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«Боже, какой пустяк»: Александру Иванову — 60

Рок-певец и автор песен Александр Иванов родился 3 марта 1961 года в Москве. Он с детства увлекался боевыми искусствами и получил черный пояс по дзюдо. Отслужив в танковых войсках, Иванов увлекся музыкой. После нескольких лет участия в небольших ансамблях он стал солистом группы «Рондо». В 1989 году коллектив записал песню «Бледный бармен», которая стала его визитной карточкой. Затем музыканты записали хит с Владимиром Пресняковым-младшим «Я буду помнить», а также альбомы «Kill me with your love» и «Добро пожаловать в рай».

После 1995 года Иванов записал сольные песни «Я постелю тебе под ноги небо», «Ночь», «Круги на воде», «Моя неласковая Русь» и «Боже, какой пустяк». За последнюю артист получил «Золотой граммофон». Сольная дискография Иванова насчитывает 11 пластинок — последний мини-альбом «Этой весной» вышел в 2017 году.

Музыкант дважды был женат: в первом браке с балетмейстером Еленой Ивановой у него родилась дочь Карина (1988). Сейчас Иванов живет со Светланой Федоровской и воспитывает двоих детей, названных в честь родителей — Александра (2009) и Светлану (2015).

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Певец Александр Иванов выступает на церемонии вручения премии &laquo;Шансон года&raquo; в Государственном Кремлевском Дворце в Москве, 2017 год Певец Александр Иванов выступает на церемонии вручения премии &laquo;Шансон года&raquo; в Государственном Кремлевском Дворце в Москве, 2017 год
Певец Александр Иванов выступает в молодежной редакции ЦТ, 1987 год Певец Александр Иванов выступает в молодежной редакции ЦТ, 1987 год
Солист советской рок-группы &laquo;Рондо&raquo; Александр Иванов, 1988 год Солист советской рок-группы &laquo;Рондо&raquo; Александр Иванов, 1988 год
Группа &laquo;Рондо&raquo;, 1990 год Группа &laquo;Рондо&raquo;, 1990 год
Певец Александр Иванов, 1998 год Певец Александр Иванов, 1998 год
Музыкант Александр Иванов на съемках новогодней передачи, 2010 год Музыкант Александр Иванов на съемках новогодней передачи, 2010 год
Музыкант Александр Иванов, 2011 год Музыкант Александр Иванов, 2011 год
Певец Александр Иванов во время выступления на юбилейном концерте группы &laquo;Самоцветы&raquo; в Театре эстрады, 2011 год Певец Александр Иванов во время выступления на юбилейном концерте группы &laquo;Самоцветы&raquo; в Театре эстрады, 2011 год
Музыканты Александр Иванов и Владимир Пресняков во время онлайн-концерта в рамках проекта &laquo;Шоу ON!&raquo; на Okko, 2020 год Музыканты Александр Иванов и Владимир Пресняков во время онлайн-концерта в рамках проекта &laquo;Шоу ON!&raquo; на Okko, 2020 год
Музыкант Александр Иванов во время выступления, 2020 год Музыкант Александр Иванов во время выступления, 2020 год
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Певец Александр Иванов выступает на церемонии вручения премии «Шансон года» в Государственном Кремлевском Дворце в Москве, 2017 год
Певец Александр Иванов выступает в молодежной редакции ЦТ, 1987 год
Солист советской рок-группы «Рондо» Александр Иванов, 1988 год
Группа «Рондо», 1990 год
Певец Александр Иванов, 1998 год
Музыкант Александр Иванов на съемках новогодней передачи, 2010 год
Музыкант Александр Иванов, 2011 год
Певец Александр Иванов во время выступления на юбилейном концерте группы «Самоцветы» в Театре эстрады, 2011 год
Музыканты Александр Иванов и Владимир Пресняков во время онлайн-концерта в рамках проекта «Шоу ON!» на Okko, 2020 год
Музыкант Александр Иванов во время выступления, 2020 год
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