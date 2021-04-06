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Кириллу Андрееву из «Иванушек» — 50

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев родился 6 апреля 1971 года в Москве. Он с детства интересовался музыкой, увлекался спортом и стал КМС по плаванию. После окончания радиомеханического техникума Андреев отслужил в артиллерийских войсках и занялся бодибилдингом. Набрав форму, он начал активно сниматься в рекламе и пришел в модельное агентство Славы Зайцева. Затем он занимался в школе моделинга в США.

Позднее Андреев рассказывал, что ради карьеры ему пришлось сделать пластическую операцию носа. Работая моделью, он снялся в клипах «Мальчик мой» Светланы Владимирской и «I'm Lost Without You» Лаймы Вайкуле. В агентстве Зайцева Андреев познакомился с Натальей Ветлицкой, которая свела его с продюсером Игорем Матвиенко. Он как раз проводил прослушивание в группу «Иванушки International», которое Андреев успешно прошел с песней на стихи Игоря Сорина «Понимаешь». Вместе с Андреем Григорьевым-Аполлоновым Андреев стал бессменным участником коллектива. В составе «Иванушек» они записали пять альбомов и пять сборников. Также Андреев участвовал в ряде телешоу и снимался в комедиях в эпизодических ролях. С 2003 года параллельно с участием в «Иванушках» он выступал сольно с десятью песнями. В 2009-м Андреев выпустил сольный альбом «Я продолжаю жить…».

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Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; во время записи новогоднего концерта для телеканала &laquo;Муз-ТВ&raquo;, 2006 год Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; во время записи новогоднего концерта для телеканала &laquo;Муз-ТВ&raquo;, 2006 год
Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; Андрей Григорьев-Апполонов, Олег Яковлев и Кирилл Андреев (слева направо) в фойе Государственного Кремлевского Дворца (ГКД) после юбилейного концерта группы &laquo;Любэ&raquo;, 2007 год Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; Андрей Григорьев-Апполонов, Олег Яковлев и Кирилл Андреев (слева направо) в фойе Государственного Кремлевского Дворца (ГКД) после юбилейного концерта группы &laquo;Любэ&raquo;, 2007 год
Кирилл Андреев из группы &laquo;Иванушки International&raquo; на фестивале танцевальной музыки &laquo;Бум года&raquo;, 2005 год Кирилл Андреев из группы &laquo;Иванушки International&raquo; на фестивале танцевальной музыки &laquo;Бум года&raquo;, 2005 год
Участник группы &laquo;Иванушки International&raquo; Кирилл Андреев в паре с победительницей турниров серии Гран-при Мариной Копыловой во время съемок телепроекта &laquo;Танцы со звездами&raquo;, 2006 год Участник группы &laquo;Иванушки International&raquo; Кирилл Андреев в паре с победительницей турниров серии Гран-при Мариной Копыловой во время съемок телепроекта &laquo;Танцы со звездами&raquo;, 2006 год
Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; на церемонии вручения премии &laquo;Здоровое поколение XXI&raquo;, 2002 год Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; на церемонии вручения премии &laquo;Здоровое поколение XXI&raquo;, 2002 год
Участницы группы &laquo;Фабрика&raquo; Катя Ли, Александра Савельева и Ирина Тонева с солистом группы &laquo;Иванушки International&raquo; Кириллом Андреевым на презентации телефильма про &laquo;Иванушек&raquo;, 2010 год Участницы группы &laquo;Фабрика&raquo; Катя Ли, Александра Савельева и Ирина Тонева с солистом группы &laquo;Иванушки International&raquo; Кириллом Андреевым на презентации телефильма про &laquo;Иванушек&raquo;, 2010 год
Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; Кирилл Андреев, Олег Яковлев, Андрей Григорьев-Апполонов и участники группы &laquo;Корни&raquo; Дмитрий Пакуличев, Александр Бердников и Алексей Кабанов на презентации телефильма про &laquo;Иванушек&raquo;, 2010 год Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; Кирилл Андреев, Олег Яковлев, Андрей Григорьев-Апполонов и участники группы &laquo;Корни&raquo; Дмитрий Пакуличев, Александр Бердников и Алексей Кабанов на презентации телефильма про &laquo;Иванушек&raquo;, 2010 год
Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; Олег Яковлев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев на церемонии вручения премии &laquo;Золотой Граммофон&raquo; в Кремле, 2004 год Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; Олег Яковлев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев на церемонии вручения премии &laquo;Золотой Граммофон&raquo; в Кремле, 2004 год
Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; Олег Яковлев, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов во время выступления в программе MTV &laquo;Полный контакт&raquo;, 2005 год Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; Олег Яковлев, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов во время выступления в программе MTV &laquo;Полный контакт&raquo;, 2005 год
Участница телепроекта &laquo;Фабрика звезд-6&raquo; Мила Куликова с группой &laquo;Иванушки International&raquo; во время финального концерта в Москве, 2006 год Участница телепроекта &laquo;Фабрика звезд-6&raquo; Мила Куликова с группой &laquo;Иванушки International&raquo; во время финального концерта в Москве, 2006 год
Участница группы «Фабрика» Ирина Тонева и участник группы «Иванушки International» Кирилл Андреев перед началом концерта «Старые песни о главном» в Кремле, 2008 год Участница группы «Фабрика» Ирина Тонева и участник группы «Иванушки International» Кирилл Андреев перед началом концерта «Старые песни о главном» в Кремле, 2008 год
Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; на концерте &laquo;Песня года&raquo; в Москве, 2020 год Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; на концерте &laquo;Песня года&raquo; в Москве, 2020 год
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Участники группы «Иванушки International» во время записи новогоднего концерта для телеканала «Муз-ТВ», 2006 год
Участники группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, Олег Яковлев и Кирилл Андреев (слева направо) в фойе Государственного Кремлевского Дворца (ГКД) после юбилейного концерта группы «Любэ», 2007 год
Кирилл Андреев из группы «Иванушки International» на фестивале танцевальной музыки «Бум года», 2005 год
Участник группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в паре с победительницей турниров серии Гран-при Мариной Копыловой во время съемок телепроекта «Танцы со звездами», 2006 год
Участники группы «Иванушки International» на церемонии вручения премии «Здоровое поколение XXI», 2002 год
Участницы группы «Фабрика» Катя Ли, Александра Савельева и Ирина Тонева с солистом группы «Иванушки International» Кириллом Андреевым на презентации телефильма про «Иванушек», 2010 год
Участники группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, Олег Яковлев, Андрей Григорьев-Апполонов и участники группы «Корни» Дмитрий Пакуличев, Александр Бердников и Алексей Кабанов на презентации телефильма про «Иванушек», 2010 год
Участники группы «Иванушки International» Олег Яковлев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев на церемонии вручения премии «Золотой Граммофон» в Кремле, 2004 год
Участники группы «Иванушки International» Олег Яковлев, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов во время выступления в программе MTV «Полный контакт», 2005 год
Участница телепроекта «Фабрика звезд-6» Мила Куликова с группой «Иванушки International» во время финального концерта в Москве, 2006 год
Участница группы «Фабрика» Ирина Тонева и участник группы «Иванушки International» Кирилл Андреев перед началом концерта «Старые песни о главном» в Кремле, 2008 год
Участники группы «Иванушки International» на концерте «Песня года» в Москве, 2020 год
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