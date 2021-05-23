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100 лет со дня рождения Григория Чухрая

Режиссер Григорий Чухрай известен широкой публике прежде всего по картине «Баллада о солдате» – знаменитой ленте о войне, в которой практически нет боевых действий. В фильмографии Чухрая не так много работ, но он все равно стал одним из самых известных советских режиссеров в мире. Его ленты не раз участвовали в международных фестивалях и получали призы, интерес к его работам проявляли Чарли Чаплин и Жан Кокто, он снимал вместе с итальянскими кинематографистами, был председателем жюри III Московского кинофестиваля, когда главный приз получил Федерико Феллини.

Григорий Чухрай окончил ВГИК, работал ассистентом и вторым режиссером на Киевской киностудии, по приглашению Ивана Пырьева перешел на киностудию «Мосфильм». Создал картины «Сорок первый», «Баллада о солдате», «Чистое небо», «Жили-были», «Жизнь прекрасна», «Трясина». Работал художественным руководителем Экспериментального творческого объединения при киностудии «Мосфильм», вел режиссерскую мастерскую во ВГИКе, был бессменным секретарем Союза кинематографистов СССР. Написал две книги — «Моя война» и «Мое кино».

В день 100-летия со дня рождения режиссера «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» представляют уникальные фото со съемочных площадок Чухрая, а также вспоминают о жизни и творчестве кинематографиста.

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Григорий Чухрай прошел Великую Отечественную войну в составе воздушно-десантных частей на Южном, Сталинградском, Донском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, был четырежды ранен, награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями &laquo;За оборону Сталинграда&raquo;, &laquo;За взятие Вены&raquo;, &laquo;За победу над Германией в 1941-1945 гг.&raquo;. Впоследствии воспоминания и мысли о войне он пронес через все свое творчество. <br><br>&laquo;Меня всегда удивляло, что война кончилась, а я остался жив. Почему именно мне такой подарок судьбы? Может быть, для того, чтобы продолжать дело, за которое отдали свои жизни миллионы моих сверстников? Эта мысль не кажется мне пустой. А служение этому делу и составляет цель моей жизни&raquo;, &mdash; писал Чухрай. <br><br>На фото: момент съемок картины &laquo;Жили-были старик со старухой&raquo; Григорий Чухрай прошел Великую Отечественную войну в составе воздушно-десантных частей на Южном, Сталинградском, Донском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, был четырежды ранен, награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями &laquo;За оборону Сталинграда&raquo;, &laquo;За взятие Вены&raquo;, &laquo;За победу над Германией в 1941-1945 гг.&raquo;. Впоследствии воспоминания и мысли о войне он пронес через все свое творчество. <br><br>&laquo;Меня всегда удивляло, что война кончилась, а я остался жив. Почему именно мне такой подарок судьбы? Может быть, для того, чтобы продолжать дело, за которое отдали свои жизни миллионы моих сверстников? Эта мысль не кажется мне пустой. А служение этому делу и составляет цель моей жизни&raquo;, &mdash; писал Чухрай. <br><br>На фото: момент съемок картины &laquo;Жили-были старик со старухой&raquo;
После войны Чухрай поступил во ВГИК. На собеседовании, когда он не смог ответить на все вопросы комиссии, его попросили написать новеллу, в которой будет природа и человек. <br><br>В своей книге режиссер приводит ее содержание: &laquo;Я вспомнил апрельское утро в Венгрии. Нас, раненых, вынесли на носилках на двор, чтобы отправить в город Веспрем, где был госпиталь. Ярко светило солнце. Весело звенела весенняя капель, чирикали воробьи... У раненого, лежащего рядом со мной, толстая повязка из марли и ваты закрывала глаза. Втягивая ноздрями весенний воздух, он промолвил: &laquo;Как хорошо!&raquo; Прислушался к весенним звукам и снова повторил: &laquo;Хорошо! Весна!&raquo; <br><br>А потом говорил, что ему нужно срочно попасть в Москву, что его дед &ndash; знаменитый профессор и что он восстановит ему зрение. А я знал, что у парня совсем нет глаз&hellip;&raquo; <br><br>На фото: момент съемок картины &laquo;Жили-были старик со старухой&raquo; После войны Чухрай поступил во ВГИК. На собеседовании, когда он не смог ответить на все вопросы комиссии, его попросили написать новеллу, в которой будет природа и человек. <br><br>В своей книге режиссер приводит ее содержание: &laquo;Я вспомнил апрельское утро в Венгрии. Нас, раненых, вынесли на носилках на двор, чтобы отправить в город Веспрем, где был госпиталь. Ярко светило солнце. Весело звенела весенняя капель, чирикали воробьи... У раненого, лежащего рядом со мной, толстая повязка из марли и ваты закрывала глаза. Втягивая ноздрями весенний воздух, он промолвил: &laquo;Как хорошо!&raquo; Прислушался к весенним звукам и снова повторил: &laquo;Хорошо! Весна!&raquo; <br><br>А потом говорил, что ему нужно срочно попасть в Москву, что его дед &ndash; знаменитый профессор и что он восстановит ему зрение. А я знал, что у парня совсем нет глаз&hellip;&raquo; <br><br>На фото: момент съемок картины &laquo;Жили-были старик со старухой&raquo;
&laquo;Жили-были старик со старухой&raquo; &mdash; фильм о пожилой паре. После того, как их собственный дом сгорел, муж и жена отправляются в Заполярье к своей дочери, у которой и без того очень много личных проблем. <br><br>Картина изначально была запланирована как односерийная. Но режиссера уговорили сделать две серии. Позднее отказаться и все-таки остановиться на одной уже было нельзя из-за особенностей советского кинопроизводства. Сам Чухрай считал это недостатком картины. <br><br>На фото: момент съемок картины &laquo;Жили-были старик со старухой&raquo; &laquo;Жили-были старик со старухой&raquo; &mdash; фильм о пожилой паре. После того, как их собственный дом сгорел, муж и жена отправляются в Заполярье к своей дочери, у которой и без того очень много личных проблем. <br><br>Картина изначально была запланирована как односерийная. Но режиссера уговорили сделать две серии. Позднее отказаться и все-таки остановиться на одной уже было нельзя из-за особенностей советского кинопроизводства. Сам Чухрай считал это недостатком картины. <br><br>На фото: момент съемок картины &laquo;Жили-были старик со старухой&raquo;
Галина Польских, Георгий Мартынюк и Иван Марин в фильме Григория Чухрая &laquo;Жили-были старик со старухой&raquo;, 1964 год Галина Польских, Георгий Мартынюк и Иван Марин в фильме Григория Чухрая &laquo;Жили-были старик со старухой&raquo;, 1964 год
Дебютный фильм Чухрая &laquo;Сорок первый&raquo; &mdash; о гражданской войне, любви белогвардейского поручика и девушки-стрелка из отряда красноармейцев. Картина была отправлена на Каннский фестиваль, где получила специальный приз &laquo;За оригинальный сценарий и исключительные художественные достоинства&raquo;. <br><br>Григорий Александров рассказывал Чухраю, что фильм понравился Чарли Чаплину. В Каннах его работой заинтересовался и Жан Кокто. А на родине режиссеру пророчили, что больше он &laquo;не снимет ничего подобного&raquo;. Но его второй картиной стала знаменитая &laquo;Баллада о солдате&raquo;. <br><br>На фото: момент съемок фильма &laquo;Сорок первый&raquo; Дебютный фильм Чухрая &laquo;Сорок первый&raquo; &mdash; о гражданской войне, любви белогвардейского поручика и девушки-стрелка из отряда красноармейцев. Картина была отправлена на Каннский фестиваль, где получила специальный приз &laquo;За оригинальный сценарий и исключительные художественные достоинства&raquo;. <br><br>Григорий Александров рассказывал Чухраю, что фильм понравился Чарли Чаплину. В Каннах его работой заинтересовался и Жан Кокто. А на родине режиссеру пророчили, что больше он &laquo;не снимет ничего подобного&raquo;. Но его второй картиной стала знаменитая &laquo;Баллада о солдате&raquo;. <br><br>На фото: момент съемок фильма &laquo;Сорок первый&raquo;
Изольда Извицкая и Олег Стриженов в сцене из фильма режиссера Григория Чухрая &laquo;Сорок первый&raquo;, 1956 год Изольда Извицкая и Олег Стриженов в сцене из фильма режиссера Григория Чухрая &laquo;Сорок первый&raquo;, 1956 год
Снять фильм о своем ровеснике &mdash; русском солдате &mdash; было мечтой Чухрая. Он видел в этом долг перед теми, кто не вернулся с войны. Для того, чтобы показать молодость героев, на главные роли были приглашены студент ВГИКа Владимир Ивашов и на тот момент студентка училища МХАТа Жанна Прохоренко. Фильм сильно критиковали, его не показывали в больших городах. Однако в опросе газеты &laquo;Известия&raquo; &laquo;Какой фильм вам понравился больше всего?&raquo; зрители отвечали &mdash; &laquo;Баллада о солдате&raquo;. <br><br>Фильм посмотрел Никита Хрущев и по его распоряжению картину отправили на Каннский фестиваль. Там она была отмечена призами &laquo;За лучший фильм для молодежи&raquo; и &laquo;За высокий гуманизм и исключительные художественные качества&raquo;. Всего картина получила 101 кинонаграду, в том числе приз Британской академии BAFTA, датскую премию &laquo;Бодиль&raquo;, призы фестивалей в Сан-Франциско, Варшаве, Милане, картина была номинирована на &laquo;Оскар&raquo;. <br><br>На фото: момент съемок фильма &laquo;Баллада о солдате&raquo; Снять фильм о своем ровеснике &mdash; русском солдате &mdash; было мечтой Чухрая. Он видел в этом долг перед теми, кто не вернулся с войны. Для того, чтобы показать молодость героев, на главные роли были приглашены студент ВГИКа Владимир Ивашов и на тот момент студентка училища МХАТа Жанна Прохоренко. Фильм сильно критиковали, его не показывали в больших городах. Однако в опросе газеты &laquo;Известия&raquo; &laquo;Какой фильм вам понравился больше всего?&raquo; зрители отвечали &mdash; &laquo;Баллада о солдате&raquo;. <br><br>Фильм посмотрел Никита Хрущев и по его распоряжению картину отправили на Каннский фестиваль. Там она была отмечена призами &laquo;За лучший фильм для молодежи&raquo; и &laquo;За высокий гуманизм и исключительные художественные качества&raquo;. Всего картина получила 101 кинонаграду, в том числе приз Британской академии BAFTA, датскую премию &laquo;Бодиль&raquo;, призы фестивалей в Сан-Франциско, Варшаве, Милане, картина была номинирована на &laquo;Оскар&raquo;. <br><br>На фото: момент съемок фильма &laquo;Баллада о солдате&raquo;
Жанна Прохоренко и Владимир Ивашов в сцене из фильма режиссера Григория Чухрая &laquo;Баллада о солдате&raquo;, 1959 год Жанна Прохоренко и Владимир Ивашов в сцене из фильма режиссера Григория Чухрая &laquo;Баллада о солдате&raquo;, 1959 год
&laquo;Чистое небо&raquo; &mdash; картина о судьбе летчика после войны. Герой попал в плен и бежал. Но все равно столкнулся с недоверием к нему, как к бывшему военнопленному, &mdash; был уволен с работы и исключен из партии. И только любовь дала силы жить. В фильме была поднята тяжелая тема послевоенных сталинских репрессий, поэтому работа шла сложно. На режиссера даже написали донос, но поддержка чиновника Екатерины Фурцевой спасла картину. <br><br>&laquo;Зритель полюбил фильм и был благодарен нам за него. Я храню сотни взволнованных писем. Они мне не менее дороги, чем официальное признание на фестивалях&raquo;, &mdash; писал Чухрай. <br><br>На фото: момент съемок картины &laquo;Чистое небо&raquo; &laquo;Чистое небо&raquo; &mdash; картина о судьбе летчика после войны. Герой попал в плен и бежал. Но все равно столкнулся с недоверием к нему, как к бывшему военнопленному, &mdash; был уволен с работы и исключен из партии. И только любовь дала силы жить. В фильме была поднята тяжелая тема послевоенных сталинских репрессий, поэтому работа шла сложно. На режиссера даже написали донос, но поддержка чиновника Екатерины Фурцевой спасла картину. <br><br>&laquo;Зритель полюбил фильм и был благодарен нам за него. Я храню сотни взволнованных писем. Они мне не менее дороги, чем официальное признание на фестивалях&raquo;, &mdash; писал Чухрай. <br><br>На фото: момент съемок картины &laquo;Чистое небо&raquo;
Евгений Урбанский и Нина Дробышева в сцене из фильма режиссера Григория Чухрая &laquo;Чистое небо&raquo;, 1961 год Евгений Урбанский и Нина Дробышева в сцене из фильма режиссера Григория Чухрая &laquo;Чистое небо&raquo;, 1961 год
&laquo;Трясина&raquo; &mdash; самый страшный и тяжелый фильм Чухрая. Картина о дезертире, которого прячет мать, чтобы уберечь от смерти на войне. До этого у женщины погиб муж и без вести пропал старший сын. В итоге дезертирство и постоянная необходимость скрываться приводит к деградации и полному моральному разложению героя. <br><br>Фильм был отчасти основан на личных переживаниях режиссера. Один из его фронтовых друзей, обаятельный человек, в итоге сбежал с фронта. После войны режиссер пытался с ним встретиться, посмотреть ему в глаза, но бывший товарищ даже не вышел из комнаты. <br><br>&laquo;Мертвящая логика дезертирства губит все светлое, что есть в человеке, гибнет чувство человеческого достоинства, совесть, честь, любовь сына к матери и святая материнская любовь к сыну&raquo;, &mdash; размышлял режиссер. <br><br>На фото: момент съемок фильма &laquo;Трясина&raquo; &laquo;Трясина&raquo; &mdash; самый страшный и тяжелый фильм Чухрая. Картина о дезертире, которого прячет мать, чтобы уберечь от смерти на войне. До этого у женщины погиб муж и без вести пропал старший сын. В итоге дезертирство и постоянная необходимость скрываться приводит к деградации и полному моральному разложению героя. <br><br>Фильм был отчасти основан на личных переживаниях режиссера. Один из его фронтовых друзей, обаятельный человек, в итоге сбежал с фронта. После войны режиссер пытался с ним встретиться, посмотреть ему в глаза, но бывший товарищ даже не вышел из комнаты. <br><br>&laquo;Мертвящая логика дезертирства губит все светлое, что есть в человеке, гибнет чувство человеческого достоинства, совесть, честь, любовь сына к матери и святая материнская любовь к сыну&raquo;, &mdash; размышлял режиссер. <br><br>На фото: момент съемок фильма &laquo;Трясина&raquo;
Актер Андрей Николаев в сцене из фильма Григория Чухрая &laquo;Трясина&raquo;, 1977 год Актер Андрей Николаев в сцене из фильма Григория Чухрая &laquo;Трясина&raquo;, 1977 год
&laquo;Жизнь прекрасна&raquo; &mdash; совместная работа итальянских кинематографистов и &laquo;Мосфильма&raquo;. Обсуждая постановку с советской стороной, представители итальянской студии предложили сделать режиссером именно Чухрая, он же стал и соавтором сценария. В главных ролях снимались Орнелла Мути и Джанкарло Джаннини. <br><br>В тот момент итальянский кинематограф был на подъеме и режиссеру очень хотелось поработать на этой картине, понять, как работает итальянское кинопроизводство. Во многом на съемках его постигло разочарование: актеры могли отказаться работать в той или иной сцене, продюсер не соглашался снимать определенные эпизоды. Каждый тянул одеяло на себя, что серьезно осложняло работу. <br><br>&laquo;Закончив этот фильм, я дал себе слово: больше в совместных постановках я не участвую&raquo;, &mdash; вспоминал Чухрай. <br><br>На фото: момент съемок картины &laquo;Жизнь прекрасна&raquo; &laquo;Жизнь прекрасна&raquo; &mdash; совместная работа итальянских кинематографистов и &laquo;Мосфильма&raquo;. Обсуждая постановку с советской стороной, представители итальянской студии предложили сделать режиссером именно Чухрая, он же стал и соавтором сценария. В главных ролях снимались Орнелла Мути и Джанкарло Джаннини. <br><br>В тот момент итальянский кинематограф был на подъеме и режиссеру очень хотелось поработать на этой картине, понять, как работает итальянское кинопроизводство. Во многом на съемках его постигло разочарование: актеры могли отказаться работать в той или иной сцене, продюсер не соглашался снимать определенные эпизоды. Каждый тянул одеяло на себя, что серьезно осложняло работу. <br><br>&laquo;Закончив этот фильм, я дал себе слово: больше в совместных постановках я не участвую&raquo;, &mdash; вспоминал Чухрай. <br><br>На фото: момент съемок картины &laquo;Жизнь прекрасна&raquo;
Актеры Орнелла Мути и Джанкарло Джаннини в советско-итальянской политической драме Григория Чухрая &laquo;Жизнь прекрасна&raquo;, 1979 год Актеры Орнелла Мути и Джанкарло Джаннини в советско-итальянской политической драме Григория Чухрая &laquo;Жизнь прекрасна&raquo;, 1979 год
Чухрай был одним из инициаторов основания и художественным руководителем Экспериментального творческого объединения киностудии &laquo;Мосфильм&raquo;. Он создал уникальную экономическую систему, благодаря которой студия приносила высокий доход, режиссеры получали зарплату в зависимости от успеха фильма в прокате, картины снимались быстрее, а сотрудников требовалось меньше. При этом художественное качество фильмов не страдало, скорее &ndash; наоборот. <br><br>За десятилетие существования на Экспериментальной студии было снято 38 картин, среди которых &laquo;Белое солнце пустыни&raquo; Мотыля, &laquo;Раба любви&raquo; Михалкова, &laquo;Табор уходит в небо&raquo; Лотяну, &laquo;Иван Васильевич меняет профессию&raquo; Гайдая, &laquo;Не горюй&raquo; Данелии, &laquo;Земля Санникова&raquo; Мкртчана и Попова. <br><br>На фото: момент съемкок картины &laquo;Чистое небо&raquo; Чухрай был одним из инициаторов основания и художественным руководителем Экспериментального творческого объединения киностудии &laquo;Мосфильм&raquo;. Он создал уникальную экономическую систему, благодаря которой студия приносила высокий доход, режиссеры получали зарплату в зависимости от успеха фильма в прокате, картины снимались быстрее, а сотрудников требовалось меньше. При этом художественное качество фильмов не страдало, скорее &ndash; наоборот. <br><br>За десятилетие существования на Экспериментальной студии было снято 38 картин, среди которых &laquo;Белое солнце пустыни&raquo; Мотыля, &laquo;Раба любви&raquo; Михалкова, &laquo;Табор уходит в небо&raquo; Лотяну, &laquo;Иван Васильевич меняет профессию&raquo; Гайдая, &laquo;Не горюй&raquo; Данелии, &laquo;Земля Санникова&raquo; Мкртчана и Попова. <br><br>На фото: момент съемкок картины &laquo;Чистое небо&raquo;
В 1963 году Федерико Феллини удостоился Большого приза Московского международного кинофестиваля за фильм &laquo;Восемь с половиной&raquo; как раз благодаря Чухраю, который был председателем жюри. Руководство &laquo;Госкино&raquo; настаивало, чтобы главную награду фестиваля получила советская производственная драма &laquo;Знакомьтесь, Балуев&raquo;. <br><br>Чухрай, пойдя на серьезный конфликт, рискуя карьерой и партбилетом, все-таки добился, что приз дали итальянскому режиссеру. На награждении Феллини сказал: &laquo;На разных фестивалях мира я получил 270 наград, но эта награда мне особенно дорога, потому что я получил ее в советской стране!&raquo; <br><br>На фото: момент съемок картины &laquo;Жизнь прекрасна&raquo; В 1963 году Федерико Феллини удостоился Большого приза Московского международного кинофестиваля за фильм &laquo;Восемь с половиной&raquo; как раз благодаря Чухраю, который был председателем жюри. Руководство &laquo;Госкино&raquo; настаивало, чтобы главную награду фестиваля получила советская производственная драма &laquo;Знакомьтесь, Балуев&raquo;. <br><br>Чухрай, пойдя на серьезный конфликт, рискуя карьерой и партбилетом, все-таки добился, что приз дали итальянскому режиссеру. На награждении Феллини сказал: &laquo;На разных фестивалях мира я получил 270 наград, но эта награда мне особенно дорога, потому что я получил ее в советской стране!&raquo; <br><br>На фото: момент съемок картины &laquo;Жизнь прекрасна&raquo;
Григорий Чухрай создавал и документальные картины. &laquo;Память&raquo;, &laquo;Сталин и война&raquo;, &laquo;Смертельные враги&raquo; (совместно с Рольфом Шубером). Тема Великой Отечественной продолжала волновать его. <br><br>В книге &laquo;Мое кино&raquo; режиссер писал: &laquo;Мы победили не столько силой оружия, сколько силой нашего духа. Об этой главной особенности наших побед не только в отдельных битвах, но и победы в Великой Отечественной войне в целом я старался рассказать в двух своих документальных фильмах &laquo;Память&raquo; и &laquo;Сталин и война&raquo; (снятом уже в начале 90-х годов)&raquo;. <br><br>На фото: работа над фильмом &laquo;Память&raquo; Григорий Чухрай создавал и документальные картины. &laquo;Память&raquo;, &laquo;Сталин и война&raquo;, &laquo;Смертельные враги&raquo; (совместно с Рольфом Шубером). Тема Великой Отечественной продолжала волновать его. <br><br>В книге &laquo;Мое кино&raquo; режиссер писал: &laquo;Мы победили не столько силой оружия, сколько силой нашего духа. Об этой главной особенности наших побед не только в отдельных битвах, но и победы в Великой Отечественной войне в целом я старался рассказать в двух своих документальных фильмах &laquo;Память&raquo; и &laquo;Сталин и война&raquo; (снятом уже в начале 90-х годов)&raquo;. <br><br>На фото: работа над фильмом &laquo;Память&raquo;
После картины &laquo;Жизнь прекрасна&raquo; Чухрай больше не возвращался к съемкам художественного кино. &laquo;Были в моей жизни любимые мной режиссеры, личность которых деградировала под грузом успеха (успех &ndash; тяжелое испытание!), переоценки своего значения в искусстве, под влиянием вождизма или, что бывает чаще, Бахуса. Все это очень опасно. Мы, как все в этом мире, стареем, память становится косной, и личность деградирует. Надо вовремя уходить. Жертвовать всем: заработком, благополучием &ndash; всем&raquo;, &mdash; заверял режиссер. <br><br>На фото: момент съемок фильма &laquo;Трясина&raquo; После картины &laquo;Жизнь прекрасна&raquo; Чухрай больше не возвращался к съемкам художественного кино. &laquo;Были в моей жизни любимые мной режиссеры, личность которых деградировала под грузом успеха (успех &ndash; тяжелое испытание!), переоценки своего значения в искусстве, под влиянием вождизма или, что бывает чаще, Бахуса. Все это очень опасно. Мы, как все в этом мире, стареем, память становится косной, и личность деградирует. Надо вовремя уходить. Жертвовать всем: заработком, благополучием &ndash; всем&raquo;, &mdash; заверял режиссер. <br><br>На фото: момент съемок фильма &laquo;Трясина&raquo;
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Григорий Чухрай прошел Великую Отечественную войну в составе воздушно-десантных частей на Южном, Сталинградском, Донском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, был четырежды ранен, награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Вены», «За победу над Германией в 1941-1945 гг.». Впоследствии воспоминания и мысли о войне он пронес через все свое творчество. <br><br>«Меня всегда удивляло, что война кончилась, а я остался жив. Почему именно мне такой подарок судьбы? Может быть, для того, чтобы продолжать дело, за которое отдали свои жизни миллионы моих сверстников? Эта мысль не кажется мне пустой. А служение этому делу и составляет цель моей жизни», — писал Чухрай. <br><br>На фото: момент съемок картины «Жили-были старик со старухой»
После войны Чухрай поступил во ВГИК. На собеседовании, когда он не смог ответить на все вопросы комиссии, его попросили написать новеллу, в которой будет природа и человек. <br><br>В своей книге режиссер приводит ее содержание: «Я вспомнил апрельское утро в Венгрии. Нас, раненых, вынесли на носилках на двор, чтобы отправить в город Веспрем, где был госпиталь. Ярко светило солнце. Весело звенела весенняя капель, чирикали воробьи... У раненого, лежащего рядом со мной, толстая повязка из марли и ваты закрывала глаза. Втягивая ноздрями весенний воздух, он промолвил: «Как хорошо!» Прислушался к весенним звукам и снова повторил: «Хорошо! Весна!» <br><br>А потом говорил, что ему нужно срочно попасть в Москву, что его дед – знаменитый профессор и что он восстановит ему зрение. А я знал, что у парня совсем нет глаз…» <br><br>На фото: момент съемок картины «Жили-были старик со старухой»
«Жили-были старик со старухой» — фильм о пожилой паре. После того, как их собственный дом сгорел, муж и жена отправляются в Заполярье к своей дочери, у которой и без того очень много личных проблем. <br><br>Картина изначально была запланирована как односерийная. Но режиссера уговорили сделать две серии. Позднее отказаться и все-таки остановиться на одной уже было нельзя из-за особенностей советского кинопроизводства. Сам Чухрай считал это недостатком картины. <br><br>На фото: момент съемок картины «Жили-были старик со старухой»
Галина Польских, Георгий Мартынюк и Иван Марин в фильме Григория Чухрая «Жили-были старик со старухой», 1964 год
Дебютный фильм Чухрая «Сорок первый» — о гражданской войне, любви белогвардейского поручика и девушки-стрелка из отряда красноармейцев. Картина была отправлена на Каннский фестиваль, где получила специальный приз «За оригинальный сценарий и исключительные художественные достоинства». <br><br>Григорий Александров рассказывал Чухраю, что фильм понравился Чарли Чаплину. В Каннах его работой заинтересовался и Жан Кокто. А на родине режиссеру пророчили, что больше он «не снимет ничего подобного». Но его второй картиной стала знаменитая «Баллада о солдате». <br><br>На фото: момент съемок фильма «Сорок первый»
Изольда Извицкая и Олег Стриженов в сцене из фильма режиссера Григория Чухрая «Сорок первый», 1956 год
Снять фильм о своем ровеснике — русском солдате — было мечтой Чухрая. Он видел в этом долг перед теми, кто не вернулся с войны. Для того, чтобы показать молодость героев, на главные роли были приглашены студент ВГИКа Владимир Ивашов и на тот момент студентка училища МХАТа Жанна Прохоренко. Фильм сильно критиковали, его не показывали в больших городах. Однако в опросе газеты «Известия» «Какой фильм вам понравился больше всего?» зрители отвечали — «Баллада о солдате». <br><br>Фильм посмотрел Никита Хрущев и по его распоряжению картину отправили на Каннский фестиваль. Там она была отмечена призами «За лучший фильм для молодежи» и «За высокий гуманизм и исключительные художественные качества». Всего картина получила 101 кинонаграду, в том числе приз Британской академии BAFTA, датскую премию «Бодиль», призы фестивалей в Сан-Франциско, Варшаве, Милане, картина была номинирована на «Оскар». <br><br>На фото: момент съемок фильма «Баллада о солдате»
Жанна Прохоренко и Владимир Ивашов в сцене из фильма режиссера Григория Чухрая «Баллада о солдате», 1959 год
«Чистое небо» — картина о судьбе летчика после войны. Герой попал в плен и бежал. Но все равно столкнулся с недоверием к нему, как к бывшему военнопленному, — был уволен с работы и исключен из партии. И только любовь дала силы жить. В фильме была поднята тяжелая тема послевоенных сталинских репрессий, поэтому работа шла сложно. На режиссера даже написали донос, но поддержка чиновника Екатерины Фурцевой спасла картину. <br><br>«Зритель полюбил фильм и был благодарен нам за него. Я храню сотни взволнованных писем. Они мне не менее дороги, чем официальное признание на фестивалях», — писал Чухрай. <br><br>На фото: момент съемок картины «Чистое небо»
Евгений Урбанский и Нина Дробышева в сцене из фильма режиссера Григория Чухрая «Чистое небо», 1961 год
«Трясина» — самый страшный и тяжелый фильм Чухрая. Картина о дезертире, которого прячет мать, чтобы уберечь от смерти на войне. До этого у женщины погиб муж и без вести пропал старший сын. В итоге дезертирство и постоянная необходимость скрываться приводит к деградации и полному моральному разложению героя. <br><br>Фильм был отчасти основан на личных переживаниях режиссера. Один из его фронтовых друзей, обаятельный человек, в итоге сбежал с фронта. После войны режиссер пытался с ним встретиться, посмотреть ему в глаза, но бывший товарищ даже не вышел из комнаты. <br><br>«Мертвящая логика дезертирства губит все светлое, что есть в человеке, гибнет чувство человеческого достоинства, совесть, честь, любовь сына к матери и святая материнская любовь к сыну», — размышлял режиссер. <br><br>На фото: момент съемок фильма «Трясина»
Актер Андрей Николаев в сцене из фильма Григория Чухрая «Трясина», 1977 год
«Жизнь прекрасна» — совместная работа итальянских кинематографистов и «Мосфильма». Обсуждая постановку с советской стороной, представители итальянской студии предложили сделать режиссером именно Чухрая, он же стал и соавтором сценария. В главных ролях снимались Орнелла Мути и Джанкарло Джаннини. <br><br>В тот момент итальянский кинематограф был на подъеме и режиссеру очень хотелось поработать на этой картине, понять, как работает итальянское кинопроизводство. Во многом на съемках его постигло разочарование: актеры могли отказаться работать в той или иной сцене, продюсер не соглашался снимать определенные эпизоды. Каждый тянул одеяло на себя, что серьезно осложняло работу. <br><br>«Закончив этот фильм, я дал себе слово: больше в совместных постановках я не участвую», — вспоминал Чухрай. <br><br>На фото: момент съемок картины «Жизнь прекрасна»
Актеры Орнелла Мути и Джанкарло Джаннини в советско-итальянской политической драме Григория Чухрая «Жизнь прекрасна», 1979 год
Чухрай был одним из инициаторов основания и художественным руководителем Экспериментального творческого объединения киностудии «Мосфильм». Он создал уникальную экономическую систему, благодаря которой студия приносила высокий доход, режиссеры получали зарплату в зависимости от успеха фильма в прокате, картины снимались быстрее, а сотрудников требовалось меньше. При этом художественное качество фильмов не страдало, скорее – наоборот. <br><br>За десятилетие существования на Экспериментальной студии было снято 38 картин, среди которых «Белое солнце пустыни» Мотыля, «Раба любви» Михалкова, «Табор уходит в небо» Лотяну, «Иван Васильевич меняет профессию» Гайдая, «Не горюй» Данелии, «Земля Санникова» Мкртчана и Попова. <br><br>На фото: момент съемкок картины «Чистое небо»
В 1963 году Федерико Феллини удостоился Большого приза Московского международного кинофестиваля за фильм «Восемь с половиной» как раз благодаря Чухраю, который был председателем жюри. Руководство «Госкино» настаивало, чтобы главную награду фестиваля получила советская производственная драма «Знакомьтесь, Балуев». <br><br>Чухрай, пойдя на серьезный конфликт, рискуя карьерой и партбилетом, все-таки добился, что приз дали итальянскому режиссеру. На награждении Феллини сказал: «На разных фестивалях мира я получил 270 наград, но эта награда мне особенно дорога, потому что я получил ее в советской стране!» <br><br>На фото: момент съемок картины «Жизнь прекрасна»
Григорий Чухрай создавал и документальные картины. «Память», «Сталин и война», «Смертельные враги» (совместно с Рольфом Шубером). Тема Великой Отечественной продолжала волновать его. <br><br>В книге «Мое кино» режиссер писал: «Мы победили не столько силой оружия, сколько силой нашего духа. Об этой главной особенности наших побед не только в отдельных битвах, но и победы в Великой Отечественной войне в целом я старался рассказать в двух своих документальных фильмах «Память» и «Сталин и война» (снятом уже в начале 90-х годов)». <br><br>На фото: работа над фильмом «Память»
После картины «Жизнь прекрасна» Чухрай больше не возвращался к съемкам художественного кино. «Были в моей жизни любимые мной режиссеры, личность которых деградировала под грузом успеха (успех – тяжелое испытание!), переоценки своего значения в искусстве, под влиянием вождизма или, что бывает чаще, Бахуса. Все это очень опасно. Мы, как все в этом мире, стареем, память становится косной, и личность деградирует. Надо вовремя уходить. Жертвовать всем: заработком, благополучием – всем», — заверял режиссер. <br><br>На фото: момент съемок фильма «Трясина»
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