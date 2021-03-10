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Отец «Что? Где? Когда?»: 20 лет со смерти Владимира Ворошилова

Телевизионный деятель Владимир Ворошилов с 1948 года учился режиссерскому мастерству в школе-студии МХАТ и Эстонской академии художеств. Затем он работал в театре группы советских войск в ГДР. В 1957-1982 годах Ворошилов был художником-постановщиком МХАТа, Малого театра, Театра оперетты, театра им. М. Н. Ермоловой, театра им. Станиславского и других. Также он работал режиссером в Ставропольском театре драмы, театре «Современник» и в Театре на Таганке. В 1966 году Ворошилов перешел на телевидение, где снимал документальные фильмы и телеспектакли, а также основал рекламную развлекательную передачу «Аукцион».

Главным детищем постановщика стала интеллектуальная телеигра «Что? Где? Когда?», основанная в 1975 году под названием «Семейная викторина». На протяжении 25 лет Ворошилов был режиссером и ведущим передачи. Долгое время автор «ЧГК» не показывал своего лица — участники и зрители слышали только его голос. В 1980 году под давлением Эльдара Рязанова и зрителей Ворошилов раскрыл свою личность. Режиссер был сторонником прямых эфиров, но в течение первых десяти лет передача выходила только в записи: власти хотели убедиться в ее аполитичности. С 1989 по 2001 год Ворошилов был первым президентом Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». В 1994 году он стал академиком Академии российского телевидения и получил звание заслуженного работника культуры России.

Последние несколько лет жизни Ворошилов болел, но продолжал активно заниматься передачей. Он умер от инфаркта 10 марта 2001 года в возрасте 70 лет.

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Ведущий телепередачи &laquo;Что? Где? Когда?&raquo; В.Ворошилов, 1987 год Ведущий телепередачи &laquo;Что? Где? Когда?&raquo; В.Ворошилов, 1987 год
Первая игровая передача Центрального телевидения в прямом эфире &laquo;Аукцион&raquo;. На снимке: автор проекта и ведущий телепередачи Владимир Ворошилов, 1969 год Первая игровая передача Центрального телевидения в прямом эфире &laquo;Аукцион&raquo;. На снимке: автор проекта и ведущий телепередачи Владимир Ворошилов, 1969 год
Во время съемок передачи &laquo;Что? Где? Когда?&raquo;, 1986 год Во время съемок передачи &laquo;Что? Где? Когда?&raquo;, 1986 год
Режиссер телевикторины &laquo;Что? Где? Когда?&raquo; Владимир Ворошилов во время выступления в Мариуполе, 1989 год Режиссер телевикторины &laquo;Что? Где? Когда?&raquo; Владимир Ворошилов во время выступления в Мариуполе, 1989 год
Телеведущий викторины &laquo;Что? Где? Когда?&raquo; Владимир Ворошилов, 1984 год Телеведущий викторины &laquo;Что? Где? Когда?&raquo; Владимир Ворошилов, 1984 год
Ветераны клуба &laquo;Что? Где? Когда?&raquo; и автор сценария, режиссер и ведущий передачи Владимир Ворошилов (справа) обсуждают итоги игры, 1985 год Ветераны клуба &laquo;Что? Где? Когда?&raquo; и автор сценария, режиссер и ведущий передачи Владимир Ворошилов (справа) обсуждают итоги игры, 1985 год
Ведущий телеигры &laquo;Что? Где? Когда?&raquo; Владимир Ворошилов беседует с мэром Москвы Юрием Лужковым, 1992 год Ведущий телеигры &laquo;Что? Где? Когда?&raquo; Владимир Ворошилов беседует с мэром Москвы Юрием Лужковым, 1992 год
Ведущий и режиссер телепередачи клуба знатоков &laquo;Что? Где? Когда?&raquo; Владимир Ворошилов, 1988 год Ведущий и режиссер телепередачи клуба знатоков &laquo;Что? Где? Когда?&raquo; Владимир Ворошилов, 1988 год
Во время съемок телепередачи &laquo;Что? Где? Когда?&raquo;, 1987 год Во время съемок телепередачи &laquo;Что? Где? Когда?&raquo;, 1987 год
Владимир Ворошилов, 1996 год Владимир Ворошилов, 1996 год
Гражданская панихида по Владимиру Ворошилову в Охотничьем домике в Нескучном саду, 2001 год Гражданская панихида по Владимиру Ворошилову в Охотничьем домике в Нескучном саду, 2001 год
Открытие памятника Владимиру Ворошилову на Ваганьковском кладбище в Москве, 2003 год Открытие памятника Владимиру Ворошилову на Ваганьковском кладбище в Москве, 2003 год
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Ведущий телепередачи «Что? Где? Когда?» В.Ворошилов, 1987 год
Первая игровая передача Центрального телевидения в прямом эфире «Аукцион». На снимке: автор проекта и ведущий телепередачи Владимир Ворошилов, 1969 год
Во время съемок передачи «Что? Где? Когда?», 1986 год
Режиссер телевикторины «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов во время выступления в Мариуполе, 1989 год
Телеведущий викторины «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов, 1984 год
Ветераны клуба «Что? Где? Когда?» и автор сценария, режиссер и ведущий передачи Владимир Ворошилов (справа) обсуждают итоги игры, 1985 год
Ведущий телеигры «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов беседует с мэром Москвы Юрием Лужковым, 1992 год
Ведущий и режиссер телепередачи клуба знатоков «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов, 1988 год
Во время съемок телепередачи «Что? Где? Когда?», 1987 год
Владимир Ворошилов, 1996 год
Гражданская панихида по Владимиру Ворошилову в Охотничьем домике в Нескучном саду, 2001 год
Открытие памятника Владимиру Ворошилову на Ваганьковском кладбище в Москве, 2003 год
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