Волшебные миры Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки знают во всем мире. Ныне популярный жанр аниме стал таким востребованным сегодня именно благодаря ему. Миядзаки уже на протяжении 40 лет снимает полнометражные мультфильмы, каждый из которых становится классикой анимации. Он стал сооснователем всемирно известной студии «Гибли». Начиная с «Навсикаи из долины ветров» в 1984 году и заканчивая картиной «Ветер крепчает» 2013 года, работы Миядзаки неизменно попадали в списки лучших фильмов года. А его картина «Унесенные призраками» стала лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».
Семь лет назад после выхода «Ветер крепчает» Миядзаки объявил об уходе на пенсию, однако некоторое время спустя вернулся в профессию и сейчас работает над своим следующим проектом — «Как поживаете?». Дата выхода мультфильма пока неизвестна, так как работа над ним продолжается очень долго. До сих пор Миядзаки придерживается традиционного подхода в анимации, все его картины нарисованы вручную. Сегодня Хаяо Миядзаки исполнилось 80 лет.
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