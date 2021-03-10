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Умерла Людмила Лядова

Певица, композитор и пианистка Людмила Лядова умерла на 96-м году жизни в Москве. В конце февраля народная артистка РСФСР была госпитализирована с коронавирусом в клиническую больницу №52, а затем ее перевели в реанимацию. Утром 10 марта бывший менеджер знаменитости Галина Горбенко сообщила РИА «Новости» о ее смерти.

Знаменитая пианистка родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье профессиональных музыкантов. В 1948 году Лядова окончила Свердловскую консерваторию. С 1946 по 1951 год она выступала в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой — девушки стали лауреатами второго Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Также Лядова писала песни, которые исполнили Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова, Леонид Утесов и другие.

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Людмила Лядова, 1957 год Людмила Лядова, 1957 год
Людмила Лядова, 1955 год Людмила Лядова, 1955 год
Людмила Лядова во время выступления на крейсере &laquo;Мурманск&raquo;, 1976 год Людмила Лядова во время выступления на крейсере &laquo;Мурманск&raquo;, 1976 год
Людмила Лядова на рыбалке, 1967 год Людмила Лядова на рыбалке, 1967 год
Людмила Лядова у себя дома на кухне, 1957 год Людмила Лядова у себя дома на кухне, 1957 год
Людмила Лядова во время выступления, 1957 год Людмила Лядова во время выступления, 1957 год
Людмила Лядова, 1957 год Людмила Лядова, 1957 год
Людмила Лядова, 1957 год Людмила Лядова, 1957 год
Людмила Лядова на рыбалке, 1967 год Людмила Лядова на рыбалке, 1967 год
Президент России Владимир Путин вручает государственную награду композитору, певице Людмиле Лядовой, 2000 год Президент России Владимир Путин вручает государственную награду композитору, певице Людмиле Лядовой, 2000 год
Людмила Лядова во время юбилейного концерта в Большом зале Московской консерватории, 2005 год Людмила Лядова во время юбилейного концерта в Большом зале Московской консерватории, 2005 год
Людмила Лядова, 2005 год Людмила Лядова, 2005 год
Людмила Лядова во время юбилейного концерта в Большом зале Московской консерватории, 2005 год Людмила Лядова во время юбилейного концерта в Большом зале Московской консерватории, 2005 год
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Людмила Лядова, 1957 год
Людмила Лядова, 1955 год
Людмила Лядова во время выступления на крейсере «Мурманск», 1976 год
Людмила Лядова на рыбалке, 1967 год
Людмила Лядова у себя дома на кухне, 1957 год
Людмила Лядова во время выступления, 1957 год
Людмила Лядова, 1957 год
Людмила Лядова, 1957 год
Людмила Лядова на рыбалке, 1967 год
Президент России Владимир Путин вручает государственную награду композитору, певице Людмиле Лядовой, 2000 год
Людмила Лядова во время юбилейного концерта в Большом зале Московской консерватории, 2005 год
Людмила Лядова, 2005 год
Людмила Лядова во время юбилейного концерта в Большом зале Московской консерватории, 2005 год
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