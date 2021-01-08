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Умерла звезда фильма «Полицейская академия» Мэрион Рэмси

Звезда популярной в 1980-х комедийной франшизы «Полицейская академия» Мэрион Рэмси скончалась в возрасте 73 лет. Об этом сообщает издание Deadline. Причина смерти актрисы не называется, однако ее агент рассказал журналистам, что в последние дни она болела.

Актерскую карьеру Рэмси начала на сцене. В 1974 она дебютировала на Бродвее, играла с Бетт Дэвис в мюзикле «Мисс Моффат». В «Полицейской академии» Рэмси сыграла Лаверн Хукс — полицейскую, отличавшуюся тонким и тихим голосом, но твердым характером. Всего Мэрион сыграла в шести частях «Полицейской академии». Также актриса появлялась в сериалах «Кос», «Семейка Аддамс», «Беверли Хиллз, 90210» и др.

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Кадр из фильма &laquo;Полицейская академия&raquo; (1984) Кадр из фильма &laquo;Полицейская академия&raquo; (1984)
Кадр из фильма &laquo;Полицейская академия&raquo; Кадр из фильма &laquo;Полицейская академия&raquo;
Кадр из фильма &laquo;Полицейская академия&raquo; Кадр из фильма &laquo;Полицейская академия&raquo;
Кадр из фильма &laquo;Полицейская академия&raquo; Кадр из фильма &laquo;Полицейская академия&raquo;
Кадр из фильма &laquo;Полицейская академия&raquo; Кадр из фильма &laquo;Полицейская академия&raquo;
Кадр из фильма &laquo;Полицейская академия&raquo; Кадр из фильма &laquo;Полицейская академия&raquo;
Кадр из фильма &laquo;Полицейская академия&raquo; Кадр из фильма &laquo;Полицейская академия&raquo;
Кадр из фильма &laquo;Лавалантула&raquo; (2015) Кадр из фильма &laquo;Лавалантула&raquo; (2015)
Мэрион Рэмси (внизу в центре) и актеры из фильма &laquo;Полицейская академия&raquo; Мэрион Рэмси (внизу в центре) и актеры из фильма &laquo;Полицейская академия&raquo;
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Кадр из фильма «Полицейская академия» (1984)
Кадр из фильма «Полицейская академия»
Кадр из фильма «Полицейская академия»
Кадр из фильма «Полицейская академия»
Кадр из фильма «Полицейская академия»
Кадр из фильма «Полицейская академия»
Кадр из фильма «Полицейская академия»
Кадр из фильма «Лавалантула» (2015)
Мэрион Рэмси (внизу в центре) и актеры из фильма «Полицейская академия»
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