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Королева кантри: Долли Партон — 75

Американская кантри-певица Долли Партон родилась 19 января 1946 года на одной из ферм штата Теннесси. Партон выступала на сцене с шестилетнего возраста, когда она пела перед прихожанами своей церкви. Свою карьеру в шоу-бизнесе она начала с написания песен для других исполнителей, а в 1967 году выпустила первый альбом под своим именем. Ее запись 1971 года «Coat of Many Colors» стала программной для кантри-исполнителей, а альбом 1977 года «Here You Come Again» принес широкую популярность за границами США.В восьмидесятых Партон начала много сниматься в кино. Песня к фильму «С девяти до пяти» принесла ей первую номинацию на «Оскар».

В 1986 году она открыла в Теннессии тематический развлекательный парк, который в честь нее стали называть «Долливуд». В конце десятилетия она выпустила альбом «Trio» вместе с двумя другими звездами кантри Эммилой Харрис и Линдой Ронстадт. В 1993 году Партон записала аналогичный диск с Лореттой Линн и Тэмми Уайнетт. Кавер-версия песни «I Will Always Love You» в исполнении Уитни Хьюстон принесла ей около шести миллионов долларов благодаря авторским отчислениям. Альбомы 1999 и 2002 года заработали ей по статуэтке «Грэмми», а песня из комедии «Трансамерика» 2005 года заслужила вторую номинацию на «Оскар». В 2016 году Партон стала единственной певицей, чьи песни попадали в топ-20 кантри-чарта Hot Country Song на протяжении 60 лет.

С 1966 года Партон состоит в браке с бизнесменом Карлом Томасом Дином. У пары нет детей, но вместе они вырастили несколько младших братьев и сестер певицы, а сама Партон стала крестной матерью певицы Майли Сайрус.

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Долли Партон во время выступления на церемонии награждения Country Music Association Awards в Нашвилле, штат Теннесси, 1989 год Долли Партон во время выступления на церемонии награждения Country Music Association Awards в Нашвилле, штат Теннесси, 1989 год
Сильвестр Сталлоне и Долли Партон на съемках фильма &laquo;Горный хрусталь&raquo; в Нью-Йорке, 1983 год Сильвестр Сталлоне и Долли Партон на съемках фильма &laquo;Горный хрусталь&raquo; в Нью-Йорке, 1983 год
Долли Партон и Халк Хоган во время съемок в Лос-Анджелесе, 1987 год Долли Партон и Халк Хоган во время съемок в Лос-Анджелесе, 1987 год
Долли Партон с племянницами и племянниками в своем тематическом парке Долливуд в штате Теннесси, 1986 год Долли Партон с племянницами и племянниками в своем тематическом парке Долливуд в штате Теннесси, 1986 год
Долли Партон, 1978 год Долли Партон, 1978 год
Долли Партон на вечернем шоу с Джонни Карсоном, 1982 год Долли Партон на вечернем шоу с Джонни Карсоном, 1982 год
Долли Партон и Сэм Шепард в фильме &laquo;Стальные магнолии&raquo; (1989) Долли Партон и Сэм Шепард в фильме &laquo;Стальные магнолии&raquo; (1989)
Чет Аткинс, Долли Партон, Фредди Фендер и Лес Пол на церемонии вручения &laquo;Грэмми&raquo; в Лос-Анджелесе, 1977 год Чет Аткинс, Долли Партон, Фредди Фендер и Лес Пол на церемонии вручения &laquo;Грэмми&raquo; в Лос-Анджелесе, 1977 год
Долли Партон во время 20-летнего юбилея своего тематического парка Долливуд в штате Теннесси, 2005 год Долли Партон во время 20-летнего юбилея своего тематического парка Долливуд в штате Теннесси, 2005 год
Долли Партон и Берт Рейнольдс, 1981 год Долли Партон и Берт Рейнольдс, 1981 год
Долли Партон во время пресс-конференции в Токио, 1979 год Долли Партон во время пресс-конференции в Токио, 1979 год
Долли Партон, Джейн Фонда и Лили Томлин на вечеринке после премьеры фильма &laquo;С девяти до пяти&raquo; в Нью-Йорке, 1980 год Долли Партон, Джейн Фонда и Лили Томлин на вечеринке после премьеры фильма &laquo;С девяти до пяти&raquo; в Нью-Йорке, 1980 год
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Долли Партон во время выступления на церемонии награждения Country Music Association Awards в Нашвилле, штат Теннесси, 1989 год
Сильвестр Сталлоне и Долли Партон на съемках фильма «Горный хрусталь» в Нью-Йорке, 1983 год
Долли Партон и Халк Хоган во время съемок в Лос-Анджелесе, 1987 год
Долли Партон с племянницами и племянниками в своем тематическом парке Долливуд в штате Теннесси, 1986 год
Долли Партон, 1978 год
Долли Партон на вечернем шоу с Джонни Карсоном, 1982 год
Долли Партон и Сэм Шепард в фильме «Стальные магнолии» (1989)
Чет Аткинс, Долли Партон, Фредди Фендер и Лес Пол на церемонии вручения «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 1977 год
Долли Партон во время 20-летнего юбилея своего тематического парка Долливуд в штате Теннесси, 2005 год
Долли Партон и Берт Рейнольдс, 1981 год
Долли Партон во время пресс-конференции в Токио, 1979 год
Долли Партон, Джейн Фонда и Лили Томлин на вечеринке после премьеры фильма «С девяти до пяти» в Нью-Йорке, 1980 год
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