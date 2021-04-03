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Фоторепортаж   //   Культура

Анастасии Заворотнюк исполняется 50 лет

Актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк отмечает 3 апреля юбилей. Будущая звезда сериала «Моя прекрасная няня» родилась в семье актрисы и телережиссера в Астрахани. В 1993-м Заворотнюк стала работать в легендарной «Табакерке», а самой заметной ее телеработой была озвучка Кристофера Робина в мультсериале «Новые приключения Винни-Пуха». Народная известность к ней пришла в 2004 году, когда на канале СТС начался показ сериала «Моя прекрасная няня», в котором она выступила в главной роли. С тех пор Заворотнюк сыграла множество ролей и успешно освоила профессию телеведущей.

С августа 2019 года Заворотнюк перестала появляться на экране и прекратила работу в театре. Спустя несколько месяцев выяснилось, что актриса была госпитализирована с тяжелой болезнью. Позднее стало известно, что ей диагностировали рак мозга.

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Анастасия Заворотнюк перед началом церемонии вручения премии &laquo;Кинонаграды MTV Россия&raquo; в Москве, 2007 год Анастасия Заворотнюк перед началом церемонии вручения премии &laquo;Кинонаграды MTV Россия&raquo; в Москве, 2007 год
После окончания школы Анастасия Заворотнюк поступила на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института, но вскоре бросила, переехала в Москву и окончила курс Авангарда Леонтьева в Школе-студии МХАТ. На фото: Анастасия Заворотнюк в детстве и юности После окончания школы Анастасия Заворотнюк поступила на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института, но вскоре бросила, переехала в Москву и окончила курс Авангарда Леонтьева в Школе-студии МХАТ. На фото: Анастасия Заворотнюк в детстве и юности
Впервые на экранах актриса появилась еще в 1991 году в одноименной экранизации романа Владимира Набокова «Машенька» = Впервые на экранах актриса появилась еще в 1991 году в одноименной экранизации романа Владимира Набокова «Машенька» =
В 1993 году Заворотнюк стала актрисой «Табакерки». За десять лет работы в театре она сыграла более двух десятков ролей. На фото: Анастасия Заворотнюк и Евгений Миронов в спектакле театра-студии под руководством Олега Табакова «Обыкновенная история» В 1993 году Заворотнюк стала актрисой «Табакерки». За десять лет работы в театре она сыграла более двух десятков ролей. На фото: Анастасия Заворотнюк и Евгений Миронов в спектакле театра-студии под руководством Олега Табакова «Обыкновенная история»
В 2004 году телеканал СТС адаптировал американский сериал CBS «Няня». Премьера пилота «Моей прекрасной няни» состоялась 27 сентября 2004 года. С тех пор Заворотнюк неизменно попадала в списки самых популярных актрис. На фото: сцена из сериала «Моя прекрасная няня» В 2004 году телеканал СТС адаптировал американский сериал CBS «Няня». Премьера пилота «Моей прекрасной няни» состоялась 27 сентября 2004 года. С тех пор Заворотнюк неизменно попадала в списки самых популярных актрис. На фото: сцена из сериала «Моя прекрасная няня»
На съемках «Моей прекрасной няни» у Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова, сыгравшего продюсера Шаталина, завязался роман. Он продлился около двух лет. На фото: Заворотнюк и Жигунов на церемонии закрытия XVIII российского кинофестиваля &laquo;Кинотавр&raquo;, 2007 год На съемках «Моей прекрасной няни» у Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова, сыгравшего продюсера Шаталина, завязался роман. Он продлился около двух лет. На фото: Заворотнюк и Жигунов на церемонии закрытия XVIII российского кинофестиваля &laquo;Кинотавр&raquo;, 2007 год
«Моя прекрасная няня» продлилась семь сезонов, причем сценарий финального был уже оригинальным, а не адаптированным. На фото: Анастасия Заворотнюк на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня», 2008 год «Моя прекрасная няня» продлилась семь сезонов, причем сценарий финального был уже оригинальным, а не адаптированным. На фото: Анастасия Заворотнюк на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня», 2008 год
В годы работы в «Табакерке» Анастасии Заворотнюк приписывали роман с Евгением Мироновым, который на тот момент был одной из самых ярких звезд театра. Оба отрицали любые романтические отношения. Более того, именно на дне рождения Миронова актриса познакомилась со своим будущим мужем Олафом Шварцкопфом. Их брак продлился около года. На фото: Миронов и Заворотнюк в сцене из спектакля театра-студии под руководством Олега Табакова «Страсти по Бумбарашу» В годы работы в «Табакерке» Анастасии Заворотнюк приписывали роман с Евгением Мироновым, который на тот момент был одной из самых ярких звезд театра. Оба отрицали любые романтические отношения. Более того, именно на дне рождения Миронова актриса познакомилась со своим будущим мужем Олафом Шварцкопфом. Их брак продлился около года. На фото: Миронов и Заворотнюк в сцене из спектакля театра-студии под руководством Олега Табакова «Страсти по Бумбарашу»
Став известной актрисой, Заворотнюк стала пробовать себя в смежных профессиях. В 2005 году она заменила Тину Канделаки в качестве ведущей передачи «Хорошие песни», а уже в 2006-м начала вести проект «Танцы со звездами». На фото: Анастасия Заворотнюк и Юрий Николаев на съемках шоу «Танцы со звездами», 2006 год Став известной актрисой, Заворотнюк стала пробовать себя в смежных профессиях. В 2005 году она заменила Тину Канделаки в качестве ведущей передачи «Хорошие песни», а уже в 2006-м начала вести проект «Танцы со звездами». На фото: Анастасия Заворотнюк и Юрий Николаев на съемках шоу «Танцы со звездами», 2006 год
Со своим нынешним мужем фигуристом Петром Чернышевым Заворотнюк познакомилась в 2008 году на проекте «Ледниковый период», который она вела с Маратом Башаровым. На фото: Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышов, 2011 год Со своим нынешним мужем фигуристом Петром Чернышевым Заворотнюк познакомилась в 2008 году на проекте «Ледниковый период», который она вела с Маратом Башаровым. На фото: Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышов, 2011 год
В 2007 году Анастасия Заворотнюк снялась в главной роли в крупнобюджетном боевике «Код апокалипсиса» Вадима Шмелева. Картина не смогла окупиться в прокате, однако была номинирована в нескольких категориях MTV Russia Movie Awards В 2007 году Анастасия Заворотнюк снялась в главной роли в крупнобюджетном боевике «Код апокалипсиса» Вадима Шмелева. Картина не смогла окупиться в прокате, однако была номинирована в нескольких категориях MTV Russia Movie Awards
Партнером Заворотнюк в «Коде апокалипсиса» выступил популярный французский актер Венсан Перес, известный российскому зрителю по фильмам «Индокитай» и «Королева Марго». На фото: Венсан Перес и Анастасия Заворотнюк на пресс-конференции по случаю выхода фильма, 2007 год Партнером Заворотнюк в «Коде апокалипсиса» выступил популярный французский актер Венсан Перес, известный российскому зрителю по фильмам «Индокитай» и «Королева Марго». На фото: Венсан Перес и Анастасия Заворотнюк на пресс-конференции по случаю выхода фильма, 2007 год
Хотя творческие пути Анастасии Заворотнюк и Олега Табакова разошли после того, как актриса покинула «Табакерку», на светских мероприятиях они демонстрировали прекрасное отношение друг к другу Хотя творческие пути Анастасии Заворотнюк и Олега Табакова разошли после того, как актриса покинула «Табакерку», на светских мероприятиях они демонстрировали прекрасное отношение друг к другу
В марте 2019 года Заворотнюк с мужем были ведущими премии «Пара года». Несколько месяцев спустя актриса перестала появляться на публике и выходить на сцену. Позднее ей была диагностирована опухоль мозга. На фото: супруги на вручении премии &laquo;Пара года&raquo; в 2019 году В марте 2019 года Заворотнюк с мужем были ведущими премии «Пара года». Несколько месяцев спустя актриса перестала появляться на публике и выходить на сцену. Позднее ей была диагностирована опухоль мозга. На фото: супруги на вручении премии &laquo;Пара года&raquo; в 2019 году
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Анастасия Заворотнюк перед началом церемонии вручения премии «Кинонаграды MTV Россия» в Москве, 2007 год
После окончания школы Анастасия Заворотнюк поступила на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института, но вскоре бросила, переехала в Москву и окончила курс Авангарда Леонтьева в Школе-студии МХАТ. На фото: Анастасия Заворотнюк в детстве и юности
Впервые на экранах актриса появилась еще в 1991 году в одноименной экранизации романа Владимира Набокова «Машенька» =
В 1993 году Заворотнюк стала актрисой «Табакерки». За десять лет работы в театре она сыграла более двух десятков ролей. На фото: Анастасия Заворотнюк и Евгений Миронов в спектакле театра-студии под руководством Олега Табакова «Обыкновенная история»
В 2004 году телеканал СТС адаптировал американский сериал CBS «Няня». Премьера пилота «Моей прекрасной няни» состоялась 27 сентября 2004 года. С тех пор Заворотнюк неизменно попадала в списки самых популярных актрис. На фото: сцена из сериала «Моя прекрасная няня»
На съемках «Моей прекрасной няни» у Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова, сыгравшего продюсера Шаталина, завязался роман. Он продлился около двух лет. На фото: Заворотнюк и Жигунов на церемонии закрытия XVIII российского кинофестиваля «Кинотавр», 2007 год
«Моя прекрасная няня» продлилась семь сезонов, причем сценарий финального был уже оригинальным, а не адаптированным. На фото: Анастасия Заворотнюк на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня», 2008 год
В годы работы в «Табакерке» Анастасии Заворотнюк приписывали роман с Евгением Мироновым, который на тот момент был одной из самых ярких звезд театра. Оба отрицали любые романтические отношения. Более того, именно на дне рождения Миронова актриса познакомилась со своим будущим мужем Олафом Шварцкопфом. Их брак продлился около года. На фото: Миронов и Заворотнюк в сцене из спектакля театра-студии под руководством Олега Табакова «Страсти по Бумбарашу»
Став известной актрисой, Заворотнюк стала пробовать себя в смежных профессиях. В 2005 году она заменила Тину Канделаки в качестве ведущей передачи «Хорошие песни», а уже в 2006-м начала вести проект «Танцы со звездами». На фото: Анастасия Заворотнюк и Юрий Николаев на съемках шоу «Танцы со звездами», 2006 год
Со своим нынешним мужем фигуристом Петром Чернышевым Заворотнюк познакомилась в 2008 году на проекте «Ледниковый период», который она вела с Маратом Башаровым. На фото: Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышов, 2011 год
В 2007 году Анастасия Заворотнюк снялась в главной роли в крупнобюджетном боевике «Код апокалипсиса» Вадима Шмелева. Картина не смогла окупиться в прокате, однако была номинирована в нескольких категориях MTV Russia Movie Awards
Партнером Заворотнюк в «Коде апокалипсиса» выступил популярный французский актер Венсан Перес, известный российскому зрителю по фильмам «Индокитай» и «Королева Марго». На фото: Венсан Перес и Анастасия Заворотнюк на пресс-конференции по случаю выхода фильма, 2007 год
Хотя творческие пути Анастасии Заворотнюк и Олега Табакова разошли после того, как актриса покинула «Табакерку», на светских мероприятиях они демонстрировали прекрасное отношение друг к другу
В марте 2019 года Заворотнюк с мужем были ведущими премии «Пара года». Несколько месяцев спустя актриса перестала появляться на публике и выходить на сцену. Позднее ей была диагностирована опухоль мозга. На фото: супруги на вручении премии «Пара года» в 2019 году
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