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Не только Мэри Поппинс: Наталье Андрейченко — 65

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве. Она дебютировала в кино на втором курсе ВГИКа, снявшись в фильмах «От зари до зари» и «Колыбельная для мужчин». В 1979 году актриса появилась в четырехсерийной киноэпопее «Сибириада» Андрея Кончаловского. Затем последовали две главные роли в жизни Андрейченко: Мэри Поппинс в фильме Леонида Квинихидзе «Мэри Поппинс, до свидания!» и Люба Антипова в «Военно-полевом романе» Петра Тодоровского. Также она снялась в картинах «Дамы приглашают кавалеров», «Уходя — уходи», «Даун Хаус», сериалах «Доктор Куин: Женщина-врач», «Петр Великий», «Мужество» и других.

Первым мужем Андрейченко был композитор Максим Дунаевский. У пары родился сын Дмитрий, который впоследствии взял фамилию второго супруга матери Максимилиана Шелла (обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль в фильме «Нюрнбергский процесс»). В новом браке у актрисы родилась дочь Настасья Шелл. В 1991 году Андрейченко эмигрировала в США к мужу, а в 2005-м после развода вернулась в Россию. Живя в Америке, она снялась в фильмах «Маленькая Одесса», «Свечи в темноте», «Нежить» и других, а также пробовала себя в качестве вокалистки. С 2012-го артистка преимущественно живет в Мексике, где практикует ЗОЖ и йогу. Иногда она приезжает в Москву для участия в телешоу и прочих проектах.

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Наталья Андрейченко в фильме &laquo;Мэри Поппинс, до свидания&raquo; (1983) Наталья Андрейченко в фильме &laquo;Мэри Поппинс, до свидания&raquo; (1983)
Наталья Андрейченко в роли Насти Соломиной в фильме «Сибириада» (1979) Наталья Андрейченко в роли Насти Соломиной в фильме «Сибириада» (1979)
Съемки фильма &laquo;Дамы приглашают кавалеров&raquo;, 1981 год. Нюра &mdash; актриса Марина Нееелова, Раиса &mdash; актриса Наталья Андрейченко Съемки фильма &laquo;Дамы приглашают кавалеров&raquo;, 1981 год. Нюра &mdash; актриса Марина Нееелова, Раиса &mdash; актриса Наталья Андрейченко
Наталья Андрейченко и Виктор Проскурин (1952-2020) в фильме &laquo;Военно-полевой роман&raquo; (1983) Наталья Андрейченко и Виктор Проскурин (1952-2020) в фильме &laquo;Военно-полевой роман&raquo; (1983)
Наталья Андрейченко в роли Любы в фильме &laquo;Военно-полевой роман&raquo; (1983) Наталья Андрейченко в роли Любы в фильме &laquo;Военно-полевой роман&raquo; (1983)
Актеры Владимир Меньшов в роли Сергея (слева) и Наталья Андрейченко в роли Марии (справа) в фильме Эрнеста Ясана &laquo;Прости&raquo;, 1987 год Актеры Владимир Меньшов в роли Сергея (слева) и Наталья Андрейченко в роли Марии (справа) в фильме Эрнеста Ясана &laquo;Прости&raquo;, 1987 год
Наталья Андрейченко и Александр Абдулов (1953-2008) в фильме &laquo;Леди Макбет Мценского уезда&raquo; (1989) Наталья Андрейченко и Александр Абдулов (1953-2008) в фильме &laquo;Леди Макбет Мценского уезда&raquo; (1989)
Актриса Наталья Андрейченко и кинорежиссер и актер Максимилиан Шелл (1930-2014) на Московском международном кинофестивале, 1995 год Актриса Наталья Андрейченко и кинорежиссер и актер Максимилиан Шелл (1930-2014) на Московском международном кинофестивале, 1995 год
Наталья Андрейченко, 2004 год Наталья Андрейченко, 2004 год
Актриса Наталья Андрейченко, 2019 год Актриса Наталья Андрейченко, 2019 год
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Наталья Андрейченко в фильме «Мэри Поппинс, до свидания» (1983)
Наталья Андрейченко в роли Насти Соломиной в фильме «Сибириада» (1979)
Съемки фильма «Дамы приглашают кавалеров», 1981 год. Нюра — актриса Марина Нееелова, Раиса — актриса Наталья Андрейченко
Наталья Андрейченко и Виктор Проскурин (1952-2020) в фильме «Военно-полевой роман» (1983)
Наталья Андрейченко в роли Любы в фильме «Военно-полевой роман» (1983)
Актеры Владимир Меньшов в роли Сергея (слева) и Наталья Андрейченко в роли Марии (справа) в фильме Эрнеста Ясана «Прости», 1987 год
Наталья Андрейченко и Александр Абдулов (1953-2008) в фильме «Леди Макбет Мценского уезда» (1989)
Актриса Наталья Андрейченко и кинорежиссер и актер Максимилиан Шелл (1930-2014) на Московском международном кинофестивале, 1995 год
Наталья Андрейченко, 2004 год
Актриса Наталья Андрейченко, 2019 год
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