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От «Элвиса» до «Омерзительной восьмерки»: 13 лучших ролей Курта Рассела

Голливудский актер Курт Рассел родился в семье актера и танцовщицы в 1951 году. С детского возраста он появлялся на телеэкране, а в 15 лет заключил контракт со студией Disney. Прорыв в его карьере произошел благодаря знакомству в конце 1970-х с режиссером Джоном Карпентером, вместе с которым они сняли фильмы «Элвис», «Побег из Нью-Йорка», «Нечто», «Большой переполох в маленьком Китае» и «Побег из Лос-Анджелеса». В XXI веке Рассел стал часто сниматься в гоночной франшизе «Форсаж», а также в фильмах режиссера Квентина Тарантино. С 1983 года состоит в отношениях с актрисой Голди Хоун, у пары есть сын. 17 марта знаменитому актеру исполняется 70 лет.

Лучшие роли Курта Рассела — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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Курт Рассел снимался на телевидении с шести лет. Его первой ролью в кино стало появление в фильме «Это случилось на Всемирной выставке» с Элвисом Пресли. В 1966 году он подписал контракт со студией The Walt Disney сроком на десять лет и за это время сыграл в 13 фильмах и множестве сериалов. Курт Рассел снимался на телевидении с шести лет. Его первой ролью в кино стало появление в фильме «Это случилось на Всемирной выставке» с Элвисом Пресли. В 1966 году он подписал контракт со студией The Walt Disney сроком на десять лет и за это время сыграл в 13 фильмах и множестве сериалов.
<b>Кадр из фильма «Элвис» (1979)</b> <br> В начале 1970-х Рассел профессионально занимался бейсболом, однако повредил правое плечо и вернулся в кинематограф. Его первой заметной работой стала главная роль в биографическом фильме «Элвис». Эта картина также стала первым опытом сотрудничества Рассела с режиссером Джоном Карпентером &ndash; вместе они снимут еще пять фильмов. <b>Кадр из фильма «Элвис» (1979)</b> <br> В начале 1970-х Рассел профессионально занимался бейсболом, однако повредил правое плечо и вернулся в кинематограф. Его первой заметной работой стала главная роль в биографическом фильме «Элвис». Эта картина также стала первым опытом сотрудничества Рассела с режиссером Джоном Карпентером &ndash; вместе они снимут еще пять фильмов.
<b>Кадр из фильма «Побег из Нью-Йорка» (1981)</b> <br> Вторым совместным фильмом Рассела и Карпентера стал пост-апокалиптический боевик «Побег из Нью-Йорка». В съемочную команду входил также молодой Джеймс Кэмерон, который предложил изобразить на экране трехмерную модель Нью-Йорка без использования дорогостоящей технологии CGI &ndash; для этого будущий автор «Терминатора» вручную обклеил картонную модель города светящейся лентой по краям. Этот ход привлек внимание зрителей и критики, а с годами фильм заработал культовый статус. <b>Кадр из фильма «Побег из Нью-Йорка» (1981)</b> <br> Вторым совместным фильмом Рассела и Карпентера стал пост-апокалиптический боевик «Побег из Нью-Йорка». В съемочную команду входил также молодой Джеймс Кэмерон, который предложил изобразить на экране трехмерную модель Нью-Йорка без использования дорогостоящей технологии CGI &ndash; для этого будущий автор «Терминатора» вручную обклеил картонную модель города светящейся лентой по краям. Этот ход привлек внимание зрителей и критики, а с годами фильм заработал культовый статус.
<b>Кадр из фильма «Нечто» (1982)</b> <br> После успеха «Побега из Нью-Йорка» Рассел и Карпентер взялись за ремейк хоррора 1951 года «Нечто из иного мира». Несмотря на продвинутые спецэффекты, работа над которыми заняла два месяца, фильм прохладно встретили в прокате &ndash; безысходная история о схватке с ужасом из открытого космоса уступила жизнеутверждающему «Инопланетянину» Стивена Спилберга. Но в эпоху домашнего видео «Нечто» все же добился признания и сегодня без него редко обходятся списки «лучших хорроров всех времен». <b>Кадр из фильма «Нечто» (1982)</b> <br> После успеха «Побега из Нью-Йорка» Рассел и Карпентер взялись за ремейк хоррора 1951 года «Нечто из иного мира». Несмотря на продвинутые спецэффекты, работа над которыми заняла два месяца, фильм прохладно встретили в прокате &ndash; безысходная история о схватке с ужасом из открытого космоса уступила жизнеутверждающему «Инопланетянину» Стивена Спилберга. Но в эпоху домашнего видео «Нечто» все же добился признания и сегодня без него редко обходятся списки «лучших хорроров всех времен».
<b>Кадр из фильма «Силквуд» (1983)</b> <br> В 1983 году Рассел сыграл вместе с Мэрил Стрип и Шер в фильме «Силквуд». В основу сюжета легла история жизни профсоюзной активистки Карен Силквуд, которая выявила нарушения на заводе по производству ядерного топлива в Оклахоме. С бюджетом в $10 млн сборы фильма составили $36 млн, а на церемонии вручения наград американской киноакадемии «Оскар» он был представлен в трех категориях: «лучший режиссер», «лучшая актриса» и «лучшая актриса второго плана». <b>Кадр из фильма «Силквуд» (1983)</b> <br> В 1983 году Рассел сыграл вместе с Мэрил Стрип и Шер в фильме «Силквуд». В основу сюжета легла история жизни профсоюзной активистки Карен Силквуд, которая выявила нарушения на заводе по производству ядерного топлива в Оклахоме. С бюджетом в $10 млн сборы фильма составили $36 млн, а на церемонии вручения наград американской киноакадемии «Оскар» он был представлен в трех категориях: «лучший режиссер», «лучшая актриса» и «лучшая актриса второго плана».
<b>Кадр из фильма «Большой переполох в маленьком Китае» (1986)</b><br> Сценарий фильма Джона Карпентера «Большой переполох в маленьком Китае» был написан на волне нового витка популярности в США фильмов о восточных единоборствах. История о столкновении простого американца с мистическими силами древнего Востока планировалось выпустить в прокат до аналогичного проекта с Эдди Мерфи «Золотой ребенок». На главную роль рассматривались Джек Николсон и Клинт Иствуд, однако студийное руководство и режиссер остановили свой выбор на Расселе. <b>Кадр из фильма «Большой переполох в маленьком Китае» (1986)</b><br> Сценарий фильма Джона Карпентера «Большой переполох в маленьком Китае» был написан на волне нового витка популярности в США фильмов о восточных единоборствах. История о столкновении простого американца с мистическими силами древнего Востока планировалось выпустить в прокат до аналогичного проекта с Эдди Мерфи «Золотой ребенок». На главную роль рассматривались Джек Николсон и Клинт Иствуд, однако студийное руководство и режиссер остановили свой выбор на Расселе.
<b>Кадр из фильма «За бортом» (1987)</b> <br> Курт Рассел и Голди Хоун познакомились на съемках фильма «Один единственный подлинно оригинальный семейный оркестр» в 1968 году. В 1983 году они вновь встретились во время работы над комедией «Дополнительная смена» и между ними завязались романтические отношения. К съемкам в их следующем совместном фильме «За бортом» у пары уже родился сын, которого назвали Уильям. Всего они сыграли вместе в пяти фильмах за более чем 50 лет знакомства. <b>Кадр из фильма «За бортом» (1987)</b> <br> Курт Рассел и Голди Хоун познакомились на съемках фильма «Один единственный подлинно оригинальный семейный оркестр» в 1968 году. В 1983 году они вновь встретились во время работы над комедией «Дополнительная смена» и между ними завязались романтические отношения. К съемкам в их следующем совместном фильме «За бортом» у пары уже родился сын, которого назвали Уильям. Всего они сыграли вместе в пяти фильмах за более чем 50 лет знакомства.
<b>Кадр из фильма «Танго и Кэш» (1989)</b> <br> В 1989 году Курт Рассел снялся вместе с Сильвестром Сталлоне в фильме режиссера Андрея Кончаловского «Танго и Кэш». Несмотря на то, что это был уже пятый англоязычный проект постановщика из СССР, продюсеры не разрешили ему довести работу над фильмом до конца. Сам Кончаловский позднее с теплотой вспоминал о работе со звездами голливудских боевиков. <b>Кадр из фильма «Танго и Кэш» (1989)</b> <br> В 1989 году Курт Рассел снялся вместе с Сильвестром Сталлоне в фильме режиссера Андрея Кончаловского «Танго и Кэш». Несмотря на то, что это был уже пятый англоязычный проект постановщика из СССР, продюсеры не разрешили ему довести работу над фильмом до конца. Сам Кончаловский позднее с теплотой вспоминал о работе со звездами голливудских боевиков.
<b>Кадр из фильма «Тумстоун: Легенда дикого запада» (1993)</b> <br> В 1993 году Курт Рассел и Вэл Килмер сыграли в фильме «Тумстоун: Легенда дикого запада», в основу которого легла история о перестрелке трех братьев-республиканцев, двое из которых воевали в гражданской войне на стороне Севера, и местных бандитов под руководством шерифа. <b>Кадр из фильма «Тумстоун: Легенда дикого запада» (1993)</b> <br> В 1993 году Курт Рассел и Вэл Килмер сыграли в фильме «Тумстоун: Легенда дикого запада», в основу которого легла история о перестрелке трех братьев-республиканцев, двое из которых воевали в гражданской войне на стороне Севера, и местных бандитов под руководством шерифа.
<b>Кадр из фильма «Звездные врата» (1994) </b> <br> Изначально научно-фантастический фильм «Звездные врата» с Куртом Расселом, задумывался как первая часть кинотрилогии. Однако руководство студии «Metro-Goldwyn-Mayer» решило вместо этого выпустить телесериал, который положил начало огромной франшизе по вселенной «Звездных врат». <b>Кадр из фильма «Звездные врата» (1994) </b> <br> Изначально научно-фантастический фильм «Звездные врата» с Куртом Расселом, задумывался как первая часть кинотрилогии. Однако руководство студии «Metro-Goldwyn-Mayer» решило вместо этого выпустить телесериал, который положил начало огромной франшизе по вселенной «Звездных врат».
<b>Кадр из фильма «Трасса 60» (2001)</b> <br> В 2002 году Курт Рассел появился в небольшой, но запоминающейся роли в подростковом фильме «Трасса 60». Кроме него в этой аллегорической истории взросления также появились Кристофер Ллойд, Майкл Джей Фокс, Гэри Олдмен и Джеймс Марсден. <b>Кадр из фильма «Трасса 60» (2001)</b> <br> В 2002 году Курт Рассел появился в небольшой, но запоминающейся роли в подростковом фильме «Трасса 60». Кроме него в этой аллегорической истории взросления также появились Кристофер Ллойд, Майкл Джей Фокс, Гэри Олдмен и Джеймс Марсден.
<b>Кадр из фильма «Доказательство смерти» (2007) </b> <br> С 2007 года Рассел стал часто появляться в фильмах режиссера Квентина Тарантино. Их первой совместной работой стал фильм «Доказательство смерти», где он сыграл запоминающуюся роль каскадера-садиста Майка, который специально подстраивал своим жертвам смертельные аварии. <b>Кадр из фильма «Доказательство смерти» (2007) </b> <br> С 2007 года Рассел стал часто появляться в фильмах режиссера Квентина Тарантино. Их первой совместной работой стал фильм «Доказательство смерти», где он сыграл запоминающуюся роль каскадера-садиста Майка, который специально подстраивал своим жертвам смертельные аварии.
<b>Кадр из фильма «Омерзительная восьмерка» (2015)</b> <br> В 2015 году Рассел появился в зимнем вестерне Тарантино «Омерзительная восьмерка». Вместе с ним в фильме сыграли Сэмюэл Л. Джексон, Дженнифер Джейсон Ли, Тим Рот, Майкл Мэдсен и Ченнинг Тейтум, а музыку к картине написал Эннио Морриконе. <b>Кадр из фильма «Омерзительная восьмерка» (2015)</b> <br> В 2015 году Рассел появился в зимнем вестерне Тарантино «Омерзительная восьмерка». Вместе с ним в фильме сыграли Сэмюэл Л. Джексон, Дженнифер Джейсон Ли, Тим Рот, Майкл Мэдсен и Ченнинг Тейтум, а музыку к картине написал Эннио Морриконе.
<b>Кадр из фильма «Однажды в&hellip; Голливуде» (2019)</b> <br> Последней на сегодня совместной работе Тарантино и Рассела стал фильм «Однажды в&hellip; Голливуде». Переосмысление убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрон Тейт заработало десять номинаций на «Оскар», а его создатели были удостоены шестиминутной овации на международном Каннском кинофестивале. <b>Кадр из фильма «Однажды в&hellip; Голливуде» (2019)</b> <br> Последней на сегодня совместной работе Тарантино и Рассела стал фильм «Однажды в&hellip; Голливуде». Переосмысление убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрон Тейт заработало десять номинаций на «Оскар», а его создатели были удостоены шестиминутной овации на международном Каннском кинофестивале.
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Курт Рассел снимался на телевидении с шести лет. Его первой ролью в кино стало появление в фильме «Это случилось на Всемирной выставке» с Элвисом Пресли. В 1966 году он подписал контракт со студией The Walt Disney сроком на десять лет и за это время сыграл в 13 фильмах и множестве сериалов.
<b>Кадр из фильма «Элвис» (1979)</b> <br> В начале 1970-х Рассел профессионально занимался бейсболом, однако повредил правое плечо и вернулся в кинематограф. Его первой заметной работой стала главная роль в биографическом фильме «Элвис». Эта картина также стала первым опытом сотрудничества Рассела с режиссером Джоном Карпентером – вместе они снимут еще пять фильмов.
<b>Кадр из фильма «Побег из Нью-Йорка» (1981)</b> <br> Вторым совместным фильмом Рассела и Карпентера стал пост-апокалиптический боевик «Побег из Нью-Йорка». В съемочную команду входил также молодой Джеймс Кэмерон, который предложил изобразить на экране трехмерную модель Нью-Йорка без использования дорогостоящей технологии CGI – для этого будущий автор «Терминатора» вручную обклеил картонную модель города светящейся лентой по краям. Этот ход привлек внимание зрителей и критики, а с годами фильм заработал культовый статус.
<b>Кадр из фильма «Нечто» (1982)</b> <br> После успеха «Побега из Нью-Йорка» Рассел и Карпентер взялись за ремейк хоррора 1951 года «Нечто из иного мира». Несмотря на продвинутые спецэффекты, работа над которыми заняла два месяца, фильм прохладно встретили в прокате – безысходная история о схватке с ужасом из открытого космоса уступила жизнеутверждающему «Инопланетянину» Стивена Спилберга. Но в эпоху домашнего видео «Нечто» все же добился признания и сегодня без него редко обходятся списки «лучших хорроров всех времен».
<b>Кадр из фильма «Силквуд» (1983)</b> <br> В 1983 году Рассел сыграл вместе с Мэрил Стрип и Шер в фильме «Силквуд». В основу сюжета легла история жизни профсоюзной активистки Карен Силквуд, которая выявила нарушения на заводе по производству ядерного топлива в Оклахоме. С бюджетом в $10 млн сборы фильма составили $36 млн, а на церемонии вручения наград американской киноакадемии «Оскар» он был представлен в трех категориях: «лучший режиссер», «лучшая актриса» и «лучшая актриса второго плана».
<b>Кадр из фильма «Большой переполох в маленьком Китае» (1986)</b><br> Сценарий фильма Джона Карпентера «Большой переполох в маленьком Китае» был написан на волне нового витка популярности в США фильмов о восточных единоборствах. История о столкновении простого американца с мистическими силами древнего Востока планировалось выпустить в прокат до аналогичного проекта с Эдди Мерфи «Золотой ребенок». На главную роль рассматривались Джек Николсон и Клинт Иствуд, однако студийное руководство и режиссер остановили свой выбор на Расселе.
<b>Кадр из фильма «За бортом» (1987)</b> <br> Курт Рассел и Голди Хоун познакомились на съемках фильма «Один единственный подлинно оригинальный семейный оркестр» в 1968 году. В 1983 году они вновь встретились во время работы над комедией «Дополнительная смена» и между ними завязались романтические отношения. К съемкам в их следующем совместном фильме «За бортом» у пары уже родился сын, которого назвали Уильям. Всего они сыграли вместе в пяти фильмах за более чем 50 лет знакомства.
<b>Кадр из фильма «Танго и Кэш» (1989)</b> <br> В 1989 году Курт Рассел снялся вместе с Сильвестром Сталлоне в фильме режиссера Андрея Кончаловского «Танго и Кэш». Несмотря на то, что это был уже пятый англоязычный проект постановщика из СССР, продюсеры не разрешили ему довести работу над фильмом до конца. Сам Кончаловский позднее с теплотой вспоминал о работе со звездами голливудских боевиков.
<b>Кадр из фильма «Тумстоун: Легенда дикого запада» (1993)</b> <br> В 1993 году Курт Рассел и Вэл Килмер сыграли в фильме «Тумстоун: Легенда дикого запада», в основу которого легла история о перестрелке трех братьев-республиканцев, двое из которых воевали в гражданской войне на стороне Севера, и местных бандитов под руководством шерифа.
<b>Кадр из фильма «Звездные врата» (1994) </b> <br> Изначально научно-фантастический фильм «Звездные врата» с Куртом Расселом, задумывался как первая часть кинотрилогии. Однако руководство студии «Metro-Goldwyn-Mayer» решило вместо этого выпустить телесериал, который положил начало огромной франшизе по вселенной «Звездных врат».
<b>Кадр из фильма «Трасса 60» (2001)</b> <br> В 2002 году Курт Рассел появился в небольшой, но запоминающейся роли в подростковом фильме «Трасса 60». Кроме него в этой аллегорической истории взросления также появились Кристофер Ллойд, Майкл Джей Фокс, Гэри Олдмен и Джеймс Марсден.
<b>Кадр из фильма «Доказательство смерти» (2007) </b> <br> С 2007 года Рассел стал часто появляться в фильмах режиссера Квентина Тарантино. Их первой совместной работой стал фильм «Доказательство смерти», где он сыграл запоминающуюся роль каскадера-садиста Майка, который специально подстраивал своим жертвам смертельные аварии.
<b>Кадр из фильма «Омерзительная восьмерка» (2015)</b> <br> В 2015 году Рассел появился в зимнем вестерне Тарантино «Омерзительная восьмерка». Вместе с ним в фильме сыграли Сэмюэл Л. Джексон, Дженнифер Джейсон Ли, Тим Рот, Майкл Мэдсен и Ченнинг Тейтум, а музыку к картине написал Эннио Морриконе.
<b>Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде» (2019)</b> <br> Последней на сегодня совместной работе Тарантино и Рассела стал фильм «Однажды в… Голливуде». Переосмысление убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрон Тейт заработало десять номинаций на «Оскар», а его создатели были удостоены шестиминутной овации на международном Каннском кинофестивале.
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