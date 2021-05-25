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Лидер «Острых козырьков»: лучшие роли Киллиана Мерфи

Актер Киллиан Мерфи родился 25 мая 1976 года в Ирландии. Он стал старшим из четверых детей в семье преподавателей. Получив среднее образование в Presentation Brothers College в Корке, Киллиан поступил на юрфак Ирландского национального университета. На втором курсе он вдохновился экспериментальной постановкой «Заводного апельсина» и успешно отобрался в труппу местной театральной компании Corcadorca.

Первой ролью Мерфи в кино стал бармен в криминальной драме «The Tale of Sweety Barrett» Стивена Брэдли. В 2000 году ему впервые предложили главную роль — в молодежной драме «Дискосвиньи» (Disco Pigs) Керстена Шеридана. Карьера Мерфи пошла в гору. Он снялся в рейтинговых фильмах «Начало», «Темный рыцарь», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Бэтмен: Начало», «Дюнкерк», «На краю», «28 дней спустя», «Холодная гора» и многих других. Также на его счету сериалы «Дороги, которые мы выбираем» и «Острые козырьки».

За роль Томаса Шелби в «Козырьках» актер стал лауреатом премий TV Choice Awards, Irish Film and Television Awards, National Television Awards и других. С 2004 года Мерфи женат на художнице Ивонн Макгиннес (до свадьбы они встречались восемь лет). Супруги живут в пригороде Дублина и воспитывают двоих сыновей.

Лучшие роли Киллиана Мерфи, которому 25 мая исполняется 45 лет, — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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Киллиан Мерфи в сериале &laquo;Острые козырьки&raquo; (2013-2021) Киллиан Мерфи в сериале &laquo;Острые козырьки&raquo; (2013-2021)
Скарлетт Йоханссон и Киллиан Мерфи в фильме &laquo;Девушка с жемчужной сережкой&raquo; (2003) Скарлетт Йоханссон и Киллиан Мерфи в фильме &laquo;Девушка с жемчужной сережкой&raquo; (2003)
Киллиан Мерфи в фильме &laquo;28 дней спустя&raquo; (2002) Киллиан Мерфи в фильме &laquo;28 дней спустя&raquo; (2002)
Киллиан Мерфи в картине &laquo;Завтрак на Плутоне&raquo; (2005) Киллиан Мерфи в картине &laquo;Завтрак на Плутоне&raquo; (2005)
Кэти Холмс и Киллиан Мерфи в фильме &laquo;Бэтмен: Начало&raquo; (2005) Кэти Холмс и Киллиан Мерфи в фильме &laquo;Бэтмен: Начало&raquo; (2005)
Киллиан Мерфи в картине &laquo;Пекло&raquo; (2007) Киллиан Мерфи в картине &laquo;Пекло&raquo; (2007)
Рэйчел МакАдамс и Киллиан Мерфи в картине &laquo;Ночной рейс&raquo; (2005) Рэйчел МакАдамс и Киллиан Мерфи в картине &laquo;Ночной рейс&raquo; (2005)
Киллиан Мерфи в картине &laquo;Пикок&raquo; (2009) Киллиан Мерфи в картине &laquo;Пикок&raquo; (2009)
Кира Найтли и Киллиан Мерфи в картине &laquo;Запретная любовь&raquo; (2008) Кира Найтли и Киллиан Мерфи в картине &laquo;Запретная любовь&raquo; (2008)
Киллиан Мерфи в фильме &laquo;Перестрелка&raquo; (2016) Киллиан Мерфи в фильме &laquo;Перестрелка&raquo; (2016)
Падрейк Делани и Киллиан Мерфи в фильме &laquo;Ветер, который качает вереск&raquo; (2006) Падрейк Делани и Киллиан Мерфи в фильме &laquo;Ветер, который качает вереск&raquo; (2006)
Киллиан Мерфи в фильме &laquo;Красные огни&raquo; (2011) Киллиан Мерфи в фильме &laquo;Красные огни&raquo; (2011)
Том Глинн-Карни и Киллиан Мерфи в картине &laquo;Дюнкерк&raquo; (2017) Том Глинн-Карни и Киллиан Мерфи в картине &laquo;Дюнкерк&raquo; (2017)
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Киллиан Мерфи в сериале «Острые козырьки» (2013-2021)
Скарлетт Йоханссон и Киллиан Мерфи в фильме «Девушка с жемчужной сережкой» (2003)
Киллиан Мерфи в фильме «28 дней спустя» (2002)
Киллиан Мерфи в картине «Завтрак на Плутоне» (2005)
Кэти Холмс и Киллиан Мерфи в фильме «Бэтмен: Начало» (2005)
Киллиан Мерфи в картине «Пекло» (2007)
Рэйчел МакАдамс и Киллиан Мерфи в картине «Ночной рейс» (2005)
Киллиан Мерфи в картине «Пикок» (2009)
Кира Найтли и Киллиан Мерфи в картине «Запретная любовь» (2008)
Киллиан Мерфи в фильме «Перестрелка» (2016)
Падрейк Делани и Киллиан Мерфи в фильме «Ветер, который качает вереск» (2006)
Киллиан Мерфи в фильме «Красные огни» (2011)
Том Глинн-Карни и Киллиан Мерфи в картине «Дюнкерк» (2017)
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