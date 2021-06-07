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Глюкозе — 35

Актриса и певица Наталья Чистякова-Ионова родилась 7 июня 1986 года в Москве. Она начала актерскую карьеру в 11 лет со съемок в «Ералаше», а в 15 лет записала свою первую песню «Шуга». На съемках фильма «Война принцессы» Ионова познакомилась с продюсером Максимом Фадеевым, который начал с ней работать. Исполнительница прославилась как участница проекта «Глюкоза» (Глюк'oZa), главной героиней которого была мультяшная девушка со звонким голосом. В этом образе она записала альбомы «Глюк'oZa Nostra» (с песнями «Невеста», «Ненавижу», «Шуга») и «Москва» («Швайне», «А снег идет», «Горилла» ). Потом Глюкоза на время покинула сцену, а в конце нулевых вернулась в шоу-бизнес. В 2011 году она выпустила третий студийный альбом «Транс-ФОРМА» («Танцуй, Россия!», «Хочу мужчину», «Вот такая любовь»). В 2017 года Глюкоза выпустила сингл «Таю», а в 2018-м — совместную песню «Жу-жу» с группой «Ленинград». Клип к этой песне стал первой анимационной работой Ильи Найшуллера. Также Чистякова-Ионова снялась в двух частях фильма «Бабушка легкого поведения». Артистка замужем за бизнесменом Александром Чистяковым, они воспитывают двух дочерей. Певица увлекается танцами и йогой, активно занимается благотворительностью.

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Наталья Ионова (Глюкоза) во время выступления на шоу олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова &laquo;Легенда о спорте&raquo; во Дворце спорта &laquo;Лужники&raquo;, 2006 год Наталья Ионова (Глюкоза) во время выступления на шоу олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова &laquo;Легенда о спорте&raquo; во Дворце спорта &laquo;Лужники&raquo;, 2006 год
Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии награждения лауреатов «Ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки» («Муз-ТВ 2004») в СК «Олимпийский» Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии награждения лауреатов «Ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки» («Муз-ТВ 2004») в СК «Олимпийский»
Наталья Ионова (Глюкоза) и топ-менеджер РАО «ЕЭС» Александр Чистяков во время свадебной церемонии, 2006 год Наталья Ионова (Глюкоза) и топ-менеджер РАО «ЕЭС» Александр Чистяков во время свадебной церемонии, 2006 год
Наталья Ионова (Глюкоза) на вручении премии &laquo;Человек года&raquo; по версии журнала GQ в концертном зале &laquo;Барвиха Luxury Village&raquo;, 2016 год Наталья Ионова (Глюкоза) на вручении премии &laquo;Человек года&raquo; по версии журнала GQ в концертном зале &laquo;Барвиха Luxury Village&raquo;, 2016 год
Наталья Ионова (Глюкоза) на открытии персональной выставки фотографа Владимира Широкова &laquo;Черно-белое. Звезды&raquo;, 2009 год Наталья Ионова (Глюкоза) на открытии персональной выставки фотографа Владимира Широкова &laquo;Черно-белое. Звезды&raquo;, 2009 год
Наталья Ионова (Глюкоза) выступает на международном музыкальном фестивале &laquo;ЖАРА&raquo; в Баку, 2017 год Наталья Ионова (Глюкоза) выступает на международном музыкальном фестивале &laquo;ЖАРА&raquo; в Баку, 2017 год
Наталья Ионова(Глюкоза) на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля &laquo;Кинотавр&raquo; в Сочи, 2017 год Наталья Ионова(Глюкоза) на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля &laquo;Кинотавр&raquo; в Сочи, 2017 год
Иван Ургант и Наталья Ионова (Глюкоза) Иван Ургант и Наталья Ионова (Глюкоза)
Наталья Ионова (Глюкоза) на городском фестивале &laquo;БеспринцЫпные чтения&raquo; в саду &laquo;Эрмитаж&raquo; в Москве, 2017 год Наталья Ионова (Глюкоза) на городском фестивале &laquo;БеспринцЫпные чтения&raquo; в саду &laquo;Эрмитаж&raquo; в Москве, 2017 год
Наталья Ионова (Глюкоза) на отдыхе Наталья Ионова (Глюкоза) на отдыхе
Наталья Ионова (Глюкоза) с супругом и дочерьми на премьере анимационного фильма &laquo;Савва. Сердце воина&raquo;, 2015 год Наталья Ионова (Глюкоза) с супругом и дочерьми на премьере анимационного фильма &laquo;Савва. Сердце воина&raquo;, 2015 год
Наталья Ионова (Глюкоза) во время съемок в клипе Little Big, 2021 год Наталья Ионова (Глюкоза) во время съемок в клипе Little Big, 2021 год
Наталья Ионова (Глюкоза) на отдыхе Наталья Ионова (Глюкоза) на отдыхе
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Наталья Ионова (Глюкоза) во время выступления на шоу олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова «Легенда о спорте» во Дворце спорта «Лужники», 2006 год
Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии награждения лауреатов «Ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки» («Муз-ТВ 2004») в СК «Олимпийский»
Наталья Ионова (Глюкоза) и топ-менеджер РАО «ЕЭС» Александр Чистяков во время свадебной церемонии, 2006 год
Наталья Ионова (Глюкоза) на вручении премии «Человек года» по версии журнала GQ в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2016 год
Наталья Ионова (Глюкоза) на открытии персональной выставки фотографа Владимира Широкова «Черно-белое. Звезды», 2009 год
Наталья Ионова (Глюкоза) выступает на международном музыкальном фестивале «ЖАРА» в Баку, 2017 год
Наталья Ионова(Глюкоза) на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2017 год
Иван Ургант и Наталья Ионова (Глюкоза)
Наталья Ионова (Глюкоза) на городском фестивале «БеспринцЫпные чтения» в саду «Эрмитаж» в Москве, 2017 год
Наталья Ионова (Глюкоза) на отдыхе
Наталья Ионова (Глюкоза) с супругом и дочерьми на премьере анимационного фильма «Савва. Сердце воина», 2015 год
Наталья Ионова (Глюкоза) во время съемок в клипе Little Big, 2021 год
Наталья Ионова (Глюкоза) на отдыхе
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