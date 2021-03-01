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Давно не школьница: Маше из «Папиных дочек» — 35

Мирослава Карпович родилась 1 марта 1986 года в украинском Бердянске. В 1992 году ее семья переехала в Москву, где восьмилетняя Карпович начала посещать детскую модельную студию. До того как поступить в Школу-студию имени Вл. Немировича-Данченко при МХАТе, она занималась моделингом, снималась в клипах, например, у Сергея Лазарева.

Во время обучения Карпович играла в спектаклях Георгия Товстоногова («Пышки»), Эдуарда Радзюкевича («Ворожея, или Сеанс любовной магии»), Сергея Ефремова («Номер 13») и Виктора Рыжакова («С любимыми не расставайтесь»). В кино актриса дебютировала сразу после получения диплома в 2007 году. Это была роль Катюни в комедии Дмитрия Корявова «Святое дело». В том же году Карпович была утверждена на роль Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки» — проект стал настолько популярным, что снимался вплоть до 2013 года.

Сейчас в фильмографии актрисы 19 фильмов и сериалов, включая хоррор «Невеста», комедию «Друг на продажу» и шоу «Сказочный патруль». В 2021 году на экраны выйдет мультфильм «Кощей. Настоящая история», в котором Карпович озвучила героиню Аленку.

Помимо кино, актриса занята в театральных постановках: в январе этого года в Театре на Серпуховке состоялась премьера спектакля «Косметика врага», в котором она сыграла со звездой «Мажора» Павлом Прилучным.

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Мирослава Карпович в кадре из сериала &laquo;Папины дочки&raquo; Мирослава Карпович в кадре из сериала &laquo;Папины дочки&raquo;
Актрисы, сыгравшие главные роли в сериале &laquo;Папины дочки&raquo;,&nbsp;- Настя Сиваева, Катя Старшова, Даша Мельникова и Мирослава Карпович (слева направо)&nbsp;- перед началом церемонии вручения кинонаград «MTV Россия» в Москве, 2008 год Актрисы, сыгравшие главные роли в сериале &laquo;Папины дочки&raquo;,&nbsp;- Настя Сиваева, Катя Старшова, Даша Мельникова и Мирослава Карпович (слева направо)&nbsp;- перед началом церемонии вручения кинонаград «MTV Россия» в Москве, 2008 год
Мирослава Карпович, 2007 год Мирослава Карпович, 2007 год
Мирослава Карпович на церемонии закрытия XX Открытого кинофестиваля &laquo;Кинотавр&raquo; в Сочи, 2009 год Мирослава Карпович на церемонии закрытия XX Открытого кинофестиваля &laquo;Кинотавр&raquo; в Сочи, 2009 год
Мирослава Карпович в кадре из фильма &laquo;Тариф Новогодний&raquo; (2008) Мирослава Карпович в кадре из фильма &laquo;Тариф Новогодний&raquo; (2008)
Мирослава Карпович на финале конкурса MISS MAXIM 2013 Мирослава Карпович на финале конкурса MISS MAXIM 2013
Мирослава Карпович (в центре) в сцене из спектакля «Ханума» Мирослава Карпович (в центре) в сцене из спектакля «Ханума»
Мирослава Карпович перед премьерой фильма &laquo;Корпоратив&raquo;, 2014 год Мирослава Карпович перед премьерой фильма &laquo;Корпоратив&raquo;, 2014 год
Мирослава Карпович, 2018 год Мирослава Карпович, 2018 год
Мирослава Карпович на премьере фильма &laquo;Неуловимые. Последний герой&raquo;, 2015 год Мирослава Карпович на премьере фильма &laquo;Неуловимые. Последний герой&raquo;, 2015 год
Мирослава Карпович, 2019 год Мирослава Карпович, 2019 год
Мирослава Карпович, 2020 год Мирослава Карпович, 2020 год
Мирослава Карпович, 2021 год Мирослава Карпович, 2021 год
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Мирослава Карпович в кадре из сериала «Папины дочки»
Актрисы, сыгравшие главные роли в сериале «Папины дочки», - Настя Сиваева, Катя Старшова, Даша Мельникова и Мирослава Карпович (слева направо) - перед началом церемонии вручения кинонаград «MTV Россия» в Москве, 2008 год
Мирослава Карпович, 2007 год
Мирослава Карпович на церемонии закрытия XX Открытого кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2009 год
Мирослава Карпович в кадре из фильма «Тариф Новогодний» (2008)
Мирослава Карпович на финале конкурса MISS MAXIM 2013
Мирослава Карпович (в центре) в сцене из спектакля «Ханума»
Мирослава Карпович перед премьерой фильма «Корпоратив», 2014 год
Мирослава Карпович, 2018 год
Мирослава Карпович на премьере фильма «Неуловимые. Последний герой», 2015 год
Мирослава Карпович, 2019 год
Мирослава Карпович, 2020 год
Мирослава Карпович, 2021 год
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