Телеграм: @gazetaru
Фоторепортажи   //   Культура

Фея, королева червей и обезьяна Ари: лучшие роли Хелены Бонем Картер

Хелена Бонем Картер родилась в Лондоне в 1966 году. Семья у будущей звезды была достаточно обеспеченная и со связями: отец работал банкиром, мать — психотерапевтом, бабушка — являлась баронессой и парламентарием, а прадед (Герберт Генри Асквит) и вовсе — премьер-министром страны. Сниматься Хелена начала в первой половине 1980-х, в числе ее дебютных проектов картины «Узор из Роз», «Леди Джейн», «На волосок от гибели» и «Комната с видом», получившая аж три «Оскара». Уже в 90-х Бонем Картер была впервые номинирована на «Золотой глобус»: в Голливудской ассоциации иностранной прессы отметили ее роль в ТВ-фильме «Роковая ложь: Миссис Ли Харви Освальд». Впоследствии актриса неоднократно претендовала на получение «Глобуса» и его более престижного аналога, однако заветные призы до сих пор так и не получила.

Всемирной славы британка удостоилась благодаря перевоплощению в Марлу Сингер, девушку главного героя (героев) в «Бойцовском клубе» Дэвида Финчера, вышедшем на экраны в 1999 году.

Среди других наиболее заметных актерских работ артистки — роли в «Цветах любви», «Крыльях голубки», «Теории полета», «Великом Мерлине», «Женских сплетнях», «Планете обезьян», «Пока не разбудят нас голоса живых», «Крупной рыбе», «Чарли и шоколадной фабрике», «Гарри Поттере», «Суини Тодде», «Король говорит!», «Алисе в Стране чудес», «Короне» и «Элоне Холмс».

В 2001-2014 годах Хелена состояла в фактическом браке с режиссером Тимом Бертоном, в фильмах которого неоднократно появлялась. У кинематографистов в 2000-х родились сын и дочь, их крестным отцом, кстати, стал друг семьи Джонни Депп.

26 мая Хелене Бонем Картер исполняется 55 лет.

close
Хелена Бонэм Картер в молодости Хелена Бонэм Картер в молодости
Кадр из фильма &laquo;Комната с видом&raquo; (1985) Кадр из фильма &laquo;Комната с видом&raquo; (1985)
Кадр из фильма «Франкенштейн» (1994) Кадр из фильма «Франкенштейн» (1994)
Кадр из фильма «Бойцовский клуб» (1999) Кадр из фильма «Бойцовский клуб» (1999)
Кадр из фильма «Великая Афродита» (1995) Кадр из фильма «Великая Афродита» (1995)
Кадр из фильма «Планета обезьян» (2001) Кадр из фильма «Планета обезьян» (2001)
Кадр из фильма «Труп невесты» (2005) Кадр из фильма «Труп невесты» (2005)
Кадр из фильма «Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007) Кадр из фильма «Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007)
Кадр из фильма «Гарри Поттер и орден Феникса» (2007) Кадр из фильма «Гарри Поттер и орден Феникса» (2007)
Кадр из фильма «Золушка» (2015) Кадр из фильма «Золушка» (2015)
Кадр из фильма «Энид» (2009) Кадр из фильма «Энид» (2009)
Хелена Бонэм Картер и Джонни Депп на съёмках фильма «Мрачные тени» (2012) Хелена Бонэм Картер и Джонни Депп на съёмках фильма «Мрачные тени» (2012)
Кадр из фильма «Король говорит!» (2010) Кадр из фильма «Король говорит!» (2010)
Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес» (2010) Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес» (2010)
Тим Бёртон и Хелена Бонэм Картер, 2014 год Тим Бёртон и Хелена Бонэм Картер, 2014 год
Все фоторепортажи К первому кадру
"Девочка с голубыми волосами": умерла актриса Татьяна Проценко
Астрахань накрыла пыльная буря
Астрахань накрыла пыльная буря
Полжизни на экране: Лере Кудрявцевой -- 50
Полжизни на экране: Лере Кудрявцевой -- 50
Сменила Украину на Россию и выиграла все: Волосожар -- 35
Сменила Украину на Россию и выиграла все: Волосожар -- 35
Хелена Бонэм Картер в молодости
Кадр из фильма «Комната с видом» (1985)
Кадр из фильма «Франкенштейн» (1994)
Кадр из фильма «Бойцовский клуб» (1999)
Кадр из фильма «Великая Афродита» (1995)
Кадр из фильма «Планета обезьян» (2001)
Кадр из фильма «Труп невесты» (2005)
Кадр из фильма «Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007)
Кадр из фильма «Гарри Поттер и орден Феникса» (2007)
Кадр из фильма «Золушка» (2015)
Кадр из фильма «Энид» (2009)
Хелена Бонэм Картер и Джонни Депп на съёмках фильма «Мрачные тени» (2012)
Кадр из фильма «Король говорит!» (2010)
Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес» (2010)
Тим Бёртон и Хелена Бонэм Картер, 2014 год
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Культура /
От «Чучела» до заслуженной артистки: Кристине Орбакайте — 50
От «Чучела» до заслуженной артистки: Кристине Орбакайте — 50
14
Культура /
Лидер «Острых козырьков»: лучшие роли Киллиана Мерфи
Лидер «Острых козырьков»: лучшие роли Киллиана Мерфи
14
Культура /
Великие множества Боба Дилана
Великие множества Боба Дилана
12
Культура /
100 лет со дня рождения Григория Чухрая
100 лет со дня рождения Григория Чухрая
19
Культура /
Умерла актриса Нина Шацкая
Умерла актриса Нина Шацкая
11
Культура /
Названы победители «Евровидения-2021»
Названы победители «Евровидения-2021»
10
Культура /
Главная звезда 2000-х: Сергею Жукову — 45
Главная звезда 2000-х: Сергею Жукову — 45
11
Культура /
Умер художник Таир Салахов
Умер художник Таир Салахов
17
Культура /
Богиня поп-музыки: Шер — 75
Богиня поп-музыки: Шер — 75
15
Все фоторепортажи