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«Неумирающий лебедь»: как Анна Павлова прославила русский балет

Одна из величайших балерин XX века Анна Павлова ушла из жизни 90 лет назад, не дожив неделю до своего 50-летия. В истории мирового балета ее имя неразрывно связано с сольной миниатюрой «Умирающий лебедь», ставшей эталоном в исполнении артистки. В течение 22 лет балерина путешествовала с гастролями по миру, прославляя русский балет. В общей сложности она посетила более 40 стран, а после Первой мировой войны жила с мужем в Великобритании. Главный символ русского балета — в нашей фотогалерее.

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Тайну происхождения Анны Павловой пытаются разгадать в различных мемуарах, статьях и исследованиях. Одни источники говорят, что прачка Любовь Федоровна родила ее от отставного солдата Матвея Павлова, другие &mdash; что отец балерины был евпаторийским караимом по имени Шабетай Шамаш, а третьи приписывают отцовство &laquo;столь изящного и грациозного существа&raquo; известному еврейскому банкиру. На фото: Анна Павлова, 1913 год Тайну происхождения Анны Павловой пытаются разгадать в различных мемуарах, статьях и исследованиях. Одни источники говорят, что прачка Любовь Федоровна родила ее от отставного солдата Матвея Павлова, другие &mdash; что отец балерины был евпаторийским караимом по имени Шабетай Шамаш, а третьи приписывают отцовство &laquo;столь изящного и грациозного существа&raquo; известному еврейскому банкиру. На фото: Анна Павлова, 1913 год
В детстве уроженка Петербурга вдохновилась балетом &laquo;Спящая красавица&raquo; и в 10 лет начала заниматься в Императорском театральном училище. С 1899 года артистка танцевала в Мариинском театре, где ее называли Павловой второй, чтобы не путать со старшей коллегой. Впоследствии она стала намного популярнее &laquo;первой&raquo; Павловой В детстве уроженка Петербурга вдохновилась балетом &laquo;Спящая красавица&raquo; и в 10 лет начала заниматься в Императорском театральном училище. С 1899 года артистка танцевала в Мариинском театре, где ее называли Павловой второй, чтобы не путать со старшей коллегой. Впоследствии она стала намного популярнее &laquo;первой&raquo; Павловой
Танцовщице почти сразу после выпускных экзаменов доверили серьезные партии: в том же 1899 году она уже исполняла па-де-труа со Стасей Белинской и Георгием Кякштом в &laquo;Тщетной предосторожности&raquo; на сценах Импареторских театров. Ее партнерами были Михаил Фокин, Михаил Обухов, Сергей Легат, Николай Легат. На фото: Павлова с партнером Лораном Новиковым, 1905 год Танцовщице почти сразу после выпускных экзаменов доверили серьезные партии: в том же 1899 году она уже исполняла па-де-труа со Стасей Белинской и Георгием Кякштом в &laquo;Тщетной предосторожности&raquo; на сценах Импареторских театров. Ее партнерами были Михаил Фокин, Михаил Обухов, Сергей Легат, Николай Легат. На фото: Павлова с партнером Лораном Новиковым, 1905 год
С 1906 по 1913 год Павлова была примой-балериной Мариинского театра, где работала с балетмейстерами Михаилом Фокиным (&laquo;Умирающий лебедь&raquo;, &laquo;Виноградная лоза&raquo;, &laquo;Танец семи покрывал&raquo;, &laquo;Танец со змеей&raquo;, &laquo;Прелюды&raquo;) и Сергеем Дягилевым (&laquo;Павильон Армиды&raquo;, &laquo;Сильфида&raquo;, &laquo;Клеопатра&raquo;. Также на творчество Павловой повлиял балетмейстер Александр Горский. На фото: Павлова в костюме для танца панадерос из балета «Раймонда», Берлин, 1908&ndash;1909 годы С 1906 по 1913 год Павлова была примой-балериной Мариинского театра, где работала с балетмейстерами Михаилом Фокиным (&laquo;Умирающий лебедь&raquo;, &laquo;Виноградная лоза&raquo;, &laquo;Танец семи покрывал&raquo;, &laquo;Танец со змеей&raquo;, &laquo;Прелюды&raquo;) и Сергеем Дягилевым (&laquo;Павильон Армиды&raquo;, &laquo;Сильфида&raquo;, &laquo;Клеопатра&raquo;. Также на творчество Павловой повлиял балетмейстер Александр Горский. На фото: Павлова в костюме для танца панадерос из балета «Раймонда», Берлин, 1908&ndash;1909 годы
Худоба, тонкие изящные руки, маленькая голова миндалевидной формы, длинные ноги, хрупкие щиколотки и высокий подъем стопы Павловой в то время совершенно не соответствовали моде. Если сейчас такие пропорции считаются для балерин эталонными, то 120 лет назад Павлову старались не перегружать в балетной школе, чтобы не навредить ее здоровью. Поэтому после выпуска танцовщице пришлось нарабатывать технику у итальянских преподавателей. На фото: Анна Павлова со своим педагогом Энрико Чеккетти Худоба, тонкие изящные руки, маленькая голова миндалевидной формы, длинные ноги, хрупкие щиколотки и высокий подъем стопы Павловой в то время совершенно не соответствовали моде. Если сейчас такие пропорции считаются для балерин эталонными, то 120 лет назад Павлову старались не перегружать в балетной школе, чтобы не навредить ее здоровью. Поэтому после выпуска танцовщице пришлось нарабатывать технику у итальянских преподавателей. На фото: Анна Павлова со своим педагогом Энрико Чеккетти
Балерина завоевала признание зрителей благодаря невероятной харизме, воздушности, идеальному чувству позы и равновесия. Она &laquo;танцевала душой&raquo;, не любила однообразия и старалась самовыражаться в любой постановке. На фото: Анна Павлова танцует в саду своего дома в Лондоне, 1930 год Балерина завоевала признание зрителей благодаря невероятной харизме, воздушности, идеальному чувству позы и равновесия. Она &laquo;танцевала душой&raquo;, не любила однообразия и старалась самовыражаться в любой постановке. На фото: Анна Павлова танцует в саду своего дома в Лондоне, 1930 год
Знаменитую хореографическую миниатюру &laquo;Умирающий лебедь&raquo; (в оригинале она называлась просто &laquo;Лебедь&raquo;) Анна Павлова впервые исполнила 22 января 1907 года на благотворительном вечере в Мариинском театре. Впоследствии поставленный Михаилом Фокиным номер стал одним из символов русского балета XX века. Историк балета Вера Красовская в своей рецензии высоко оценила подражание балерины &laquo;движениям благороднейшей из птиц&raquo; Знаменитую хореографическую миниатюру &laquo;Умирающий лебедь&raquo; (в оригинале она называлась просто &laquo;Лебедь&raquo;) Анна Павлова впервые исполнила 22 января 1907 года на благотворительном вечере в Мариинском театре. Впоследствии поставленный Михаилом Фокиным номер стал одним из символов русского балета XX века. Историк балета Вера Красовская в своей рецензии высоко оценила подражание балерины &laquo;движениям благороднейшей из птиц&raquo;
В 1906 году Павлова получила статус балерины и право выезжать на личные гастроли. Она успешно выступала во Франции, Германии, Нидерландах, Великобритании, США, Индии и других странах, получая огромные гонорары. На фото: Анна Павлова во время визита во Францию, 1927 год В 1906 году Павлова получила статус балерины и право выезжать на личные гастроли. Она успешно выступала во Франции, Германии, Нидерландах, Великобритании, США, Индии и других странах, получая огромные гонорары. На фото: Анна Павлова во время визита во Францию, 1927 год
После четырех лет гастролей танцовщица начала сочинять собственные лирические миниатюры и основала жанр, который театральный критик Юрий Беляев назвал &laquo;хореографической мелодекламацией&raquo;. К этим номерам относятся &laquo;Бабочка&raquo; на музыку Дриго,&laquo;Стрекоза&raquo; на музыку Крейслера, а также &laquo;Калифорнийский мак&raquo; и &laquo;Ночь&raquo; После четырех лет гастролей танцовщица начала сочинять собственные лирические миниатюры и основала жанр, который театральный критик Юрий Беляев назвал &laquo;хореографической мелодекламацией&raquo;. К этим номерам относятся &laquo;Бабочка&raquo; на музыку Дриго,&laquo;Стрекоза&raquo; на музыку Крейслера, а также &laquo;Калифорнийский мак&raquo; и &laquo;Ночь&raquo;
Танцовщица не могла полностью принять антрепризу Дягилева и склонялась к классическому балету. Она отвергала то, что казалось ей уродливым, включая некоторые элементы новой хореографии и &laquo;недостаточно мелодичную&raquo; музыку Стравинского в &laquo;Жар-птице&raquo; Танцовщица не могла полностью принять антрепризу Дягилева и склонялась к классическому балету. Она отвергала то, что казалось ей уродливым, включая некоторые элементы новой хореографии и &laquo;недостаточно мелодичную&raquo; музыку Стравинского в &laquo;Жар-птице&raquo;
В 1910 году Павлова основала в Лондоне свою балетную труппу для исполнения классических номеров. С ней артистка отправилась в кругосветное гастрольное путешествие. Первое выступление труппы состоялось в Нью-Йорке 16 февраля 1910 года В 1910 году Павлова основала в Лондоне свою балетную труппу для исполнения классических номеров. С ней артистка отправилась в кругосветное гастрольное путешествие. Первое выступление труппы состоялось в Нью-Йорке 16 февраля 1910 года
Со своим единственным мужем &mdash; горным инженером Виктором Дандре &mdash; танцовщица познакомилась в 1900 году (по другим данным &mdash; в 1904-м). Он был потомком старинного русско-французского рода, носил титул барона, а также являлся коллежским советником. Страстно увлекающийся балетом Дандре почти сразу же после знакомства с Павловой стал ее импресарио. В 1914 году они поженились и жили в Лондоне, где управляли танцевальной школой. После смерти супруги в 1931 году Дандре продолжил заниматься балетом и гастролировал с русскими артистами Со своим единственным мужем &mdash; горным инженером Виктором Дандре &mdash; танцовщица познакомилась в 1900 году (по другим данным &mdash; в 1904-м). Он был потомком старинного русско-французского рода, носил титул барона, а также являлся коллежским советником. Страстно увлекающийся балетом Дандре почти сразу же после знакомства с Павловой стал ее импресарио. В 1914 году они поженились и жили в Лондоне, где управляли танцевальной школой. После смерти супруги в 1931 году Дандре продолжил заниматься балетом и гастролировал с русскими артистами
Одним из поклонников Павловой был Чарли Чаплин. Он познакомился с танцовщицей на одном из балетов в ее честь. Знаки внимания со стороны артиста очень веселили прославленную балерину. Например, он заявил, что его восхищение Павловой нельзя описать на английском языке, и перешел на импровизированный китайский. Они подружились, и позже Чаплин помогал Павловой записывать ее выступления на пленку. На фото: Павлова и Чаплин, 1922 год Одним из поклонников Павловой был Чарли Чаплин. Он познакомился с танцовщицей на одном из балетов в ее честь. Знаки внимания со стороны артиста очень веселили прославленную балерину. Например, он заявил, что его восхищение Павловой нельзя описать на английском языке, и перешел на импровизированный китайский. Они подружились, и позже Чаплин помогал Павловой записывать ее выступления на пленку. На фото: Павлова и Чаплин, 1922 год
Кроме балета Павлова интересовалась модой и участвовала в фотосъемках для модных домов Берлина и Парижа в 1910-1920 годах. В Лондоне она работала моделью для обувной фирмы &laquo;H. & M. Rayne&raquo;, а также рекламировала меховые изделия. В 1921 году вышел атлас &laquo;Павлова&raquo;, из которого шили драпированные в испанском стиле шали с кистями. На фото: Павлова позирует с лебедем Джеком, 1910 год Кроме балета Павлова интересовалась модой и участвовала в фотосъемках для модных домов Берлина и Парижа в 1910-1920 годах. В Лондоне она работала моделью для обувной фирмы &laquo;H. & M. Rayne&raquo;, а также рекламировала меховые изделия. В 1921 году вышел атлас &laquo;Павлова&raquo;, из которого шили драпированные в испанском стиле шали с кистями. На фото: Павлова позирует с лебедем Джеком, 1910 год
Анна Павлова в саду своего дома в пригороде Лондона, 1930 год Анна Павлова в саду своего дома в пригороде Лондона, 1930 год
В январе 1931 года Павлова возвращалась в Париж с Лазурного берега Франции на поезде, которые потерпел крушение. Танцовщица не сильно пострадала, но ей пришлось долго идти до ближайшей станции и на холоде ждать следующего поезда. В последствии у нее начался плеврит, но балерина продолжала выступать В январе 1931 года Павлова возвращалась в Париж с Лазурного берега Франции на поезде, которые потерпел крушение. Танцовщица не сильно пострадала, но ей пришлось долго идти до ближайшей станции и на холоде ждать следующего поезда. В последствии у нее начался плеврит, но балерина продолжала выступать
Несмотря на плохое самочувствие и жар, 17 января 1931 года Павлова отправилась на гастроли в Нидерланды, где в честь &laquo;русского Лебедя&raquo; голландцы вывели особый сорт белых тюльпанов под названием &laquo;Анна Павлова&raquo;. Но из гостиничного номера в Гааге танцовщица уже не вышла: в час ночи с четверга на пятницу 23 января 1931 года ее не стало. Прах балерины хранится в белоснежной урне в крематории &laquo;Голдерс-Грин&raquo; в Лондоне Несмотря на плохое самочувствие и жар, 17 января 1931 года Павлова отправилась на гастроли в Нидерланды, где в честь &laquo;русского Лебедя&raquo; голландцы вывели особый сорт белых тюльпанов под названием &laquo;Анна Павлова&raquo;. Но из гостиничного номера в Гааге танцовщица уже не вышла: в час ночи с четверга на пятницу 23 января 1931 года ее не стало. Прах балерины хранится в белоснежной урне в крематории &laquo;Голдерс-Грин&raquo; в Лондоне
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Тайну происхождения Анны Павловой пытаются разгадать в различных мемуарах, статьях и исследованиях. Одни источники говорят, что прачка Любовь Федоровна родила ее от отставного солдата Матвея Павлова, другие — что отец балерины был евпаторийским караимом по имени Шабетай Шамаш, а третьи приписывают отцовство «столь изящного и грациозного существа» известному еврейскому банкиру. На фото: Анна Павлова, 1913 год
В детстве уроженка Петербурга вдохновилась балетом «Спящая красавица» и в 10 лет начала заниматься в Императорском театральном училище. С 1899 года артистка танцевала в Мариинском театре, где ее называли Павловой второй, чтобы не путать со старшей коллегой. Впоследствии она стала намного популярнее «первой» Павловой
Танцовщице почти сразу после выпускных экзаменов доверили серьезные партии: в том же 1899 году она уже исполняла па-де-труа со Стасей Белинской и Георгием Кякштом в «Тщетной предосторожности» на сценах Импареторских театров. Ее партнерами были Михаил Фокин, Михаил Обухов, Сергей Легат, Николай Легат. На фото: Павлова с партнером Лораном Новиковым, 1905 год
С 1906 по 1913 год Павлова была примой-балериной Мариинского театра, где работала с балетмейстерами Михаилом Фокиным («Умирающий лебедь», «Виноградная лоза», «Танец семи покрывал», «Танец со змеей», «Прелюды») и Сергеем Дягилевым («Павильон Армиды», «Сильфида», «Клеопатра». Также на творчество Павловой повлиял балетмейстер Александр Горский. На фото: Павлова в костюме для танца панадерос из балета «Раймонда», Берлин, 1908–1909 годы
Худоба, тонкие изящные руки, маленькая голова миндалевидной формы, длинные ноги, хрупкие щиколотки и высокий подъем стопы Павловой в то время совершенно не соответствовали моде. Если сейчас такие пропорции считаются для балерин эталонными, то 120 лет назад Павлову старались не перегружать в балетной школе, чтобы не навредить ее здоровью. Поэтому после выпуска танцовщице пришлось нарабатывать технику у итальянских преподавателей. На фото: Анна Павлова со своим педагогом Энрико Чеккетти
Балерина завоевала признание зрителей благодаря невероятной харизме, воздушности, идеальному чувству позы и равновесия. Она «танцевала душой», не любила однообразия и старалась самовыражаться в любой постановке. На фото: Анна Павлова танцует в саду своего дома в Лондоне, 1930 год
Знаменитую хореографическую миниатюру «Умирающий лебедь» (в оригинале она называлась просто «Лебедь») Анна Павлова впервые исполнила 22 января 1907 года на благотворительном вечере в Мариинском театре. Впоследствии поставленный Михаилом Фокиным номер стал одним из символов русского балета XX века. Историк балета Вера Красовская в своей рецензии высоко оценила подражание балерины «движениям благороднейшей из птиц»
В 1906 году Павлова получила статус балерины и право выезжать на личные гастроли. Она успешно выступала во Франции, Германии, Нидерландах, Великобритании, США, Индии и других странах, получая огромные гонорары. На фото: Анна Павлова во время визита во Францию, 1927 год
После четырех лет гастролей танцовщица начала сочинять собственные лирические миниатюры и основала жанр, который театральный критик Юрий Беляев назвал «хореографической мелодекламацией». К этим номерам относятся «Бабочка» на музыку Дриго,«Стрекоза» на музыку Крейслера, а также «Калифорнийский мак» и «Ночь»
Танцовщица не могла полностью принять антрепризу Дягилева и склонялась к классическому балету. Она отвергала то, что казалось ей уродливым, включая некоторые элементы новой хореографии и «недостаточно мелодичную» музыку Стравинского в «Жар-птице»
В 1910 году Павлова основала в Лондоне свою балетную труппу для исполнения классических номеров. С ней артистка отправилась в кругосветное гастрольное путешествие. Первое выступление труппы состоялось в Нью-Йорке 16 февраля 1910 года
Со своим единственным мужем — горным инженером Виктором Дандре — танцовщица познакомилась в 1900 году (по другим данным — в 1904-м). Он был потомком старинного русско-французского рода, носил титул барона, а также являлся коллежским советником. Страстно увлекающийся балетом Дандре почти сразу же после знакомства с Павловой стал ее импресарио. В 1914 году они поженились и жили в Лондоне, где управляли танцевальной школой. После смерти супруги в 1931 году Дандре продолжил заниматься балетом и гастролировал с русскими артистами
Одним из поклонников Павловой был Чарли Чаплин. Он познакомился с танцовщицей на одном из балетов в ее честь. Знаки внимания со стороны артиста очень веселили прославленную балерину. Например, он заявил, что его восхищение Павловой нельзя описать на английском языке, и перешел на импровизированный китайский. Они подружились, и позже Чаплин помогал Павловой записывать ее выступления на пленку. На фото: Павлова и Чаплин, 1922 год
Кроме балета Павлова интересовалась модой и участвовала в фотосъемках для модных домов Берлина и Парижа в 1910-1920 годах. В Лондоне она работала моделью для обувной фирмы «H. & M. Rayne», а также рекламировала меховые изделия. В 1921 году вышел атлас «Павлова», из которого шили драпированные в испанском стиле шали с кистями. На фото: Павлова позирует с лебедем Джеком, 1910 год
Анна Павлова в саду своего дома в пригороде Лондона, 1930 год
В январе 1931 года Павлова возвращалась в Париж с Лазурного берега Франции на поезде, которые потерпел крушение. Танцовщица не сильно пострадала, но ей пришлось долго идти до ближайшей станции и на холоде ждать следующего поезда. В последствии у нее начался плеврит, но балерина продолжала выступать
Несмотря на плохое самочувствие и жар, 17 января 1931 года Павлова отправилась на гастроли в Нидерланды, где в честь «русского Лебедя» голландцы вывели особый сорт белых тюльпанов под названием «Анна Павлова». Но из гостиничного номера в Гааге танцовщица уже не вышла: в час ночи с четверга на пятницу 23 января 1931 года ее не стало. Прах балерины хранится в белоснежной урне в крематории «Голдерс-Грин» в Лондоне
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