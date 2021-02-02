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Поющий под дождем: 25 лет без Джина Келли

Американский актер, режиссер, сценарист, продюсер, хореограф и певец Джин Келли родился 23 августа 1912 года в Питтсбурге. Его полное имя — Юджин Каррэн Келли. В детстве Келли занимался танцами и бейсболом, но поступил на факультет журналистики в университет штата Пенсильвания. После начала Великой депрессии в 1929 году ему пришлось бросить учебу, чтобы подрабатывать в клубах и на танцевальных конкурсах с денежными призами. Постепенно Келли добрался до Бродвея, где дебютировал в мюзикле «Pal Joey». Благодаря прекрасным актерским, вокальным и хореографическим данным он быстро начал сниматься в кино и появился в лентах «Для меня и моей девочки», «Лотарингский крест», «Дюбарри была дамой», «Девушка с обложки» и многих других. В период с 1942 по 1986 год вышли более 40 фильмов с участием Келли. Наибольшую известность актеру принесли картины «Поющие под дождем», «Пожнешь бурю» и «Увольнение в город». В качестве режиссера Келли работал над полутора десятками фильмов, включая «Хеллоу, Долли!», «Всегда хорошая погода», «Увольнение в город» и «Поющие под дождем». В последнем артист использовал одноименную песню 1929 года.

В исполнении Келли композиция «Поющие под дождем» заиграла новыми красками, пережила второе рождение и приобрела канонический статус. Когда Стэнли Кубрик решил использовать эту песню в сцене изнасилования в своем фильме «Заводной апельсин» (1971), один из режиссеров «Поющих под дождем» Стэнли Донен был не против. Но Келли затаил на Кубрика обиду и перестал с ним общаться.

«Универсальный талант актера, певца, режиссера и танцовщика» Келли был отмечен внеконкурсным «Оскаром» в 1952 году. В 1994 году президент США Билл Клинтон вручил артисту «Национальную медаль искусств». Джин Келли продолжал работать в кинематографе до конца своих дней — последний фильм с его хореографией, «Коты не танцуют», вышел в 1997 году. Сам артист умер годом ранее.

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Джин Келли и Джуди Гарленд в фильме &laquo;Для меня и моей девочки&raquo; (1942) Джин Келли и Джуди Гарленд в фильме &laquo;Для меня и моей девочки&raquo; (1942)
Джин Келли в фильме «Жизнь на широкую ногу» (1947) Джин Келли в фильме «Жизнь на широкую ногу» (1947)
Джин Келли, Вера-Эллен, Жюль Маншин, Энн Миллер, Фрэнк Синатра и Бетти Гарретт&nbsp;в фильме «Увольнение в город» (1949) Джин Келли, Вера-Эллен, Жюль Маншин, Энн Миллер, Фрэнк Синатра и Бетти Гарретт&nbsp;в фильме «Увольнение в город» (1949)
Лесли Кэрон и Джин Келли в фильме «Американец в Париже» (1951) Лесли Кэрон и Джин Келли в фильме «Американец в Париже» (1951)
Джин Келли в фильме «Три мушкетера» (1951) Джин Келли в фильме «Три мушкетера» (1951)
Джин Келли в музыкальном фильме «Поющие под дождем» (1952) Джин Келли в музыкальном фильме «Поющие под дождем» (1952)
Джин Келли в музыкальном фильме «Поющие под дождем» (1952) Джин Келли в музыкальном фильме «Поющие под дождем» (1952)
Пьер Анджели и Джин Келли в фильме «Дьявольское трио» (1952) Пьер Анджели и Джин Келли в фильме «Дьявольское трио» (1952)
Джин Келли и Сид Чарисс в фильме «Всегда хорошая погода» (1955) Джин Келли и Сид Чарисс в фильме «Всегда хорошая погода» (1955)
Джин Келли, Донна Андерсон, Дик Йорк и Спенсер Трейси в фильме «Пожнешь бурю» (1960) Джин Келли, Донна Андерсон, Дик Йорк и Спенсер Трейси в фильме «Пожнешь бурю» (1960)
Ив Монтан и Джин Келли в фильме «Займемся любовью» (1960) Ив Монтан и Джин Келли в фильме «Займемся любовью» (1960)
Джин Келли и Ширли Маклейн в фильме &laquo;Так держать!&raquo; (1964) Джин Келли и Ширли Маклейн в фильме &laquo;Так держать!&raquo; (1964)
Режиссер Джин Келли с актерами на съемках фильма &laquo;Руководство для женатого мужчины&raquo;, 1966 год Режиссер Джин Келли с актерами на съемках фильма &laquo;Руководство для женатого мужчины&raquo;, 1966 год
Художник Джон ДеКьюр и режиссер Джин Келли около модели декораций для фильма &laquo;Хелло, Долли!&raquo; в мастерской 20th Century Fox в Голливуде, 1967 год Художник Джон ДеКьюр и режиссер Джин Келли около модели декораций для фильма &laquo;Хелло, Долли!&raquo; в мастерской 20th Century Fox в Голливуде, 1967 год
Джин Келли с артистами мьюзикла в бродвейском театре &laquo;Шуберт&raquo;, 1975 год Джин Келли с артистами мьюзикла в бродвейском театре &laquo;Шуберт&raquo;, 1975 год
Джин Келли перед началом парада в честь Дня святого Патрика в Лос-Анджелесе, 1986 год Джин Келли перед началом парада в честь Дня святого Патрика в Лос-Анджелесе, 1986 год
Джин Келли со своей супругой Патрицией Уорд, 1994 год Джин Келли со своей супругой Патрицией Уорд, 1994 год
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Джин Келли и Джуди Гарленд в фильме «Для меня и моей девочки» (1942)
Джин Келли в фильме «Жизнь на широкую ногу» (1947)
Джин Келли, Вера-Эллен, Жюль Маншин, Энн Миллер, Фрэнк Синатра и Бетти Гарретт в фильме «Увольнение в город» (1949)
Лесли Кэрон и Джин Келли в фильме «Американец в Париже» (1951)
Джин Келли в фильме «Три мушкетера» (1951)
Джин Келли в музыкальном фильме «Поющие под дождем» (1952)
Джин Келли в музыкальном фильме «Поющие под дождем» (1952)
Пьер Анджели и Джин Келли в фильме «Дьявольское трио» (1952)
Джин Келли и Сид Чарисс в фильме «Всегда хорошая погода» (1955)
Джин Келли, Донна Андерсон, Дик Йорк и Спенсер Трейси в фильме «Пожнешь бурю» (1960)
Ив Монтан и Джин Келли в фильме «Займемся любовью» (1960)
Джин Келли и Ширли Маклейн в фильме «Так держать!» (1964)
Режиссер Джин Келли с актерами на съемках фильма «Руководство для женатого мужчины», 1966 год
Художник Джон ДеКьюр и режиссер Джин Келли около модели декораций для фильма «Хелло, Долли!» в мастерской 20th Century Fox в Голливуде, 1967 год
Джин Келли с артистами мьюзикла в бродвейском театре «Шуберт», 1975 год
Джин Келли перед началом парада в честь Дня святого Патрика в Лос-Анджелесе, 1986 год
Джин Келли со своей супругой Патрицией Уорд, 1994 год
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