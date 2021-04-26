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Победители «Оскара-2021»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом 2020 года стала драма Хлои Чжао «Земля кочевников». Главные победители премии «Оскар» — в фотогалерее «Газеты.Ru».

О том, как прошла церемония — читайте здесь.

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Номинация <b>&laquo;Лучший фильм года&raquo;</b> &mdash; <b>&laquo;Земля кочевников&raquo;</b>. Актер Питер Спирс, актриса Фрэнсис Макдормэнд, режиссер Хлоя Чжао, продюсеры Моллье Ашер и Дэн Джанви со статуэтками Номинация <b>&laquo;Лучший фильм года&raquo;</b> &mdash; <b>&laquo;Земля кочевников&raquo;</b>. Актер Питер Спирс, актриса Фрэнсис Макдормэнд, режиссер Хлоя Чжао, продюсеры Моллье Ашер и Дэн Джанви со статуэтками
Номинация <b>&laquo;Лучшая режиссура&raquo;</b>. Режиссер <b>Хлои Чжао</b> (фильм «Земля кочевников») Номинация <b>&laquo;Лучшая режиссура&raquo;</b>. Режиссер <b>Хлои Чжао</b> (фильм «Земля кочевников»)
Номинация <b>&laquo;Лучшая женская роль&raquo;</b> &mdash; актриса <b>Фрэнсис Макдормэнд</b> (фильм &laquo;Земля кочевников&raquo;) Номинация <b>&laquo;Лучшая женская роль&raquo;</b> &mdash; актриса <b>Фрэнсис Макдормэнд</b> (фильм &laquo;Земля кочевников&raquo;)
Номинации <b>&laquo;Лучшая мужская роль&raquo;</b> &mdash; актер <b>Энтони Хопкинс</b> (фильм &laquo;Отец&raquo;). Картина получила награду еще и в номинации <b>&laquo;Лучший сценарий-адаптация&raquo;</b>. В этом году Хопкинс не присутствовал на церемонии. На фото актеры Энтони Хопкинс и Оливия Колман, кадр из фильма &laquo;Отец&raquo; (2020) Номинации <b>&laquo;Лучшая мужская роль&raquo;</b> &mdash; актер <b>Энтони Хопкинс</b> (фильм &laquo;Отец&raquo;). Картина получила награду еще и в номинации <b>&laquo;Лучший сценарий-адаптация&raquo;</b>. В этом году Хопкинс не присутствовал на церемонии. На фото актеры Энтони Хопкинс и Оливия Колман, кадр из фильма &laquo;Отец&raquo; (2020)
Актриса <b>Юн Ё Чжон</b> победила в номинации <b>&laquo;Лучшая актриса второго плана&raquo;</b> (за роль в фильме &laquo;Минари&raquo;). Она получила статуэтку из рук актера Брэда Питта Актриса <b>Юн Ё Чжон</b> победила в номинации <b>&laquo;Лучшая актриса второго плана&raquo;</b> (за роль в фильме &laquo;Минари&raquo;). Она получила статуэтку из рук актера Брэда Питта
Номинация <b>&laquo;Лучшая мужская роль второго плана&raquo;</b> &mdash; актер <b>Дэниэл Калуя</b> (фильм «Иуда и чёрный мессия») Номинация <b>&laquo;Лучшая мужская роль второго плана&raquo;</b> &mdash; актер <b>Дэниэл Калуя</b> (фильм «Иуда и чёрный мессия»)
Номинация <b>&laquo;Лучший оригинальный сценарий&raquo;</b> &mdash; сценарист <b>Эмеральд Феннелл</b> (фильм «Девушка, подающая надежды») Номинация <b>&laquo;Лучший оригинальный сценарий&raquo;</b> &mdash; сценарист <b>Эмеральд Феннелл</b> (фильм «Девушка, подающая надежды»)
Номинации <b>&laquo;Лучшая операторская работа&raquo;</b> и <b>&laquo;Лучшая работа художника-постановщика&raquo;</b>. Оператор <b>Эрик Мессершмидт</b> (фильм «Манк»). На фото с актрисой Холли Берри Номинации <b>&laquo;Лучшая операторская работа&raquo;</b> и <b>&laquo;Лучшая работа художника-постановщика&raquo;</b>. Оператор <b>Эрик Мессершмидт</b> (фильм «Манк»). На фото с актрисой Холли Берри
Номинации <b>&laquo;Лучший монтаж&raquo;</b> и <b>&laquo;Лучший звук&raquo;</b> &mdash; фильм <b>&laquo;Звук металла&raquo;</b>. На фото монтажер Миккел И.Г. Нилсен Номинации <b>&laquo;Лучший монтаж&raquo;</b> и <b>&laquo;Лучший звук&raquo;</b> &mdash; фильм <b>&laquo;Звук металла&raquo;</b>. На фото монтажер Миккел И.Г. Нилсен
Номинация <b>&laquo;Лучший анимационный полнометражный фильм&raquo;</b> и <b>&laquo;Лучшая музыка&raquo;</b> &mdash; фильм <b>&laquo;Душа&raquo;</b>. На фото композиторы и музыканты Джон Батист, Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист Номинация <b>&laquo;Лучший анимационный полнометражный фильм&raquo;</b> и <b>&laquo;Лучшая музыка&raquo;</b> &mdash; фильм <b>&laquo;Душа&raquo;</b>. На фото композиторы и музыканты Джон Батист, Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист
Номинации <b>&laquo;Лучшая песня&raquo;</b> &mdash; <b>H.E.R. «Fight for You»</b> («Иуда и черный мессия») Номинации <b>&laquo;Лучшая песня&raquo;</b> &mdash; <b>H.E.R. «Fight for You»</b> («Иуда и черный мессия»)
Номинация <b>&laquo;Лучший документальный полнометражный фильм&raquo;</b> &mdash; <b>&laquo;Мой учитель &mdash; осьминог&raquo;</b>. На фото продюсер Марли Мэтлин, режиссеры Пиппа Эрлих и Джеймс Рид Номинация <b>&laquo;Лучший документальный полнометражный фильм&raquo;</b> &mdash; <b>&laquo;Мой учитель &mdash; осьминог&raquo;</b>. На фото продюсер Марли Мэтлин, режиссеры Пиппа Эрлих и Джеймс Рид
Номинация <b>&laquo;Лучшие визуальные эффекты&raquo;</b> &mdash; фильм <b>&laquo;Довод&raquo; </b>. На фото специалист по спецэффектам Скотт Р. Фишер Номинация <b>&laquo;Лучшие визуальные эффекты&raquo;</b> &mdash; фильм <b>&laquo;Довод&raquo; </b>. На фото специалист по спецэффектам Скотт Р. Фишер
Номинация<b> &laquo;Лучший анимационный короткометражный фильм&raquo;</b> &mdash; <b>«Если что-то случится, я люблю вас»</b>. И номинация<b> &laquo;Лучший художественный короткометражный фильм&raquo; &mdash; «Two Distant Strangers» (Два далёких незнакомца)</b>. На фото режиссеры Майкл Говье, Уилл Маккорма, Трэвон Фри и Мартин Десмонд Роу Номинация<b> &laquo;Лучший анимационный короткометражный фильм&raquo;</b> &mdash; <b>«Если что-то случится, я люблю вас»</b>. И номинация<b> &laquo;Лучший художественный короткометражный фильм&raquo; &mdash; «Two Distant Strangers» (Два далёких незнакомца)</b>. На фото режиссеры Майкл Говье, Уилл Маккорма, Трэвон Фри и Мартин Десмонд Роу
Номинация <b>&laquo;Лучший фильм на иностранном языке&raquo; </b>&mdash; <b>«Ещё по одной»</b> (Дания). На фото режиссер Томас Винтерберг Номинация <b>&laquo;Лучший фильм на иностранном языке&raquo; </b>&mdash; <b>«Ещё по одной»</b> (Дания). На фото режиссер Томас Винтерберг
Номинации <b>&laquo;Лучший дизайн костюмов&raquo;</b> и <b>&laquo;Лучший грим&raquo;</b>. Фильм <b>«Ма Рэйни: Мать блюза»</b>. На фото дизайнер Миа Нил, стилист Джамика Уилсон и визажист Серхио Лопез-Ривера Номинации <b>&laquo;Лучший дизайн костюмов&raquo;</b> и <b>&laquo;Лучший грим&raquo;</b>. Фильм <b>«Ма Рэйни: Мать блюза»</b>. На фото дизайнер Миа Нил, стилист Джамика Уилсон и визажист Серхио Лопез-Ривера
Актриса Юн Ё Чжон, актер Дэниэл Калуя и актриса Фрэнсис Макдормэнд на церемонии вручения премии Оскар, 25 апреля 2021 года Актриса Юн Ё Чжон, актер Дэниэл Калуя и актриса Фрэнсис Макдормэнд на церемонии вручения премии Оскар, 25 апреля 2021 года
Актер Брэд Питт во время церемонии вручения премии &laquo;Оскар&raquo;, 25 апреля 2021 года Актер Брэд Питт во время церемонии вручения премии &laquo;Оскар&raquo;, 25 апреля 2021 года
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Номинация <b>«Лучший фильм года»</b> — <b>«Земля кочевников»</b>. Актер Питер Спирс, актриса Фрэнсис Макдормэнд, режиссер Хлоя Чжао, продюсеры Моллье Ашер и Дэн Джанви со статуэтками
Номинация <b>«Лучшая режиссура»</b>. Режиссер <b>Хлои Чжао</b> (фильм «Земля кочевников»)
Номинация <b>«Лучшая женская роль»</b> — актриса <b>Фрэнсис Макдормэнд</b> (фильм «Земля кочевников»)
Номинации <b>«Лучшая мужская роль»</b> — актер <b>Энтони Хопкинс</b> (фильм «Отец»). Картина получила награду еще и в номинации <b>«Лучший сценарий-адаптация»</b>. В этом году Хопкинс не присутствовал на церемонии. На фото актеры Энтони Хопкинс и Оливия Колман, кадр из фильма «Отец» (2020)
Актриса <b>Юн Ё Чжон</b> победила в номинации <b>«Лучшая актриса второго плана»</b> (за роль в фильме «Минари»). Она получила статуэтку из рук актера Брэда Питта
Номинация <b>«Лучшая мужская роль второго плана»</b> — актер <b>Дэниэл Калуя</b> (фильм «Иуда и чёрный мессия»)
Номинация <b>«Лучший оригинальный сценарий»</b> — сценарист <b>Эмеральд Феннелл</b> (фильм «Девушка, подающая надежды»)
Номинации <b>«Лучшая операторская работа»</b> и <b>«Лучшая работа художника-постановщика»</b>. Оператор <b>Эрик Мессершмидт</b> (фильм «Манк»). На фото с актрисой Холли Берри
Номинации <b>«Лучший монтаж»</b> и <b>«Лучший звук»</b> — фильм <b>«Звук металла»</b>. На фото монтажер Миккел И.Г. Нилсен
Номинация <b>«Лучший анимационный полнометражный фильм»</b> и <b>«Лучшая музыка»</b> — фильм <b>«Душа»</b>. На фото композиторы и музыканты Джон Батист, Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист
Номинации <b>«Лучшая песня»</b> — <b>H.E.R. «Fight for You»</b> («Иуда и черный мессия»)
Номинация <b>«Лучший документальный полнометражный фильм»</b> — <b>«Мой учитель — осьминог»</b>. На фото продюсер Марли Мэтлин, режиссеры Пиппа Эрлих и Джеймс Рид
Номинация <b>«Лучшие визуальные эффекты»</b> — фильм <b>«Довод» </b>. На фото специалист по спецэффектам Скотт Р. Фишер
Номинация<b> «Лучший анимационный короткометражный фильм»</b> — <b>«Если что-то случится, я люблю вас»</b>. И номинация<b> «Лучший художественный короткометражный фильм» — «Two Distant Strangers» (Два далёких незнакомца)</b>. На фото режиссеры Майкл Говье, Уилл Маккорма, Трэвон Фри и Мартин Десмонд Роу
Номинация <b>«Лучший фильм на иностранном языке» </b>— <b>«Ещё по одной»</b> (Дания). На фото режиссер Томас Винтерберг
Номинации <b>«Лучший дизайн костюмов»</b> и <b>«Лучший грим»</b>. Фильм <b>«Ма Рэйни: Мать блюза»</b>. На фото дизайнер Миа Нил, стилист Джамика Уилсон и визажист Серхио Лопез-Ривера
Актриса Юн Ё Чжон, актер Дэниэл Калуя и актриса Фрэнсис Макдормэнд на церемонии вручения премии Оскар, 25 апреля 2021 года
Актер Брэд Питт во время церемонии вручения премии «Оскар», 25 апреля 2021 года
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