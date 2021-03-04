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Фоторепортаж   //   Культура

Дорога в ад и обратно: как блюз помог Крису Ри выжить

Британский музыкант и певец Крис Ри родился 4 марта 1951 года в Мидлсбро в семье итальянца и ирландки. На старших курсах коллежа под влиянием блюзовых записей он купил себе гитару и самостоятельно выучился играть. В 1973 году он присоединился к группе Magdalene, в которой начинал один из участников Deep Purple, Дэвид Ковердейл. Изначально Ри занимался сочинением песен и игрой на гитаре, но после того, как вокалист не пришел на одно из выступлений, ему пришлось встать и за микрофон.

Сменив несколько групп, в 1978 году Крис Ри выпустил первый сольный альбом «Whatever Happened to Benny Santini?» и за десять лет завоевал звание одного из самых успешных гитаристов в поп-музыке. Из-за проблем со здоровьем в 2000 году ему пришлось перенести несколько тяжелых операций. Этот опыт заставил музыканта переосмыслить свое творчество и посвятить себя «блюзовым корням».

4 марта Крис Ри празднует юбилей — ему исполняется 70 лет. Жизненные вехи артиста — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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На фото Крис Ри во время выступления в Эрфурте в 2017 году На фото Крис Ри во время выступления в Эрфурте в 2017 году
Крис Ри начал свою карьеру в 1973 году и за 15 лет достиг международной популярности. В 1988 году он выпустил свой первый официальный сборник «New Light Through Old Windows», который завоевал статус «платинового» диска. На фото Крис Ри в 1988 году Крис Ри начал свою карьеру в 1973 году и за 15 лет достиг международной популярности. В 1988 году он выпустил свой первый официальный сборник «New Light Through Old Windows», который завоевал статус «платинового» диска. На фото Крис Ри в 1988 году
Перенеся тяжелую болезнь, в 1998 году Крис Ри выпустил четырнадцатый студийный альбом «The Blue Cafe», на котором критики отметили более «сфокусированное» звучание. На фото Крис Ри во время выступления в Государственном Кремлевском дворце в 1998 году Перенеся тяжелую болезнь, в 1998 году Крис Ри выпустил четырнадцатый студийный альбом «The Blue Cafe», на котором критики отметили более «сфокусированное» звучание. На фото Крис Ри во время выступления в Государственном Кремлевском дворце в 1998 году
После серии операций на поджелудочной железе в 2000 году Крис Ри пообещал себе вернуться к «блюзовым корням», если лечение закончится успешно. На фото Крис Ри в 2001 году После серии операций на поджелудочной железе в 2000 году Крис Ри пообещал себе вернуться к «блюзовым корням», если лечение закончится успешно. На фото Крис Ри в 2001 году
В 2002 году он выпустил свой семнадцатый альбом «Dancing Down the Stony Road» на собственном лейбле «Jazzee Blue». На фото Крис Ри во время выступления на джазовом фестивале в Монтрё в 2002 году В 2002 году он выпустил свой семнадцатый альбом «Dancing Down the Stony Road» на собственном лейбле «Jazzee Blue». На фото Крис Ри во время выступления на джазовом фестивале в Монтрё в 2002 году
В 2005 году Крис Ри выпустил 11 новых альбомов под общим названием «Blue Guitars», каждый из которых осмыслял конкретную эпоху блюза или стиль: кантри-блюз, электрический блюз из Мемфиса, блюзовые баллады и так далее. На фото Крис Ри со своими пластинками в 2005 году В 2005 году Крис Ри выпустил 11 новых альбомов под общим названием «Blue Guitars», каждый из которых осмыслял конкретную эпоху блюза или стиль: кантри-блюз, электрический блюз из Мемфиса, блюзовые баллады и так далее. На фото Крис Ри со своими пластинками в 2005 году
В 2006 году Крис Ри отправился в прощальный тур. Во время интервью в Москве на радио «Серебряный дождь» он объяснил, что принял решение завершить концертную деятельность из-за состояния здоровья. На фото Крис Ри с поклонником после выступления в эфире московской радиостанции в 2006 году В 2006 году Крис Ри отправился в прощальный тур. Во время интервью в Москве на радио «Серебряный дождь» он объяснил, что принял решение завершить концертную деятельность из-за состояния здоровья. На фото Крис Ри с поклонником после выступления в эфире московской радиостанции в 2006 году
После объявления о завершении гастрольных выступлений Крис Ри рассказал о планах создать студийное трио «The Fire Flies», когда закончится прощальный тур. На фото Крис Ри в 2006 году После объявления о завершении гастрольных выступлений Крис Ри рассказал о планах создать студийное трио «The Fire Flies», когда закончится прощальный тур. На фото Крис Ри в 2006 году
В 2008 году Крис Ри заявил, что его самочувствие улучшилось, и он снова готов выступать перед зрителями: «Я понял, что музыка еще может стать для меня воплощенной голубой мечтой, голубой, как мои испачканные в краске от картин пальцы. Можете называть меня «чудом уцелевшим». И я пребываю в очень боевом настрое!». На фото Крис Ри во время выступления в Бирмингеме в 2010 году В 2008 году Крис Ри заявил, что его самочувствие улучшилось, и он снова готов выступать перед зрителями: «Я понял, что музыка еще может стать для меня воплощенной голубой мечтой, голубой, как мои испачканные в краске от картин пальцы. Можете называть меня «чудом уцелевшим». И я пребываю в очень боевом настрое!». На фото Крис Ри во время выступления в Бирмингеме в 2010 году
Крис Ри традиционно пользовался большей популярностью в Европе, чем в США. В ходе своего концертного тура в 2012 году он выступил в Бельгии, Венгрии, Германии, Нидерландах, Польше, России, Украине, Франции и Швейцарии. На фото Крис Ри во время концерта в Москве в 2012 году Крис Ри традиционно пользовался большей популярностью в Европе, чем в США. В ходе своего концертного тура в 2012 году он выступил в Бельгии, Венгрии, Германии, Нидерландах, Польше, России, Украине, Франции и Швейцарии. На фото Крис Ри во время концерта в Москве в 2012 году
В 2016 году Крис Ри перенес инсульт. В 2017 году он выпустил свой двадцать четвертый альбом «Road Songs for Lovers». Через несколько месяцев его госпитализировали после падения во время выступления в Оксфорде. В 2019 году он выпустил свой двадцать пятый альбом «One Fine Day», куда вошли девять песен. На фото Крис Ри во время выступления в Эрфурте в 2017 году В 2016 году Крис Ри перенес инсульт. В 2017 году он выпустил свой двадцать четвертый альбом «Road Songs for Lovers». Через несколько месяцев его госпитализировали после падения во время выступления в Оксфорде. В 2019 году он выпустил свой двадцать пятый альбом «One Fine Day», куда вошли девять песен. На фото Крис Ри во время выступления в Эрфурте в 2017 году
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На фото Крис Ри во время выступления в Эрфурте в 2017 году
Крис Ри начал свою карьеру в 1973 году и за 15 лет достиг международной популярности. В 1988 году он выпустил свой первый официальный сборник «New Light Through Old Windows», который завоевал статус «платинового» диска. На фото Крис Ри в 1988 году
Перенеся тяжелую болезнь, в 1998 году Крис Ри выпустил четырнадцатый студийный альбом «The Blue Cafe», на котором критики отметили более «сфокусированное» звучание. На фото Крис Ри во время выступления в Государственном Кремлевском дворце в 1998 году
После серии операций на поджелудочной железе в 2000 году Крис Ри пообещал себе вернуться к «блюзовым корням», если лечение закончится успешно. На фото Крис Ри в 2001 году
В 2002 году он выпустил свой семнадцатый альбом «Dancing Down the Stony Road» на собственном лейбле «Jazzee Blue». На фото Крис Ри во время выступления на джазовом фестивале в Монтрё в 2002 году
В 2005 году Крис Ри выпустил 11 новых альбомов под общим названием «Blue Guitars», каждый из которых осмыслял конкретную эпоху блюза или стиль: кантри-блюз, электрический блюз из Мемфиса, блюзовые баллады и так далее. На фото Крис Ри со своими пластинками в 2005 году
В 2006 году Крис Ри отправился в прощальный тур. Во время интервью в Москве на радио «Серебряный дождь» он объяснил, что принял решение завершить концертную деятельность из-за состояния здоровья. На фото Крис Ри с поклонником после выступления в эфире московской радиостанции в 2006 году
После объявления о завершении гастрольных выступлений Крис Ри рассказал о планах создать студийное трио «The Fire Flies», когда закончится прощальный тур. На фото Крис Ри в 2006 году
В 2008 году Крис Ри заявил, что его самочувствие улучшилось, и он снова готов выступать перед зрителями: «Я понял, что музыка еще может стать для меня воплощенной голубой мечтой, голубой, как мои испачканные в краске от картин пальцы. Можете называть меня «чудом уцелевшим». И я пребываю в очень боевом настрое!». На фото Крис Ри во время выступления в Бирмингеме в 2010 году
Крис Ри традиционно пользовался большей популярностью в Европе, чем в США. В ходе своего концертного тура в 2012 году он выступил в Бельгии, Венгрии, Германии, Нидерландах, Польше, России, Украине, Франции и Швейцарии. На фото Крис Ри во время концерта в Москве в 2012 году
В 2016 году Крис Ри перенес инсульт. В 2017 году он выпустил свой двадцать четвертый альбом «Road Songs for Lovers». Через несколько месяцев его госпитализировали после падения во время выступления в Оксфорде. В 2019 году он выпустил свой двадцать пятый альбом «One Fine Day», куда вошли девять песен. На фото Крис Ри во время выступления в Эрфурте в 2017 году
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