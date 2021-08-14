14 августа 2021, 13:00 Фоторепортажи Холли Берри — 55

Холли Берри родилась в 1966 году в Кливленде. Ее родителями были водитель автобуса и медсестра. Когда девочке исполнилось четыре года, ее родители развелись, в дальнейшем воспитанием будущей артистки и ее сестры занималась мама. Берри росла активным ребенком с разносторонними интересами. В школе она была редактором газеты, а уже в конце 80-х начала участвовать в конкурсах красоты.



В 14 лет Берри переехала в Иллинойс, чтобы начать актерскую карьеру. Первую роль она получила в сериале «Чикагская сила» («Chicago Force»). В 1989 году сыграла Эмили Франклин в сериале «Живые куклы», а также в эпизодах мыльных опер. Первая роль, которая принесла Берри известность, случилась в фильме «Тропическая лихорадка» — актриса сыграла наркоманку.



Всемирную славу Берри принесли съемки в картине «Женщина кошка». За нее актриса получила $12,5 млн. Холли — одна из самых оплачиваемых голливудских актрис. В 2007 году она была удостоена звезды на «Алее славы». Кроме того, Берри — первая в истории кинематографа темнокожая актриса, ставшая обладательницей премии «Оскар».



14 августа Холли Берри исполняется 55 лет.