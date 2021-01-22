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Скандалы и убийство: Малкольм Макларен и его Sex Pistols

22 января могло бы исполниться 75 лет британскому продюсеру Малкольму Макларену, менеджеру сразу двух культовых групп раннего панк-рока — New York Dolls и Sex Pistols.

«Газета.Ru» представляет фоторепортаж, посвященный жизни и карьере человека, который подарил миру один из самых скандальных музыкальных коллективов в истории.

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Макларен родился в Лондоне и рос без отца &mdash; тот покинул семью, когда мальчику было всего два года. Сменив в юности немало профессий и попытавшись получить художественное образование, он увлекся левыми идеями (на которые его вдохновили майские события 1968 года во Франции), а в 1971 году, в возрасте 25 лет, открыл свой бутик субкультурной одежды Макларен родился в Лондоне и рос без отца &mdash; тот покинул семью, когда мальчику было всего два года. Сменив в юности немало профессий и попытавшись получить художественное образование, он увлекся левыми идеями (на которые его вдохновили майские события 1968 года во Франции), а в 1971 году, в возрасте 25 лет, открыл свой бутик субкультурной одежды
Магазин, созданный вместе с дизайнером Вивьен Вествуд, произвел сильное впечатление своей идеологией на американских глэм-рокеров New York Dolls &ndash; через два года после знакомства Макларен стал их менеджером и переехал в Штаты. Макларен попытался изменить имидж музыкантов и сделать группу более политической: «Мне просто нравилось долбить по поп-трэш-культуре Уорхола, насквозь католической, ужасно скучной и чертовски уперто-американской». На фото &mdash; концерт New York Dolls в отеле &laquo;Уолдорф-Астория&raquo; в Нью-Йорке в 1973 году Магазин, созданный вместе с дизайнером Вивьен Вествуд, произвел сильное впечатление своей идеологией на американских глэм-рокеров New York Dolls &ndash; через два года после знакомства Макларен стал их менеджером и переехал в Штаты. Макларен попытался изменить имидж музыкантов и сделать группу более политической: «Мне просто нравилось долбить по поп-трэш-культуре Уорхола, насквозь католической, ужасно скучной и чертовски уперто-американской». На фото &mdash; концерт New York Dolls в отеле &laquo;Уолдорф-Астория&raquo; в Нью-Йорке в 1973 году
Когда начался распад New York Dolls, Макларен вернулся на родину. Там он увлекся политическими идеями и образом Ричарда Хэлла из Television, нетипичными для рок-моды тех лет: «Это был великолепный, скучающий, истощенный, весь в шрамах, грязный парень в рваной майке». В середине 1970-х годов Макларен как менеджер основал группу Sex Pistols, объяснив музыкантам требуемое звучание на примере песни Хэлла: «Напишите песню, такую же, как Blank Generation, но сделайте свою убийственную версию». Преследовавшие группу скандалы прославили ее на всю страну и за рубежом, а дебютный альбом Never mind the bollocks стал золотым. На фото Макларен и участники Sex Pistols подписывают контракт около Букингемского дворца в 1977 году Когда начался распад New York Dolls, Макларен вернулся на родину. Там он увлекся политическими идеями и образом Ричарда Хэлла из Television, нетипичными для рок-моды тех лет: «Это был великолепный, скучающий, истощенный, весь в шрамах, грязный парень в рваной майке». В середине 1970-х годов Макларен как менеджер основал группу Sex Pistols, объяснив музыкантам требуемое звучание на примере песни Хэлла: «Напишите песню, такую же, как Blank Generation, но сделайте свою убийственную версию». Преследовавшие группу скандалы прославили ее на всю страну и за рубежом, а дебютный альбом Never mind the bollocks стал золотым. На фото Макларен и участники Sex Pistols подписывают контракт около Букингемского дворца в 1977 году
В январе 1978 года Sex Pistols отправились в американское турне, которое, как стало понятно позднее, оказалось во всех смыслах губительным для группы. В коллективе возникли серьезные внутренние противоречия, и Макларену пришлось объявлять о прекращении деятельности панк-рок-бэнда. На фото Sex Pistols во время концерта в Мемфисе в 1978 году В январе 1978 года Sex Pistols отправились в американское турне, которое, как стало понятно позднее, оказалось во всех смыслах губительным для группы. В коллективе возникли серьезные внутренние противоречия, и Макларену пришлось объявлять о прекращении деятельности панк-рок-бэнда. На фото Sex Pistols во время концерта в Мемфисе в 1978 году
Осенью того же года все надежды на воссоединение Sex Pistols растворились в связи с гибелью Нэнси Спанджен, подруги басиста Сида Вишеса. Девушка была найдена мертвой в номере нью-йоркской гостиницы, где останавливалась пара. Сам артист из-за тяжелейшей алкогольно-наркотической интоксикации не помнил обстоятельств произошедшего и предъявленные обвинения в убийстве всячески отрицал. Уже в феврале 1979 года Сид был выпущен из тюрьмы под залог. Той же ночью артист, употребив запрещенное вещество в квартире своей новой подруги, потерял сознание. Присутствовавшие в помещении люди сумели привести его в чувство, однако немногим позднее Вишес вновь принял наркотики &mdash; на следующее утро его нашли мертвым. По одной из версий, смертельную дозу Вишесу вколола его родная мать, которая боялась, что 21-летний сын будет приговорен к пожизненному заключению как убийца Нэнси. На фото Вишес в сопровождении нью-йоркской полиции в 1978 году Осенью того же года все надежды на воссоединение Sex Pistols растворились в связи с гибелью Нэнси Спанджен, подруги басиста Сида Вишеса. Девушка была найдена мертвой в номере нью-йоркской гостиницы, где останавливалась пара. Сам артист из-за тяжелейшей алкогольно-наркотической интоксикации не помнил обстоятельств произошедшего и предъявленные обвинения в убийстве всячески отрицал. Уже в феврале 1979 года Сид был выпущен из тюрьмы под залог. Той же ночью артист, употребив запрещенное вещество в квартире своей новой подруги, потерял сознание. Присутствовавшие в помещении люди сумели привести его в чувство, однако немногим позднее Вишес вновь принял наркотики &mdash; на следующее утро его нашли мертвым. По одной из версий, смертельную дозу Вишесу вколола его родная мать, которая боялась, что 21-летний сын будет приговорен к пожизненному заключению как убийца Нэнси. На фото Вишес в сопровождении нью-йоркской полиции в 1978 году
Оригинальные Sex Pistols просуществовали всего ничего &mdash; после смерти Вишеса Sex Pistols распались, и участники начали долгий судебный процесс об авторских правах, закончившийся в пользу вокалиста Джона Лайдона. Однако даже за столь короткий период времени группа получила статус культовой &mdash; из-за скандалов, а не самой музыкальной составляющей. Макларен же в 1980-х основал проект Adam and the Ants, после чего занимался сольной карьерой. На фото Макларен и немецкий продюсер Фридрих Курц в 1989 году Оригинальные Sex Pistols просуществовали всего ничего &mdash; после смерти Вишеса Sex Pistols распались, и участники начали долгий судебный процесс об авторских правах, закончившийся в пользу вокалиста Джона Лайдона. Однако даже за столь короткий период времени группа получила статус культовой &mdash; из-за скандалов, а не самой музыкальной составляющей. Макларен же в 1980-х основал проект Adam and the Ants, после чего занимался сольной карьерой. На фото Макларен и немецкий продюсер Фридрих Курц в 1989 году
Макларен скончался от рака 8 апреля 2010 года. Чтобы проводить его в последний путь, был организован автобусный маршрут до кладбища Хайгейт. Пунктом назначения было указано «Никуда», в самом автобусе громко играла музыка («My Way» в исполнении Сида Вишеса), а на катафалк с телом продюсера нанесли надпись &mdash; «Слишком быстрый, чтобы жить, слишком молодой, чтобы умирать», а вместо традиционной минуты молчания собравшиеся устроили «минуту хаоса» Макларен скончался от рака 8 апреля 2010 года. Чтобы проводить его в последний путь, был организован автобусный маршрут до кладбища Хайгейт. Пунктом назначения было указано «Никуда», в самом автобусе громко играла музыка («My Way» в исполнении Сида Вишеса), а на катафалк с телом продюсера нанесли надпись &mdash; «Слишком быстрый, чтобы жить, слишком молодой, чтобы умирать», а вместо традиционной минуты молчания собравшиеся устроили «минуту хаоса»
Спустя год после смерти Макларена в США была учреждена премия его имени. Награда ежегодно достается авторам «наиболее новаторских и глубоких работ в сфере современного искусства» Спустя год после смерти Макларена в США была учреждена премия его имени. Награда ежегодно достается авторам «наиболее новаторских и глубоких работ в сфере современного искусства»
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Макларен родился в Лондоне и рос без отца — тот покинул семью, когда мальчику было всего два года. Сменив в юности немало профессий и попытавшись получить художественное образование, он увлекся левыми идеями (на которые его вдохновили майские события 1968 года во Франции), а в 1971 году, в возрасте 25 лет, открыл свой бутик субкультурной одежды
Магазин, созданный вместе с дизайнером Вивьен Вествуд, произвел сильное впечатление своей идеологией на американских глэм-рокеров New York Dolls – через два года после знакомства Макларен стал их менеджером и переехал в Штаты. Макларен попытался изменить имидж музыкантов и сделать группу более политической: «Мне просто нравилось долбить по поп-трэш-культуре Уорхола, насквозь католической, ужасно скучной и чертовски уперто-американской». На фото — концерт New York Dolls в отеле «Уолдорф-Астория» в Нью-Йорке в 1973 году
Когда начался распад New York Dolls, Макларен вернулся на родину. Там он увлекся политическими идеями и образом Ричарда Хэлла из Television, нетипичными для рок-моды тех лет: «Это был великолепный, скучающий, истощенный, весь в шрамах, грязный парень в рваной майке». В середине 1970-х годов Макларен как менеджер основал группу Sex Pistols, объяснив музыкантам требуемое звучание на примере песни Хэлла: «Напишите песню, такую же, как Blank Generation, но сделайте свою убийственную версию». Преследовавшие группу скандалы прославили ее на всю страну и за рубежом, а дебютный альбом Never mind the bollocks стал золотым. На фото Макларен и участники Sex Pistols подписывают контракт около Букингемского дворца в 1977 году
В январе 1978 года Sex Pistols отправились в американское турне, которое, как стало понятно позднее, оказалось во всех смыслах губительным для группы. В коллективе возникли серьезные внутренние противоречия, и Макларену пришлось объявлять о прекращении деятельности панк-рок-бэнда. На фото Sex Pistols во время концерта в Мемфисе в 1978 году
Осенью того же года все надежды на воссоединение Sex Pistols растворились в связи с гибелью Нэнси Спанджен, подруги басиста Сида Вишеса. Девушка была найдена мертвой в номере нью-йоркской гостиницы, где останавливалась пара. Сам артист из-за тяжелейшей алкогольно-наркотической интоксикации не помнил обстоятельств произошедшего и предъявленные обвинения в убийстве всячески отрицал. Уже в феврале 1979 года Сид был выпущен из тюрьмы под залог. Той же ночью артист, употребив запрещенное вещество в квартире своей новой подруги, потерял сознание. Присутствовавшие в помещении люди сумели привести его в чувство, однако немногим позднее Вишес вновь принял наркотики — на следующее утро его нашли мертвым. По одной из версий, смертельную дозу Вишесу вколола его родная мать, которая боялась, что 21-летний сын будет приговорен к пожизненному заключению как убийца Нэнси. На фото Вишес в сопровождении нью-йоркской полиции в 1978 году
Оригинальные Sex Pistols просуществовали всего ничего — после смерти Вишеса Sex Pistols распались, и участники начали долгий судебный процесс об авторских правах, закончившийся в пользу вокалиста Джона Лайдона. Однако даже за столь короткий период времени группа получила статус культовой — из-за скандалов, а не самой музыкальной составляющей. Макларен же в 1980-х основал проект Adam and the Ants, после чего занимался сольной карьерой. На фото Макларен и немецкий продюсер Фридрих Курц в 1989 году
Макларен скончался от рака 8 апреля 2010 года. Чтобы проводить его в последний путь, был организован автобусный маршрут до кладбища Хайгейт. Пунктом назначения было указано «Никуда», в самом автобусе громко играла музыка («My Way» в исполнении Сида Вишеса), а на катафалк с телом продюсера нанесли надпись — «Слишком быстрый, чтобы жить, слишком молодой, чтобы умирать», а вместо традиционной минуты молчания собравшиеся устроили «минуту хаоса»
Спустя год после смерти Макларена в США была учреждена премия его имени. Награда ежегодно достается авторам «наиболее новаторских и глубоких работ в сфере современного искусства»
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