Гость из будущего: Майклу Джей Фоксу — 60
Актер, режиссер и активист Майкл Джей Фокс получил наибольшую известность благодаря роли Марти Макфлая в фильме «Назад в будущее» (1985). Еще одной успешной ролью актера в те годы стал Алекс Китон в сериале «Семейные узы» (1982-1989). В 1990 году, когда актеру было 30 лет, ему диагностировали болезнь Паркинсона. Из-за когнитивных расстройств и проблем с запоминанием текстов ему пришлось оставить актерскую карьеру.
Настоящее имя Майкла Джея Фокса — Майкл Эндрю Фокс. Он родился 9 июня 1961 года в канадском городе Эдмонтоне в семье военного. Из-за работы отца семье приходилось часто переезжать по стране. В детстве Фокс увлекался хоккеем, но оставил спорт из-за маленького роста (164 см).
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