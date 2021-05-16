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Джанет Джексон — 55

16 мая американской певице Джанет Джексон исполняется 55 лет. Жизнь и карьера артистки — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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Джанет Джексон во время выступления на фестивале Essence в Новом Орлеане, 2018 год Джанет Джексон во время выступления на фестивале Essence в Новом Орлеане, 2018 год
Джанет Дамита Джо Джексон родилась в Индиане 16 мая 1966 года. Она была младшей из девяти детей в семье музыкального продюсера Джозефа Уолтера Джексона. Еще до появления Джанет на свет ее старшие братья основали популярную группу The Jackson 5, одним из участников которой был тогда еще не поп-король, а просто подающий огромные надежды певец по имени Майкл. На фото: Джанет и Майкл Джексон, 1970-е Джанет Дамита Джо Джексон родилась в Индиане 16 мая 1966 года. Она была младшей из девяти детей в семье музыкального продюсера Джозефа Уолтера Джексона. Еще до появления Джанет на свет ее старшие братья основали популярную группу The Jackson 5, одним из участников которой был тогда еще не поп-король, а просто подающий огромные надежды певец по имени Майкл. На фото: Джанет и Майкл Джексон, 1970-е
Однако сама Джанет, будучи ребенком, на сцену не стремилась: девочка хотела стать профессиональным жокеем. Предприимчивый отец, впрочем, фактически не оставил ей выбора, отправив дочь покорять суровый мир шоу-бизнеса уже в семилетнем возрасте. Как впоследствии признавалась сама Джанет, ее мнение по этому вопросу никого не интересовало. На фото: Майкл Джексон с сестрами Морин &laquo;Реби&raquo;, Джанет и Латойей во время 26-й ежегодной премии &laquo;Грэмми&raquo; в Лос-Анджелесе, 1984 год Однако сама Джанет, будучи ребенком, на сцену не стремилась: девочка хотела стать профессиональным жокеем. Предприимчивый отец, впрочем, фактически не оставил ей выбора, отправив дочь покорять суровый мир шоу-бизнеса уже в семилетнем возрасте. Как впоследствии признавалась сама Джанет, ее мнение по этому вопросу никого не интересовало. На фото: Майкл Джексон с сестрами Морин &laquo;Реби&raquo;, Джанет и Латойей во время 26-й ежегодной премии &laquo;Грэмми&raquo; в Лос-Анджелесе, 1984 год
Первую известность Джанет получила в качестве актрисы: во второй половине 1970-х она, в частности, снялась в таких ТВ-проектах, как &laquo;Хорошие времена&raquo; и &laquo;Новый ребенок в семье&raquo;. На фото: Джексон на съемках телешоу &laquo;Слава&raquo; нью-йоркском порту Саус-стрит, 1984 год Первую известность Джанет получила в качестве актрисы: во второй половине 1970-х она, в частности, снялась в таких ТВ-проектах, как &laquo;Хорошие времена&raquo; и &laquo;Новый ребенок в семье&raquo;. На фото: Джексон на съемках телешоу &laquo;Слава&raquo; нью-йоркском порту Саус-стрит, 1984 год
Впоследствии Джексон сыграла в &laquo;Лодке любви&raquo;, &laquo;Чокнутом профессоре 2&raquo; с Эдди Мерфи (на фото), двух частях &laquo;Зачем мы женимся?&raquo; Тайлера Перри и &laquo;Песнях о любви&raquo; Впоследствии Джексон сыграла в &laquo;Лодке любви&raquo;, &laquo;Чокнутом профессоре 2&raquo; с Эдди Мерфи (на фото), двух частях &laquo;Зачем мы женимся?&raquo; Тайлера Перри и &laquo;Песнях о любви&raquo;
Параллельно Джанет пробовала себя и на музыкальном попроще. Первая запись артистки датирована 1978 годом &mdash; это была песня &laquo;Love Song for Kids&raquo;, фит с ее братом Рэнди. Уже в 16 лет у Джексон был контракт со студией A&M Records, составленный ее отцом, он же выступил продюсером дебютного альбома дочери &laquo;Janet Jackson&raquo;, который вышел в 1982-м. Пластинка не была успешной, но и провальной не стала &mdash; например, заняла почетную шестую строчку в чарте Hot R&B albums журнала Billboard. Со вторым релизом &mdash; &laquo;Dream Street&raquo; &mdash; получилось даже хуже, и на этом фоне Джанет задумалась о переменах Параллельно Джанет пробовала себя и на музыкальном попроще. Первая запись артистки датирована 1978 годом &mdash; это была песня &laquo;Love Song for Kids&raquo;, фит с ее братом Рэнди. Уже в 16 лет у Джексон был контракт со студией A&M Records, составленный ее отцом, он же выступил продюсером дебютного альбома дочери &laquo;Janet Jackson&raquo;, который вышел в 1982-м. Пластинка не была успешной, но и провальной не стала &mdash; например, заняла почетную шестую строчку в чарте Hot R&B albums журнала Billboard. Со вторым релизом &mdash; &laquo;Dream Street&raquo; &mdash; получилось даже хуже, и на этом фоне Джанет задумалась о переменах
После провала &laquo;Dream Street&raquo; Джанет Джексон решилась на расторжение деловых отношений с отцом. По словам самой артистки, лично сказать ему об увольнении с должности менеджера было для нее одним из тяжелейших моментов в жизни. На фото: Джанет Джексон с отцом Джо Джексоном После провала &laquo;Dream Street&raquo; Джанет Джексон решилась на расторжение деловых отношений с отцом. По словам самой артистки, лично сказать ему об увольнении с должности менеджера было для нее одним из тяжелейших моментов в жизни. На фото: Джанет Джексон с отцом Джо Джексоном
Уйдя из-под контроля родителя, девушка, как оказалось, не прогадала: ее третья студийная запись &laquo;Control', выпущенная в 1986 году, достигла первой строчки чарта Billboard 200 и получила отличную прессу. Пластинка была продана более чем 10 млн раз, получила пять платиновых статусов, завоевала несколько наград American Music Awards, а также номинировалась на &laquo;Грэмми&raquo;. &laquo;Control&raquo; сделал Джанет Джексон настоящей суперзвездой Уйдя из-под контроля родителя, девушка, как оказалось, не прогадала: ее третья студийная запись &laquo;Control', выпущенная в 1986 году, достигла первой строчки чарта Billboard 200 и получила отличную прессу. Пластинка была продана более чем 10 млн раз, получила пять платиновых статусов, завоевала несколько наград American Music Awards, а также номинировалась на &laquo;Грэмми&raquo;. &laquo;Control&raquo; сделал Джанет Джексон настоящей суперзвездой
Еще большего успеха удостоились два следующих релиза артистки &mdash; &laquo;Janet Jackson's Rhythm Nation 1814&raquo; и &laquo;janet.&raquo;, вышедшие соответственно в 1989-м и 1993-м годах. Последний, забегая вперед, и вовсе оказался самым триумфальным в карьере Джексон: шесть платиновых статусов и свыше 20 млн реализованных копий Еще большего успеха удостоились два следующих релиза артистки &mdash; &laquo;Janet Jackson's Rhythm Nation 1814&raquo; и &laquo;janet.&raquo;, вышедшие соответственно в 1989-м и 1993-м годах. Последний, забегая вперед, и вовсе оказался самым триумфальным в карьере Джексон: шесть платиновых статусов и свыше 20 млн реализованных копий
Триумф &laquo;janet.&raquo; был очень важен для восприятия певицы как полностью самостоятельной артистки &mdash; в его создании не участвовал ни один другой Джексон. «Некоторые считают, что я выезжаю за счет своей фамилии. Вот почему на этом альбоме я разместила лишь свое имя и не стала просить моих братьев писать или продюсировать для меня музыку» &mdash; говорила Джанет. На фото: Майкл и Джанет Джексон за кулисами 35-й ежегодной премии &laquo;Грэмми&raquo;, 1993 год Триумф &laquo;janet.&raquo; был очень важен для восприятия певицы как полностью самостоятельной артистки &mdash; в его создании не участвовал ни один другой Джексон. «Некоторые считают, что я выезжаю за счет своей фамилии. Вот почему на этом альбоме я разместила лишь свое имя и не стала просить моих братьев писать или продюсировать для меня музыку» &mdash; говорила Джанет. На фото: Майкл и Джанет Джексон за кулисами 35-й ежегодной премии &laquo;Грэмми&raquo;, 1993 год
В общей сложности на счету Джанет 11 студийных альбомов. Последний из них &mdash; &laquo;Unbreakable&raquo; &mdash; вышел в 2015 году. Суммарно Джексон продала более 100 млн копий и является одной из самых успешных в коммерческом плане американских певиц. Что касается личных наград, то их за долгую карьеру у певицы набралось более 300: это и несколько &laquo;Грэмми&raquo;, и три десятка призов Billboard Awards, и даже &laquo;Эмми&raquo; В общей сложности на счету Джанет 11 студийных альбомов. Последний из них &mdash; &laquo;Unbreakable&raquo; &mdash; вышел в 2015 году. Суммарно Джексон продала более 100 млн копий и является одной из самых успешных в коммерческом плане американских певиц. Что касается личных наград, то их за долгую карьеру у певицы набралось более 300: это и несколько &laquo;Грэмми&raquo;, и три десятка призов Billboard Awards, и даже &laquo;Эмми&raquo;
Несмотря на внушительные музыкальные успехи (и родство с Майклом Джексоном), у многих Джанет ассоциируется со скандалом, произошедшим на шоу Супербоула-2004. Тогда Джексон делила сцену с Джастином Тимберлейком. Во время исполнения строчки «gonna have you naked by the end of this song» («чтобы ты была голой к концу этой песни») артист слишком сильно дернул за верхнюю часть костюма певицы, оголив ее грудь. Инцидент мгновенно получил огромный общественный резонанс, а его участникам даже пришлось публично извиняться за случившееся. Сама Джексон называла это &laquo;несчастным случаем&raquo;: якобы планировалось, что Тимберлейк, дернув за костюм, оставит на ней нижнее белье, но в реальности произошел конфуз Несмотря на внушительные музыкальные успехи (и родство с Майклом Джексоном), у многих Джанет ассоциируется со скандалом, произошедшим на шоу Супербоула-2004. Тогда Джексон делила сцену с Джастином Тимберлейком. Во время исполнения строчки «gonna have you naked by the end of this song» («чтобы ты была голой к концу этой песни») артист слишком сильно дернул за верхнюю часть костюма певицы, оголив ее грудь. Инцидент мгновенно получил огромный общественный резонанс, а его участникам даже пришлось публично извиняться за случившееся. Сама Джексон называла это &laquo;несчастным случаем&raquo;: якобы планировалось, что Тимберлейк, дернув за костюм, оставит на ней нижнее белье, но в реальности произошел конфуз
Джексон была трижды за мужем &mdash; за музыкантом Джеймсом Дебаржем, танцором Рене Элизондо-младшим и бизнесменом Виссамом аль-Мана (на фото), от которого в 2017-м родила сына Джексон была трижды за мужем &mdash; за музыкантом Джеймсом Дебаржем, танцором Рене Элизондо-младшим и бизнесменом Виссамом аль-Мана (на фото), от которого в 2017-м родила сына
Джанет была близка со своим братом Майклом. Как рассказывала певица, они стали друзьями еще в детстве (несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте) и сумели сохранить подобные отношения вплоть до самой смерти поп-короля в 2009 году. В своем первом публичном заявлении после ухода брата она сказала: «Я бы просто хотела сказать, что для вас Майкл кумир, а для нас он &mdash; член семьи. И он будет вечно жить в наших сердцах. Нам будет его сильно не хватать». На фото: Джанет Джексон утешает детей брата во время похорон Джанет была близка со своим братом Майклом. Как рассказывала певица, они стали друзьями еще в детстве (несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте) и сумели сохранить подобные отношения вплоть до самой смерти поп-короля в 2009 году. В своем первом публичном заявлении после ухода брата она сказала: «Я бы просто хотела сказать, что для вас Майкл кумир, а для нас он &mdash; член семьи. И он будет вечно жить в наших сердцах. Нам будет его сильно не хватать». На фото: Джанет Джексон утешает детей брата во время похорон
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Джанет Джексон во время выступления на фестивале Essence в Новом Орлеане, 2018 год
Джанет Дамита Джо Джексон родилась в Индиане 16 мая 1966 года. Она была младшей из девяти детей в семье музыкального продюсера Джозефа Уолтера Джексона. Еще до появления Джанет на свет ее старшие братья основали популярную группу The Jackson 5, одним из участников которой был тогда еще не поп-король, а просто подающий огромные надежды певец по имени Майкл. На фото: Джанет и Майкл Джексон, 1970-е
Однако сама Джанет, будучи ребенком, на сцену не стремилась: девочка хотела стать профессиональным жокеем. Предприимчивый отец, впрочем, фактически не оставил ей выбора, отправив дочь покорять суровый мир шоу-бизнеса уже в семилетнем возрасте. Как впоследствии признавалась сама Джанет, ее мнение по этому вопросу никого не интересовало. На фото: Майкл Джексон с сестрами Морин «Реби», Джанет и Латойей во время 26-й ежегодной премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 1984 год
Первую известность Джанет получила в качестве актрисы: во второй половине 1970-х она, в частности, снялась в таких ТВ-проектах, как «Хорошие времена» и «Новый ребенок в семье». На фото: Джексон на съемках телешоу «Слава» нью-йоркском порту Саус-стрит, 1984 год
Впоследствии Джексон сыграла в «Лодке любви», «Чокнутом профессоре 2» с Эдди Мерфи (на фото), двух частях «Зачем мы женимся?» Тайлера Перри и «Песнях о любви»
Параллельно Джанет пробовала себя и на музыкальном попроще. Первая запись артистки датирована 1978 годом — это была песня «Love Song for Kids», фит с ее братом Рэнди. Уже в 16 лет у Джексон был контракт со студией A&M Records, составленный ее отцом, он же выступил продюсером дебютного альбома дочери «Janet Jackson», который вышел в 1982-м. Пластинка не была успешной, но и провальной не стала — например, заняла почетную шестую строчку в чарте Hot R&B albums журнала Billboard. Со вторым релизом — «Dream Street» — получилось даже хуже, и на этом фоне Джанет задумалась о переменах
После провала «Dream Street» Джанет Джексон решилась на расторжение деловых отношений с отцом. По словам самой артистки, лично сказать ему об увольнении с должности менеджера было для нее одним из тяжелейших моментов в жизни. На фото: Джанет Джексон с отцом Джо Джексоном
Уйдя из-под контроля родителя, девушка, как оказалось, не прогадала: ее третья студийная запись «Control', выпущенная в 1986 году, достигла первой строчки чарта Billboard 200 и получила отличную прессу. Пластинка была продана более чем 10 млн раз, получила пять платиновых статусов, завоевала несколько наград American Music Awards, а также номинировалась на «Грэмми». «Control» сделал Джанет Джексон настоящей суперзвездой
Еще большего успеха удостоились два следующих релиза артистки — «Janet Jackson's Rhythm Nation 1814» и «janet.», вышедшие соответственно в 1989-м и 1993-м годах. Последний, забегая вперед, и вовсе оказался самым триумфальным в карьере Джексон: шесть платиновых статусов и свыше 20 млн реализованных копий
Триумф «janet.» был очень важен для восприятия певицы как полностью самостоятельной артистки — в его создании не участвовал ни один другой Джексон. «Некоторые считают, что я выезжаю за счет своей фамилии. Вот почему на этом альбоме я разместила лишь свое имя и не стала просить моих братьев писать или продюсировать для меня музыку» — говорила Джанет. На фото: Майкл и Джанет Джексон за кулисами 35-й ежегодной премии «Грэмми», 1993 год
В общей сложности на счету Джанет 11 студийных альбомов. Последний из них — «Unbreakable» — вышел в 2015 году. Суммарно Джексон продала более 100 млн копий и является одной из самых успешных в коммерческом плане американских певиц. Что касается личных наград, то их за долгую карьеру у певицы набралось более 300: это и несколько «Грэмми», и три десятка призов Billboard Awards, и даже «Эмми»
Несмотря на внушительные музыкальные успехи (и родство с Майклом Джексоном), у многих Джанет ассоциируется со скандалом, произошедшим на шоу Супербоула-2004. Тогда Джексон делила сцену с Джастином Тимберлейком. Во время исполнения строчки «gonna have you naked by the end of this song» («чтобы ты была голой к концу этой песни») артист слишком сильно дернул за верхнюю часть костюма певицы, оголив ее грудь. Инцидент мгновенно получил огромный общественный резонанс, а его участникам даже пришлось публично извиняться за случившееся. Сама Джексон называла это «несчастным случаем»: якобы планировалось, что Тимберлейк, дернув за костюм, оставит на ней нижнее белье, но в реальности произошел конфуз
Джексон была трижды за мужем — за музыкантом Джеймсом Дебаржем, танцором Рене Элизондо-младшим и бизнесменом Виссамом аль-Мана (на фото), от которого в 2017-м родила сына
Джанет была близка со своим братом Майклом. Как рассказывала певица, они стали друзьями еще в детстве (несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте) и сумели сохранить подобные отношения вплоть до самой смерти поп-короля в 2009 году. В своем первом публичном заявлении после ухода брата она сказала: «Я бы просто хотела сказать, что для вас Майкл кумир, а для нас он — член семьи. И он будет вечно жить в наших сердцах. Нам будет его сильно не хватать». На фото: Джанет Джексон утешает детей брата во время похорон
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