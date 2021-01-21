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Фоторепортаж   //   Культура

От землетрясения до харассмента: Пласидо Доминго — 80

21 января Пласидо Доминго исполняется 80 лет. Знаменитый тенор родился в Испании, однако в восьмилетнем возрасте вместе с родными переехал в Мексику — там он встретил юность, женился и впервые заявил о себе как музыкант. Всего в его карьере более 100 опер и свыше 150 ролей.

К юбилею суперзвезды мировой оперы «Газета.Ru» подготовила фоторепортаж, охватывающий большую часть жизни и карьеры Доминго: от его становления в качестве артиста и личной трагедии в Мехико до обвинений в харассменте и победы над коронавирусом.

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Доминго дебютировал на большой сцене в 18 лет. Это была партия Борсы в опере «Риголетто», которую 23 сентября 1959-го показали в Мехико. А свою первую главную роль он исполнил без малого два года спустя &mdash; молодой Пласидо сыграл Альфредо в «Травиате» на сцене театра Монтеррея. На фото Доминго на улице Милана в 1972 году Доминго дебютировал на большой сцене в 18 лет. Это была партия Борсы в опере «Риголетто», которую 23 сентября 1959-го показали в Мехико. А свою первую главную роль он исполнил без малого два года спустя &mdash; молодой Пласидо сыграл Альфредо в «Травиате» на сцене театра Монтеррея. На фото Доминго на улице Милана в 1972 году
За свою продолжительную карьеру Доминго, лирико-драматический тенор, заработал уйму наград, включая 11 &laquo;Грэмми&raquo;, &laquo;Эмми&raquo;, российский Орден Дружбы, а также почетную мексиканскую награду Орден Ацтекского орла. Помимо этого, он является кавалером Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» и может похвастаться именной звездой на Аллее славы в Голливуде. На фото Доминго во время репетиции оперы &laquo;Отелло&raquo; в Нью-Йорке в 1979 году За свою продолжительную карьеру Доминго, лирико-драматический тенор, заработал уйму наград, включая 11 &laquo;Грэмми&raquo;, &laquo;Эмми&raquo;, российский Орден Дружбы, а также почетную мексиканскую награду Орден Ацтекского орла. Помимо этого, он является кавалером Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» и может похвастаться именной звездой на Аллее славы в Голливуде. На фото Доминго во время репетиции оперы &laquo;Отелло&raquo; в Нью-Йорке в 1979 году
Несмотря на то, что Доминго входит в число самых высокооплачиваемых оперных исполнителей мира, в свое время он пробовал себя и в бизнесе. В частности, еще во второй половине 90-х артист открыл собственный ресторан в Нью-Йорке. Кроме того, испанец руководил компанией, занимавшейся недвижимостью. В 2019 году СМИ оценивали его состояние в более чем $200 млн. На фото Доминго с супругой Мартой и шефом на открытии своего ресторана в Нью-Йорке в 1996 году Несмотря на то, что Доминго входит в число самых высокооплачиваемых оперных исполнителей мира, в свое время он пробовал себя и в бизнесе. В частности, еще во второй половине 90-х артист открыл собственный ресторан в Нью-Йорке. Кроме того, испанец руководил компанией, занимавшейся недвижимостью. В 2019 году СМИ оценивали его состояние в более чем $200 млн. На фото Доминго с супругой Мартой и шефом на открытии своего ресторана в Нью-Йорке в 1996 году
Тенор никогда не страдал от недостатка женского внимания. Однако женат был всего дважды. Причем со своей второй супругой &mdash; Мартой &mdash; он вместе уже более полувека: пара официально узаконила отношения еще в 1962 году. Впоследствии женщина родила ему двух сыновей. Также у тенор есть ребенок от первой жены. На фото Доминго с участницами танцевального коллектива The Rockettes в Нью-Йорке в 1984 году Тенор никогда не страдал от недостатка женского внимания. Однако женат был всего дважды. Причем со своей второй супругой &mdash; Мартой &mdash; он вместе уже более полувека: пара официально узаконила отношения еще в 1962 году. Впоследствии женщина родила ему двух сыновей. Также у тенор есть ребенок от первой жены. На фото Доминго с участницами танцевального коллектива The Rockettes в Нью-Йорке в 1984 году
Будучи уроженцем Мадрида, Доминго известен как страстный поклонник футбола и фанат столичного &laquo;Реала&raquo;. Совмещая хобби и работу, тенор несколько раз выступал на чемпионатах мира. К примеру, в 1998 году он дал бесплатный концерт прямо под Эйфелевой башней. В мероприятии, приуроченном к закрытию мундиаля во Франции, он принял участие в составе знаменитого трио &laquo;Три тенора&raquo;, куда также входили Лучано Паваротти и Хосе Каррерас. Трио выступало и на трех других мировых футбольных первенствах: в 1990 (Италия), 1994 (США) и 2002 годах (Южная Корея/Япония). После распада &laquo;Трех теноров&raquo; в 2003-м Доминго продолжил петь на мундиалях, но уже без своих великих коллег. На фото Доминго, Паваротти и Каррерас во время репетиции перед концертом в Париже в 1998 году Будучи уроженцем Мадрида, Доминго известен как страстный поклонник футбола и фанат столичного &laquo;Реала&raquo;. Совмещая хобби и работу, тенор несколько раз выступал на чемпионатах мира. К примеру, в 1998 году он дал бесплатный концерт прямо под Эйфелевой башней. В мероприятии, приуроченном к закрытию мундиаля во Франции, он принял участие в составе знаменитого трио &laquo;Три тенора&raquo;, куда также входили Лучано Паваротти и Хосе Каррерас. Трио выступало и на трех других мировых футбольных первенствах: в 1990 (Италия), 1994 (США) и 2002 годах (Южная Корея/Япония). После распада &laquo;Трех теноров&raquo; в 2003-м Доминго продолжил петь на мундиалях, но уже без своих великих коллег. На фото Доминго, Паваротти и Каррерас во время репетиции перед концертом в Париже в 1998 году
В 1985 году в Мехико, на второй родине Доминго, произошло жуткое землетрясение магнитудой 8,1, оно унесло жизни десятков тысяч человек. В результате природного катаклизма погибли близкие родственники певца, а сам он позднее активно участвовал в спасательной операции и финансово помогал пострадавшим, собирая им деньги через благотворительные концерты. В столице Мексики об этом не забыли и поколения спустя (в 2007 году) на одной из площадей города была установлена скульптура тенора, выплавленная из ключей местных жителей. На фото Доминго время спасательной операции в Мехико в 1985 году В 1985 году в Мехико, на второй родине Доминго, произошло жуткое землетрясение магнитудой 8,1, оно унесло жизни десятков тысяч человек. В результате природного катаклизма погибли близкие родственники певца, а сам он позднее активно участвовал в спасательной операции и финансово помогал пострадавшим, собирая им деньги через благотворительные концерты. В столице Мексики об этом не забыли и поколения спустя (в 2007 году) на одной из площадей города была установлена скульптура тенора, выплавленная из ключей местных жителей. На фото Доминго время спасательной операции в Мехико в 1985 году
Август 2019 года &mdash; время, которое сам Доминго вряд ли вспоминает с особым удовольствием. На исходе того лета сразу несколько женщин обвинили тенора в харассменте &mdash; причем, с их слов, сексуальные домогательства он позволял себе на протяжении 30 лет. На фоне разгоревшегося скандала были отменены некоторые выступления музыканта, также он лишился поста директора Оперы Лос-Анджелеса, от сотрудничества с испанцем отказались в Метрополитен-опере, оперном театре Сан-Франциско и симфоническом оркестре Филадельфии. Сам артист изначально отрицал обвинения, однако впоследствии все же принес жертвам публичные извинения, пообещав поспособствовать улучшению оперной индустрии, чтобы «ни у кого больше не было подобного опыта». На фото Доминго в Лондоне в 1989 году Август 2019 года &mdash; время, которое сам Доминго вряд ли вспоминает с особым удовольствием. На исходе того лета сразу несколько женщин обвинили тенора в харассменте &mdash; причем, с их слов, сексуальные домогательства он позволял себе на протяжении 30 лет. На фоне разгоревшегося скандала были отменены некоторые выступления музыканта, также он лишился поста директора Оперы Лос-Анджелеса, от сотрудничества с испанцем отказались в Метрополитен-опере, оперном театре Сан-Франциско и симфоническом оркестре Филадельфии. Сам артист изначально отрицал обвинения, однако впоследствии все же принес жертвам публичные извинения, пообещав поспособствовать улучшению оперной индустрии, чтобы «ни у кого больше не было подобного опыта». На фото Доминго в Лондоне в 1989 году
Доминго &mdash; не только певец, но еще и дирижер. Впервые в этом качестве он попробовал себя в сезоне-1973/74 в опере «Травиата», которая показывалась в Нью-Йорке. Всего за свою продолжительную карьеру испанец провел более 300 вечеров за дирижерским пультом или в оркестровой яме. На фото Доминго во время работы с оркестром и хором Вашингтонской оперы в 2001 году Доминго &mdash; не только певец, но еще и дирижер. Впервые в этом качестве он попробовал себя в сезоне-1973/74 в опере «Травиата», которая показывалась в Нью-Йорке. Всего за свою продолжительную карьеру испанец провел более 300 вечеров за дирижерским пультом или в оркестровой яме. На фото Доминго во время работы с оркестром и хором Вашингтонской оперы в 2001 году
Доминго тесно связан с Россией, куда неоднократно приезжал выступать: его концерты, например, проходили в Храме Христа Спасителя, Мариинском и Большом театрах, на Красной Площади. Именно в России состоялся и один из первых его концертов после обвинений в харассменте, когда выступления тенора начали срываться одно за другим. В день юбилея среди прочих мировых лидеров Доминго поздравил Владимир Путин. На фото Доминго с дирижером Валерием Гергиевым во время визита на завод по производству грузинских вин Доминго тесно связан с Россией, куда неоднократно приезжал выступать: его концерты, например, проходили в Храме Христа Спасителя, Мариинском и Большом театрах, на Красной Площади. Именно в России состоялся и один из первых его концертов после обвинений в харассменте, когда выступления тенора начали срываться одно за другим. В день юбилея среди прочих мировых лидеров Доминго поздравил Владимир Путин. На фото Доминго с дирижером Валерием Гергиевым во время визита на завод по производству грузинских вин
В 2010-е годы Доминго начали беспокоить разного рода проблемы со здоровьем, которые могли обернуться трагедией &mdash; но с которыми музыканту удалось справиться. В 2010 году артисту была успешно проведена операция по удалению раковых полипов толстого кишечника, а спустя три года он оказался в больнице с тромбом в легком (что привело к беспочвенным разговорам о вынужденном завершении карьеры). Не обошел Доминго стороной и 2020 год &mdash; испанец оказался в числе первых звезд, заразившихся коронавирусом, COVID-19 был обнаружен у него еще 22 марта. При этом, по словам самого артиста, заболевание лишь усилило его желание жить. На фото Доминго во время выступления на руинах города майя Чичен-Ица в 2008 году В 2010-е годы Доминго начали беспокоить разного рода проблемы со здоровьем, которые могли обернуться трагедией &mdash; но с которыми музыканту удалось справиться. В 2010 году артисту была успешно проведена операция по удалению раковых полипов толстого кишечника, а спустя три года он оказался в больнице с тромбом в легком (что привело к беспочвенным разговорам о вынужденном завершении карьеры). Не обошел Доминго стороной и 2020 год &mdash; испанец оказался в числе первых звезд, заразившихся коронавирусом, COVID-19 был обнаружен у него еще 22 марта. При этом, по словам самого артиста, заболевание лишь усилило его желание жить. На фото Доминго во время выступления на руинах города майя Чичен-Ица в 2008 году
21 января Пласидо Доминго празднует юбилей. А уже спустя сутки он, теперь уже 80-летняя суперзвезда мировой оперы, выступит на сцене Венской оперы в постановке &laquo;Набукко&raquo;, где ему досталась главная роль. Мероприятие, правда, пройдет без зрителей: юбилей юбилеем, но коронавирус никто не отменял 21 января Пласидо Доминго празднует юбилей. А уже спустя сутки он, теперь уже 80-летняя суперзвезда мировой оперы, выступит на сцене Венской оперы в постановке &laquo;Набукко&raquo;, где ему досталась главная роль. Мероприятие, правда, пройдет без зрителей: юбилей юбилеем, но коронавирус никто не отменял
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Доминго дебютировал на большой сцене в 18 лет. Это была партия Борсы в опере «Риголетто», которую 23 сентября 1959-го показали в Мехико. А свою первую главную роль он исполнил без малого два года спустя — молодой Пласидо сыграл Альфредо в «Травиате» на сцене театра Монтеррея. На фото Доминго на улице Милана в 1972 году
За свою продолжительную карьеру Доминго, лирико-драматический тенор, заработал уйму наград, включая 11 «Грэмми», «Эмми», российский Орден Дружбы, а также почетную мексиканскую награду Орден Ацтекского орла. Помимо этого, он является кавалером Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» и может похвастаться именной звездой на Аллее славы в Голливуде. На фото Доминго во время репетиции оперы «Отелло» в Нью-Йорке в 1979 году
Несмотря на то, что Доминго входит в число самых высокооплачиваемых оперных исполнителей мира, в свое время он пробовал себя и в бизнесе. В частности, еще во второй половине 90-х артист открыл собственный ресторан в Нью-Йорке. Кроме того, испанец руководил компанией, занимавшейся недвижимостью. В 2019 году СМИ оценивали его состояние в более чем $200 млн. На фото Доминго с супругой Мартой и шефом на открытии своего ресторана в Нью-Йорке в 1996 году
Тенор никогда не страдал от недостатка женского внимания. Однако женат был всего дважды. Причем со своей второй супругой — Мартой — он вместе уже более полувека: пара официально узаконила отношения еще в 1962 году. Впоследствии женщина родила ему двух сыновей. Также у тенор есть ребенок от первой жены. На фото Доминго с участницами танцевального коллектива The Rockettes в Нью-Йорке в 1984 году
Будучи уроженцем Мадрида, Доминго известен как страстный поклонник футбола и фанат столичного «Реала». Совмещая хобби и работу, тенор несколько раз выступал на чемпионатах мира. К примеру, в 1998 году он дал бесплатный концерт прямо под Эйфелевой башней. В мероприятии, приуроченном к закрытию мундиаля во Франции, он принял участие в составе знаменитого трио «Три тенора», куда также входили Лучано Паваротти и Хосе Каррерас. Трио выступало и на трех других мировых футбольных первенствах: в 1990 (Италия), 1994 (США) и 2002 годах (Южная Корея/Япония). После распада «Трех теноров» в 2003-м Доминго продолжил петь на мундиалях, но уже без своих великих коллег. На фото Доминго, Паваротти и Каррерас во время репетиции перед концертом в Париже в 1998 году
В 1985 году в Мехико, на второй родине Доминго, произошло жуткое землетрясение магнитудой 8,1, оно унесло жизни десятков тысяч человек. В результате природного катаклизма погибли близкие родственники певца, а сам он позднее активно участвовал в спасательной операции и финансово помогал пострадавшим, собирая им деньги через благотворительные концерты. В столице Мексики об этом не забыли и поколения спустя (в 2007 году) на одной из площадей города была установлена скульптура тенора, выплавленная из ключей местных жителей. На фото Доминго время спасательной операции в Мехико в 1985 году
Август 2019 года — время, которое сам Доминго вряд ли вспоминает с особым удовольствием. На исходе того лета сразу несколько женщин обвинили тенора в харассменте — причем, с их слов, сексуальные домогательства он позволял себе на протяжении 30 лет. На фоне разгоревшегося скандала были отменены некоторые выступления музыканта, также он лишился поста директора Оперы Лос-Анджелеса, от сотрудничества с испанцем отказались в Метрополитен-опере, оперном театре Сан-Франциско и симфоническом оркестре Филадельфии. Сам артист изначально отрицал обвинения, однако впоследствии все же принес жертвам публичные извинения, пообещав поспособствовать улучшению оперной индустрии, чтобы «ни у кого больше не было подобного опыта». На фото Доминго в Лондоне в 1989 году
Доминго — не только певец, но еще и дирижер. Впервые в этом качестве он попробовал себя в сезоне-1973/74 в опере «Травиата», которая показывалась в Нью-Йорке. Всего за свою продолжительную карьеру испанец провел более 300 вечеров за дирижерским пультом или в оркестровой яме. На фото Доминго во время работы с оркестром и хором Вашингтонской оперы в 2001 году
Доминго тесно связан с Россией, куда неоднократно приезжал выступать: его концерты, например, проходили в Храме Христа Спасителя, Мариинском и Большом театрах, на Красной Площади. Именно в России состоялся и один из первых его концертов после обвинений в харассменте, когда выступления тенора начали срываться одно за другим. В день юбилея среди прочих мировых лидеров Доминго поздравил Владимир Путин. На фото Доминго с дирижером Валерием Гергиевым во время визита на завод по производству грузинских вин
В 2010-е годы Доминго начали беспокоить разного рода проблемы со здоровьем, которые могли обернуться трагедией — но с которыми музыканту удалось справиться. В 2010 году артисту была успешно проведена операция по удалению раковых полипов толстого кишечника, а спустя три года он оказался в больнице с тромбом в легком (что привело к беспочвенным разговорам о вынужденном завершении карьеры). Не обошел Доминго стороной и 2020 год — испанец оказался в числе первых звезд, заразившихся коронавирусом, COVID-19 был обнаружен у него еще 22 марта. При этом, по словам самого артиста, заболевание лишь усилило его желание жить. На фото Доминго во время выступления на руинах города майя Чичен-Ица в 2008 году
21 января Пласидо Доминго празднует юбилей. А уже спустя сутки он, теперь уже 80-летняя суперзвезда мировой оперы, выступит на сцене Венской оперы в постановке «Набукко», где ему досталась главная роль. Мероприятие, правда, пройдет без зрителей: юбилей юбилеем, но коронавирус никто не отменял
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