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Секс-символ 90-х: Ирине Салтыковой — 55

Ирина Салтыкова родилась в городе Новомосковске Тульской области в семье машиниста и воспитательницы. Окончила строительный техникум, институт экономики, статистики и информатики, но по профессии никогда не работала. В середине 80-х Салтыкова отправилась покорять Москву, где успела поработать хостес в отеле, в варьете ресторана «Дели» и даже открыть свой бизнес, но неудачно: торговые палатки дохода не приносили.

Оставшиеся после закрытия деньги Салтыкова вложила в себя как в певицу. В 1994-м она выступила в кинотеатре «Варшава» с композицией «Отпусти меня», а через несколько месяцев записала песню «Серые глаза» на музыку Олега Молчанова, некогда сотрудничавшего с Натальей Ветлицкой. Вскоре Салтыкова стала не просто поп-звездой, а секс-символом: журналу Playboy пришлось выпустить дополнительным тиражом номер с артисткой на обложке. Логично, что именно Салтыкову в 1999-м пригласили на съемки в фильме Алексея Балабанова «Брат-2».

Ирина восемь лет была замужем за музыкантом Виктором Салтыковым. Свои главным достижением она считает дочь Алису, которая пошла по стопам матери и стала певицей. В 2019-м они вместе записали кавер на главный трек Салтыковой из 90-х «Серые глаза».

5 мая Ирине исполняется 55 лет.

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Ирина Салтыкова во время выступления, 1997 гол Ирина Салтыкова во время выступления, 1997 гол
Ирина Салтыкова с мужем Виктором в молодости Ирина Салтыкова с мужем Виктором в молодости
Ирина Салтыкова во время выступления, 1999 год Ирина Салтыкова во время выступления, 1999 год
Ирина Салтыкова и Сергей Бодров-младший на съемках фильма «Брат-2», 1999 год Ирина Салтыкова и Сергей Бодров-младший на съемках фильма «Брат-2», 1999 год
Ирина Салтыкова во время выступления, 1997 гол Ирина Салтыкова во время выступления, 1997 гол
Лауреат премии в номинации &laquo;Поэт-песенник года&raquo; Олег Газманов и обладательница премии в номинации &laquo;Видеоклип года&raquo; Ирина Салтыкова на церемонии вручения премии &laquo;Овация&raquo; в Государственном центральном концертном зале &laquo;Россия&raquo;, 1999 год Лауреат премии в номинации &laquo;Поэт-песенник года&raquo; Олег Газманов и обладательница премии в номинации &laquo;Видеоклип года&raquo; Ирина Салтыкова на церемонии вручения премии &laquo;Овация&raquo; в Государственном центральном концертном зале &laquo;Россия&raquo;, 1999 год
Ирина Салтыкова выступает на Международном музыкальном фестивале &laquo;Легенды Ретро FM&raquo;, 2010 год Ирина Салтыкова выступает на Международном музыкальном фестивале &laquo;Легенды Ретро FM&raquo;, 2010 год
Ирина Салтыкова во время превью основного проекта V Московской Биенннале современного искусства &laquo;Больше света&raquo; в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) &laquo;Манеж&raquo; в Москве, 2013 год Ирина Салтыкова во время превью основного проекта V Московской Биенннале современного искусства &laquo;Больше света&raquo; в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) &laquo;Манеж&raquo; в Москве, 2013 год
Ирина Салтыкова на показе мод благотворительного фонда &laquo;Русский Силуэт&raquo;, 2010 год Ирина Салтыкова на показе мод благотворительного фонда &laquo;Русский Силуэт&raquo;, 2010 год
Ирина Салтыкова за кулисами перед началом церемонии вручения наград национальной премии МузТВ-2005 Ирина Салтыкова за кулисами перед началом церемонии вручения наград национальной премии МузТВ-2005
Мастер спорта по спортивной акробатике Никита Онищенко, гимнаст Виталий Онищенко и певица Ирина Салтыкова в шоу &laquo;Без страховки&raquo; на &laquo;Первом канале&raquo;, 2016 год Мастер спорта по спортивной акробатике Никита Онищенко, гимнаст Виталий Онищенко и певица Ирина Салтыкова в шоу &laquo;Без страховки&raquo; на &laquo;Первом канале&raquo;, 2016 год
Ирина Салтыкова (справа) с дочерью Алисой, 2019 год Ирина Салтыкова (справа) с дочерью Алисой, 2019 год
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Ирина Салтыкова во время выступления, 1997 гол
Ирина Салтыкова с мужем Виктором в молодости
Ирина Салтыкова во время выступления, 1999 год
Ирина Салтыкова и Сергей Бодров-младший на съемках фильма «Брат-2», 1999 год
Ирина Салтыкова во время выступления, 1997 гол
Лауреат премии в номинации «Поэт-песенник года» Олег Газманов и обладательница премии в номинации «Видеоклип года» Ирина Салтыкова на церемонии вручения премии «Овация» в Государственном центральном концертном зале «Россия», 1999 год
Ирина Салтыкова выступает на Международном музыкальном фестивале «Легенды Ретро FM», 2010 год
Ирина Салтыкова во время превью основного проекта V Московской Биенннале современного искусства «Больше света» в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) «Манеж» в Москве, 2013 год
Ирина Салтыкова на показе мод благотворительного фонда «Русский Силуэт», 2010 год
Ирина Салтыкова за кулисами перед началом церемонии вручения наград национальной премии МузТВ-2005
Мастер спорта по спортивной акробатике Никита Онищенко, гимнаст Виталий Онищенко и певица Ирина Салтыкова в шоу «Без страховки» на «Первом канале», 2016 год
Ирина Салтыкова (справа) с дочерью Алисой, 2019 год
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