Умерла звезда фильма «Полицейская академия» Мэрион Рэмси
Звезда популярной в 1980-х комедийной франшизы «Полицейская академия» Мэрион Рэмси скончалась в возрасте 73 лет. Об этом сообщает издание Deadline. Причина смерти актрисы не называется, однако ее агент рассказал журналистам, что в последние дни она болела.
Актерскую карьеру Рэмси начала на сцене. В 1974 она дебютировала на Бродвее, играла с Бетт Дэвис в мюзикле «Мисс Моффат». В «Полицейской академии» Рэмси сыграла Лаверн Хукс — полицейскую, отличавшуюся тонким и тихим голосом, но твердым характером. Всего Мэрион сыграла в шести частях «Полицейской академии». Также актриса появлялась в сериалах «Кос», «Семейка Аддамс», «Беверли Хиллз, 90210» и др.
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