. В&nbsp;семейной комедии Уильямс исполнил роль Теодора Рузвельта (точнее &mdash; его музейной вариации).
«Ночь в музее» (2006)

Одна из последних популярных ролей Уильямса связана с франшизой о смотрителе музея в исполнении Бена Стиллера и его оживающих по ночам экспонатах. В семейной комедии Уильямс исполнил роль Теодора Рузвельта (точнее — его музейной вариации).
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<b>«Морк и Минди» (1978-1982)</b> <br><Br> Известность Уильямсу принес сериал «Морк и Минди», в котором он исполнил главную роль — человекоподобного инопланетянина Морка, прилетающего на Землю с целью изучения людей. Ситком продержался четыре сезона и был закрыт в 1982 году по причине низких рейтингов. Самому актеру эта роль принесла первый в его карьере «Золотой глобус» (и еще одну номинацию).
<b>«Москва на Гудзоне» (1984)</b> <br><Br> В комедийной мелодраме Пола Мазурски Уильямс сыграл саксофониста московского цирка Владимира Иванова, который во время зарубежных гастролей принимает решение не возвращаться на родину и остаться в США навсегда. Критики высоко оценили и эту работу актера, вновь номинировав его на «Глобус».
<b>«Доброе утро, Вьетнам» (1987)</b> <br><br> На момент старта съемок в комедийной драме «Доброе утро, Вьетнам» Уильямс считался одним из самых многообещающих и талантливых актеров своего поколения, но роль диджея на военной радиостанции Сайгона все равно стало для него прорывной, полноценно открыв миру всю многогранность его комедии. Неудивительно, что именно этот проект принес Уильямсу первую номинацию на «Оскар», а также очередной «Золотой глобус».
<b>«Общество мертвых поэтов» (1989)</b> <br><br> Один из величайших фильмов в карьере Уильямса — если не самый. В драме, которая является завсегдатаем всевозможных маст-си-листов, актер сыграл учителя английского языка и литературы в консервативном американском колледже. По сюжету он посвящает своих учеников в тайну «Общества мертвых поэтов», что помогает им открыть новых (и настоящих) себя. Сама лента была награждена «Оскаром» за сценарий, а Уильямс ограничился очередной номинацией.
<b>«Пробуждение» (1990)</b> <br><br> Еще одна культовая роль актера. В «Пробуждении» Уильямс сыграл вместе с Робертом Де Ниро и в силу особенностей сценария отчасти остался в его тени. В центре «Пробуждения» — история взаимоотношений застенчивого врача-ученого в исполнении Уильямса и пациента, который возвращается к жизни после 30 лет обездвиженности. Роль последнего, соответственно, исполнил Де Ниро.
<b>«Король-рыбак» (1991)</b> <br><br> В фильме Терри Гиллиама актер перевоплотился в бывшего профессора, а ныне сумасшедшего бродягу по имени Пэрри, жизнь которого меняется из-за одного неудачного эфира популярного радиоведущего: находясь под впечатлением от его программы, маньяк убивает нескольких человек, включая супругу Пэрри. Сам сюжет ленты построен вокруг легенды из цикла имени короля Артура. Роль в «Короле-рыбаке» принесла Уильямсу уже третью в его карьере номинацию на «Оскар», а также третий «Глобус».
<b>«Аладдин» (1992)</b> <br><br> Помимо непосредственно съемок в кино, Уильямс занимался и озвучанием мультфильмов. Его самой известной работой в этом жанре стал диснеевский «Аладдин», в котором он озвучил главного героя.
<b>«Миссис Даутфайр» (1993)</b> <br><Br> Последний (если не считать почетный приз Голливудской ассоциации иностранной прессы 2005 года) «Глобус» в карьере Уильямсу достался как раз за роль в умилительной комедии «Миссис Даутфайр». Здесь он сыграл потерявшего семью и работу мужчину, который решает притвориться женщиной-няней, чтобы быть рядом со своими детьми.
<b>«Джуманджи» (1995)</b> <br><br> Классика семейного кино, которая остается максимально актуальной и спустя десятилетия после премьеры. В центре сюжета «Джуманджи» — волшебная настолка с немыслимыми для ее участников испытаниями, выполнять которые приходится не на игровом поле, а в реальной жизни.
<b>«Умница Уилл Хантинг» (1997)</b> <br><br> Драма, написанная Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком (они же исполнили в проекте соглавные роли), наконец сделала Уильямса лауреатом самой престижной кинопремии мира. В ленте он сыграл профессора колледжа (и одновременно психолога), пытающегося поставить на путь истинный математического вундеркинда в исполнении Дэймона.
<b>«Куда приводят мечты» (1998)</b> <br><Br> По словам самого Уильямса, фильм «Куда приводят мечты» был важен для него с точки зрения духовных поисков. Лента рассказывает историю людей, потерявших своих детей в автокатастрофе.
<b>«Двухсотлетний человек» (1999)</b> <br><br> «Двухсотлетний человек» был поставлен по одноименной повести Айзека Азимова. Уильямс здесь сыграл робота Эндрю, который вроде как должен выполнять сугубо домашнюю работу — а на деле становится полноправным членом купившей его семьи.
<b>«Ночь в музее» (2006)</b> <br><br> Одна из последних популярных ролей Уильямса связана с франшизой о смотрителе музея в исполнении Бена Стиллера и его оживающих по ночам экспонатах. В семейной комедии Уильямс исполнил роль Теодора Рузвельта (точнее — его музейной вариации).
Робин Маклорин Уильямс родился в Чикаго в 1951 году. Обучаться актерскому мастерству он начал еще в колледже, тогда же состоялся и его дебют на сцене — в мюзикле «Оливер!». В первой половине 1970-х Уильямс уехал в Нью-Йорк, где был принят в школу драматического искусства. Его партнерами по курсу были в будущем известные актеры, включая Кристофера Рива и Уильяма Херта. Параллельно с учебой артист активно развивал свою стендап-карьеру и уже в 1977-м впервые оказался на телевидении. В том же 1977 году Уильямс дебютировал на большом экране, снявшись в непримечательной роли в фильме «Могу ли я это сделать, пока очки не понадобились?».

В общей сложности на счету Робина Уильямса, жизнь которого оборвалась в августе 2014 года, более 100 ролей в различных проектах, пять «Золотых глобусов» и премия «Оскар». 21 июля, в день, когда актеру могло бы исполниться 70 лет, «Газета.Ru» вспоминает о главных ролях его великой карьеры.
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