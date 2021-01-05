Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортаж   //   Культура

Волшебные миры Хаяо Миядзаки

Хаяо Миядзаки знают во всем мире. Ныне популярный жанр аниме стал таким востребованным сегодня именно благодаря ему. Миядзаки уже на протяжении 40 лет снимает полнометражные мультфильмы, каждый из которых становится классикой анимации. Он стал сооснователем всемирно известной студии «Гибли». Начиная с «Навсикаи из долины ветров» в 1984 году и заканчивая картиной «Ветер крепчает» 2013 года, работы Миядзаки неизменно попадали в списки лучших фильмов года. А его картина «Унесенные призраками» стала лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

Семь лет назад после выхода «Ветер крепчает» Миядзаки объявил об уходе на пенсию, однако некоторое время спустя вернулся в профессию и сейчас работает над своим следующим проектом — «Как поживаете?». Дата выхода мультфильма пока неизвестна, так как работа над ним продолжается очень долго. До сих пор Миядзаки придерживается традиционного подхода в анимации, все его картины нарисованы вручную. Сегодня Хаяо Миядзаки исполнилось 80 лет.

close
Хаяо Миядзаки и его фильмы Хаяо Миядзаки и его фильмы
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;Мой сосед Тоторо&raquo; (1988) Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;Мой сосед Тоторо&raquo; (1988)
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;Ходячий замок&raquo; (2004) Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;Ходячий замок&raquo; (2004)
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;Унесённые призраками&raquo; (2001) Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;Унесённые призраками&raquo; (2001)
Кадр из мультсериала Хаяо Миядзаки &laquo;Конан — мальчик из будущего&raquo; (1978) Кадр из мультсериала Хаяо Миядзаки &laquo;Конан — мальчик из будущего&raquo; (1978)
Кадр из мультсериала Хаяо Миядзаки &laquo;Люпен III&raquo; (1971 &ndash; 1972) Кадр из мультсериала Хаяо Миядзаки &laquo;Люпен III&raquo; (1971 &ndash; 1972)
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;Небесный замок Лапута&raquo; (1986) Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;Небесный замок Лапута&raquo; (1986)
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;Ветер крепчает&raquo; (2013) Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;Ветер крепчает&raquo; (2013)
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;Принцесса Мононоке&raquo; (1997) Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;Принцесса Мононоке&raquo; (1997)
Кадр из мультфильма &laquo;Рыбка Поньо на утесе&raquo; (2008) Кадр из мультфильма &laquo;Рыбка Поньо на утесе&raquo; (2008)
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;На старт!&raquo; (1995) Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки &laquo;На старт!&raquo; (1995)
Все фоторепортажи К первому кадру
"Человек-амфибия": ушел из жизни актер Владимир Коренев
«Ваше Величество!»: 90 лет со дня рождения Анатолия Ромашина
«Ваше Величество!»: 90 лет со дня рождения Анатолия Ромашина
Главные события 2020 года
Главные события 2020 года
Безумный Макс и еще 15 ролей Мела Гибсона
Безумный Макс и еще 15 ролей Мела Гибсона
Хаяо Миядзаки и его фильмы
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо» (1988)
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки «Ходячий замок» (2004)
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки «Унесённые призраками» (2001)
Кадр из мультсериала Хаяо Миядзаки «Конан — мальчик из будущего» (1978)
Кадр из мультсериала Хаяо Миядзаки «Люпен III» (1971 – 1972)
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки «Небесный замок Лапута» (1986)
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает» (2013)
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке» (1997)
Кадр из мультфильма «Рыбка Поньо на утесе» (2008)
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки «На старт!» (1995)
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Культура /
Ольга Бузова и Давид Манукян поженились на Мальдивах
Ольга Бузова и Давид Манукян поженились на Мальдивах
12
Культура /
Умерла звезда фильма «Полицейская академия» Мэрион Рэмси
Умерла звезда фильма «Полицейская академия» Мэрион Рэмси
10
Культура /
Умер звезда «Большой перемены» и «Вечного зова» Валерий Хлевинский
Умер звезда «Большой перемены» и «Вечного зова» Валерий Хлевинский
12
Культура /
От «Повелителя бури» до «Мстителей»: Джереми Реннеру — 50
От «Повелителя бури» до «Мстителей»: Джереми Реннеру — 50
12
Культура /
Юбилей Шматко: Алексею Маклакову — 60
Юбилей Шматко: Алексею Маклакову — 60
11
Культура /
В Москве простились с Владимиром Кореневым
В Москве простились с Владимиром Кореневым
12
Культура /
«Жизнь прекрасна, пока вы ей позволяете»: Дайан Китон — 75
«Жизнь прекрасна, пока вы ей позволяете»: Дайан Китон — 75
12
Культура /
Умер 41-летний фронтмен Children Of Bodom
Умер 41-летний фронтмен Children Of Bodom
12
Культура /
Безумный Макс и еще 15 ролей Мела Гибсона
Безумный Макс и еще 15 ролей Мела Гибсона
17
Все фоторепортажи