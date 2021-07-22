22 июля 2021, 14:22 Фоторепортажи «Моя жизнь, как небо над Авиньоном»: Мирей Матье — 75 лет

close Мирей Матье, 1970-е годы Детство певицы было очень бедным — многодетная семья долгое время ютилась в холодном бараке. К счастью, когда у родителей Матье родился уже восьмой (!) ребенок, им выделили четырехкомнатную квартиру.

На фото: Мирей Матье после концерта в Московском государственном театре эстрады в рамках гастролей Французского мюзик-холла в СССР, Москва, 1967 год Сама артистка, впрочем, называла везением тот факт, что она появилась на свет в очень бедной семье, так как это побудило ее много и хорошо работать над будущим.

На фото: Мирей Матье на репетиции перед благотворительным концертом Royal Variety Perfromance в «Палладиуме» в Лондоне, 1967 год Матье с самого детства отдавала предпочтение пению, вдохновляясь творчеством отца, который обожал оперу. Согласно артистке, как только отец начинал петь, она тут же к нему присоединялась.

На фото: Мирей Матье и мужской хор Красной армии во время их репетиции во Дворце спорта в Париже, 1967 год В 16 лет Матье приняла участие в локальном конкурсе музыкантов и заняла там второе место. Вскоре, впрочем, на том же конкурсе она добилась победы, и ее отправили покорять Париж, а именно — одно из шоу на национальном телевидении.

На фото: Анни Корди и Мирей Матье на телевизионном шоу, 1972 год Мирей Матье и пограничник ГДР на КПП «Чарли», Берлин, 1970 год Бразильский футболист Пеле и Мирей Матье перед началом товарищеского футбольного матча между командами «Пари Сен-Жермен» и «Нью-Йорк Космос» на стадионе Парк-де-Пренс, 1976 г. Мирей Матье и учащиеся Московского хореографического училища во время выступления на заключительном концерте «Недели Советского Союза», 1976 год Полноценный дебют Матье как певицы случился как раз в Париже — в 1965 году. Тогда она исполнила композицию «Jezebel» и произвела неизгладимое впечатление на зрителей. Многим показалось, что на сцену вышла сама Эдит Пиаф. После такого успеха продюсер Джонни Старк подписал с отцом Матье контракт. Всего спустя год она выступила на сцене концертного зала «Олимпия». После этого продюсеры окончательно поняли, что репертуар французской певицы нужно менять. С тех пор певице запрещалось слушать и смотреть концерты Пиаф — по их мнению, это должно было поспособствовать созданию уникального вокального стиля. Удивительно, но спустя годы Матье выпустила альбом, посвященный как раз легендарной соотечественнице.

На фото: Мирей Матье на Красной площади, 1989 год Летом 1967 года певица также впервые выступила в СССР. Впоследствии она еще множество раз приезжала на гастроли в страну (в том числе и после распада). Площадки для певицы выбирались исключительно топовые — в том числе Большой театр.

На фото: Мирей Матье на фестивале «Спасская Башня», Москва, 2011 год За продолжительную карьеру Матье объездила множество стран, включая Китай: именно она стала первой западной певицей, выступившей на местной сцене.

На фото: президент Франции Николя Саркози присвоил Мирей Матье звание офицера ордена Почетного легиона, 2011 год Уже будучи в статусе мировой суперзвезды, Матье издала автобиографию. В ней она следующим образом говорила о своем восприятии происходящего: «Моя жизнь напоминает небо над Авиньоном. Какие бы ни нависали темные тучи, они вскоре расходятся, и снова светит солнце. Но неожиданно откуда-то налетает гроза, бешеная гроза. Однако сильный порыв буйного мистраля прогоняет ее прочь. И так все время!»

Фото: Мирей Матье во время концерта, посвященного 50-летию ее карьеры в Париже, 2014 год Мирей Матье со своей мамой Марсель-Софи Пуарье, 2014 год Мирей Матье на благотворительном концерте в Мюнхене, 2018 год Мирей Матье, 2016 год



Французская певица Мирей Матье родилась в 1946 году в многодетной семье ремесленников-каменотесов. Детство будущей звезды, старшей из четырнадцати братьев и сестер, было крайне тяжелым, и настоящей отдушиной Матье на этом фоне было творчество. В раннем возрасте она практиковала пение в дуэте со своим отцом, а уже в 1965-м поехала покорять Париж и дебютировала на телевидении.



Многие сравнивали голос и образ Матье с Эдит Пиаф, поэтому певице потребовалось время, чтобы развенчать стереотип, создать индивидуальный образ и вокал. В одно время она встречалась с великими шансонье Морисом Шевалье, а позже ее приглашал петь в Дворец конгрессов один из президентов Франции.



За годы творчества Матье стала для соотечественников «послом французской песни» в мире, она била рекорды и продала 133 млн копий альбомов.



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