18 июля 2021, 13:36 Фоторепортажи «О чем говорят мужчины»: Барацу из «Квартета И» — 50

close Леонид Барац (в центре), Ростислав Хаит, Игорь Золотовицкий в сцене из спектакля «Быстрее, чем кролики» комического театра «Квартет И», 2005 год Актер Леонид Барац в сцене из спектакля «Квартетник», 2019 год Кадр из фильма «О чем еще говорят мужчины» (2011) Василий Уткин, Леонид Барац, Ростислав Хаит, Дмитрий Марьянов и Александр Демидов в спектакле «День выборов» по пьесе Леонида Бараца, 2014 год Кадр из фильма «День радио» (2008) Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев и участник «Квартета И» Леонид Барац во время юбилейного концерта группы, 2013 год Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Леонид Барац и Александр Демидов в фильме «О чем говорят мужчины», 2009 год Актеры Леонид Барац, Нонна Гришаева и Дмитрий Марьянов в юбилейном концерте театра «Квартет И» «День Радио – 10 лет», 2011 год Ксения Собчак и Леонид Барац во время футбольного турнира в честь 20-летия «Квартета И» в СК ЦСКА «Игровой», 2013 год Максим Виторган и Леонид Барац в сцене из спектакля »…в Бореньке чего-то нет» комического театра «Квартет И», 2016 год Кадр из фильма «Громкая связь» (2018)



Леонид Барац родился в еврейской семье журналиста и воспитательницы детского сада. В школе Барац постигал актерское мастерство в театральном кружке — там он познакомился со своим будущим коллегой по «Квартету И» Ростиславом Хаитом. В 1993 году четверо студентов ГИТИСа — Барац, Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин — образовали свою труппу. В 2001-м с оглушительным успехом прошла их постановка «День радио», по которой вскоре сняли одноименный фильм с Нонной Гришаевой, Александром Цекало и Максимом Виторганом.



Кстати, именно Барац выступил автором сценария ко всем фильмам «Квартета И», включая «О чем говорят мужчины», «Громкая связь», «Разговорник», «Громкая связь» и «День выборов». За пределами «Квартета И» актерская карьера Бараца не сложилась. Сейчас артист занят на съемках комедийного сериала «В Бореньке чего-то нет», основанного на одноименном спектакле «Квартета И», к которому он же написал сценарий. В 2020-м Барац в третий раз стал отцом.