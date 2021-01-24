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Фоторепортаж   //   Культура

14 картин и одна жизнь: 120 лет со дня рождения Михаила Ромма

Михаил Ильич Ромм родился 24 января 1901 в Иркутске в семье врача, сосланного за распространение нелегальной литературы. Спустя девять лет семья вернулась в Москву. Закончив Московское училище живописи, ваяния и зодчества, будущий режиссер был недоволен своими работами скульптора, поэтому по окончанию даже не забрал диплом. Спустя несколько лет он стал внештатным сотрудником кинокомиссии в Институте методов внешкольной работы, получив таким образом доступ ко многим картинам. Каждый фильм просматривался им по два-три десятка раз, что в последствии помогло Ромму в работе над собственными лентами.

В 1930 году Ромм дебютировал в кино как соавтор сценария фильма «Реванш». В 1931 году режиссер Александр Мачерет пригласил его ассистентом на фильм «Дела и люди», а в 1933 году Михаилу Ильичу была поручена первая самостоятельная работа — немой фильм «Пышка» по произведению Ги де Мопассана. Потом были «Ленин в Октябре», «Мечта», «Убийство на улице Данте», «Девять дней одного года», «Обыкновенный фашизм» и многие другие картины.

К 120-летию со дня рождения великого режиссера и педагога киноканал «Мосфильм. Золотая коллекция» и «Газета.Ru» подготовили галерею с уникальными фото М.Ю. Ромма и кадрами со съемок.

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<b>Михаил Ильич Ромм</b> <br>Михаил Ромм известен не только своими киноработами, но и как блестящий педагог, воспитавший целую плеяду прекрасных режиссеров. Среди его учеников: Григорий Чухрай, Василий Шукшин, Александр Митта, Андрей Тарковский, Никита Михалков, Сергей Соловьев, Андрей Кончаловский, Андрей Смирнов. <b>Михаил Ильич Ромм</b> <br>Михаил Ромм известен не только своими киноработами, но и как блестящий педагог, воспитавший целую плеяду прекрасных режиссеров. Среди его учеников: Григорий Чухрай, Василий Шукшин, Александр Митта, Андрей Тарковский, Никита Михалков, Сергей Соловьев, Андрей Кончаловский, Андрей Смирнов.
<b>Кадр из фильма &laquo;Пышка&raquo;</b> <br>&laquo;Пышка&raquo; &mdash; первая самостоятельная работа Михаила Ромма. По условиям студии в фильме должны были быть задействованы не более десяти актеров и пяти декораций. На производство можно было потратить не более 150 тыс. рублей. Поэтому кино сделали немым. В картине сыграли: Галина Сергеева, Андрей Файт, Анатолий Горюнов, Татьяна Окуневская. В триллере «Семь» в любви к «Пышке» признался Дэвид Финчер, поместив в кадр плакат на стене квартиры одного из героев. <b>Кадр из фильма &laquo;Пышка&raquo;</b> <br>&laquo;Пышка&raquo; &mdash; первая самостоятельная работа Михаила Ромма. По условиям студии в фильме должны были быть задействованы не более десяти актеров и пяти декораций. На производство можно было потратить не более 150 тыс. рублей. Поэтому кино сделали немым. В картине сыграли: Галина Сергеева, Андрей Файт, Анатолий Горюнов, Татьяна Окуневская. В триллере «Семь» в любви к «Пышке» признался Дэвид Финчер, поместив в кадр плакат на стене квартиры одного из героев.
<b>На съемочной площадке фильма &laquo;Пышка&raquo;</b> <br>К моменту съемок &laquo;Пышки&raquo; у Ромма не было серьезного режиссерского опыта. Он вспоминал: «до сих пор помню то ощущение жгучего стыда, которое я испытывал каждый раз, входя в павильон. Я просто не знал, с чего начинать и как действовать». «Пышка» также стала кинодебютом великой актрисы Фаины Раневской. Хотя после съемок она вообще хотела отказаться от работы в кино. <b>На съемочной площадке фильма &laquo;Пышка&raquo;</b> <br>К моменту съемок &laquo;Пышки&raquo; у Ромма не было серьезного режиссерского опыта. Он вспоминал: «до сих пор помню то ощущение жгучего стыда, которое я испытывал каждый раз, входя в павильон. Я просто не знал, с чего начинать и как действовать». «Пышка» также стала кинодебютом великой актрисы Фаины Раневской. Хотя после съемок она вообще хотела отказаться от работы в кино.
<b>На съемочной площадке фильма &laquo;Ленин в октябре&raquo;</b> <br>В 1937 году Михаилу Ромму к юбилею Октябрьской революции было поручено сделать фильм о Ленине. Одним из успехов фильма считается исполнитель главной роли &mdash; актер театра Вахтангова Борис Щукин, который не сразу согласился на предложение сниматься. Но именно эта роль стала главной в его карьере. В первый год проката было выпущено 900 копий фильма, картину показали во Франции и США. «Мосфильм» после успеха этой ленты и последовавшей за ней комедии Григория Александрова «Волга, Волга» вырвался в лидеры советской киноиндустрии. <b>На съемочной площадке фильма &laquo;Ленин в октябре&raquo;</b> <br>В 1937 году Михаилу Ромму к юбилею Октябрьской революции было поручено сделать фильм о Ленине. Одним из успехов фильма считается исполнитель главной роли &mdash; актер театра Вахтангова Борис Щукин, который не сразу согласился на предложение сниматься. Но именно эта роль стала главной в его карьере. В первый год проката было выпущено 900 копий фильма, картину показали во Франции и США. «Мосфильм» после успеха этой ленты и последовавшей за ней комедии Григория Александрова «Волга, Волга» вырвался в лидеры советской киноиндустрии.
<b>На съемках фильма &laquo;Девять дней одного года&raquo;</b> <br>В начале 1960-х годов Михаил Ромм снял один из главных фильмов периода оттепели &laquo;Девять дней одного года&raquo;. Картина рассказывает не о рабочем классе, а о представителях науки &mdash; физиках-ядерщиках. По сюжету один из них &mdash; герой Алексея Баталова &mdash; получает опасную для жизни дозу радиации, но тем не менее продолжает работу. В ленте появилась плеяда молодых, впоследствии ставших звездами актеров: Алексей Баталов, Иннокентий Смоктуновский, Татьяна Лаврова, Евгений Евстигнеев. <b>На съемках фильма &laquo;Девять дней одного года&raquo;</b> <br>В начале 1960-х годов Михаил Ромм снял один из главных фильмов периода оттепели &laquo;Девять дней одного года&raquo;. Картина рассказывает не о рабочем классе, а о представителях науки &mdash; физиках-ядерщиках. По сюжету один из них &mdash; герой Алексея Баталова &mdash; получает опасную для жизни дозу радиации, но тем не менее продолжает работу. В ленте появилась плеяда молодых, впоследствии ставших звездами актеров: Алексей Баталов, Иннокентий Смоктуновский, Татьяна Лаврова, Евгений Евстигнеев.
<b>На съемках фильма &laquo;Девять дней одного года&raquo;</b> <br>&laquo;Девять дней одного года&raquo; был снят в новаторской манере. В нем была поднята популярная на тот момент дискуссия о физиках и лириках. Картину признали лучшим фильмом 1962 года, она получила несколько престижных наград: Большую премию «Хрустальный глобус» на Международном кинофестивале в Карловых Варах, Почетные дипломы международных кинофестивалей в Мельбурне и Сан-Франциско. Ленту посмотрели почти 24 млн зрителей. <b>На съемках фильма &laquo;Девять дней одного года&raquo;</b> <br>&laquo;Девять дней одного года&raquo; был снят в новаторской манере. В нем была поднята популярная на тот момент дискуссия о физиках и лириках. Картину признали лучшим фильмом 1962 года, она получила несколько престижных наград: Большую премию «Хрустальный глобус» на Международном кинофестивале в Карловых Варах, Почетные дипломы международных кинофестивалей в Мельбурне и Сан-Франциско. Ленту посмотрели почти 24 млн зрителей.
<b>Михаил Ромм с соавторами фильма &laquo;Обыкновенный фашизм&raquo;</b> <br>Фильм Ромма &laquo;Обыкновенный фашизм&raquo; &mdash; один из эталонов документального кино. Авторы рассказывают не только о преступлениях нацизма, но и пытаются исследовать причины возникновения фашизма как такового, ответить на вопрос, как простые обыватели под влиянием идеологии становятся послушными исполнителями воли вождей. <b>Михаил Ромм с соавторами фильма &laquo;Обыкновенный фашизм&raquo;</b> <br>Фильм Ромма &laquo;Обыкновенный фашизм&raquo; &mdash; один из эталонов документального кино. Авторы рассказывают не только о преступлениях нацизма, но и пытаются исследовать причины возникновения фашизма как такового, ответить на вопрос, как простые обыватели под влиянием идеологии становятся послушными исполнителями воли вождей.
<b>Михаил Ромм при просмотре архивных фотографий времен Второй мировой войны&raquo;</b> <br>В фильме &laquo;Обыкновенный фашизм&raquo; использовалась трофейная хроника Министерства пропаганды Третьего рейха, личный архив Гитлера, фотографии из лагерей смерти и любительские фото немецких военных. <b>Михаил Ромм при просмотре архивных фотографий времен Второй мировой войны&raquo;</b> <br>В фильме &laquo;Обыкновенный фашизм&raquo; использовалась трофейная хроника Министерства пропаганды Третьего рейха, личный архив Гитлера, фотографии из лагерей смерти и любительские фото немецких военных.
<b>На съемках фильма &laquo;Обыкновенный фашизм&raquo;</b> <br>Для фильма также велись съемки &laquo;скрытой камерой&raquo; на улицах Берлина. Нужны были кадры мирной жизни: влюбленных, детей, обычных горожан. Для этого использовался длиннофокусный объектив, который позволял снимать людей, находясь на другой стороне улицы. <b>На съемках фильма &laquo;Обыкновенный фашизм&raquo;</b> <br>Для фильма также велись съемки &laquo;скрытой камерой&raquo; на улицах Берлина. Нужны были кадры мирной жизни: влюбленных, детей, обычных горожан. Для этого использовался длиннофокусный объектив, который позволял снимать людей, находясь на другой стороне улицы.
<b>Михаил Ромм и оператор Герман Лавров на съемках фильма &laquo;Обыкновенный фашизм&raquo;</b> <br>Во время работы над фильмом авторы посещали ГДР и Польшу, чтобы снять Освенцим, Майданек, Бухенвальд. Михаил Ромм: &laquo;Герман Лавров &mdash; художник, который умеет думать. Ему удалось разбить ощущение холода музейной экспозиции. Медленные панорамы полны глубокой горечи. Вещественные доказательства смерти сняты с мужественной простотой&raquo;. <b>Михаил Ромм и оператор Герман Лавров на съемках фильма &laquo;Обыкновенный фашизм&raquo;</b> <br>Во время работы над фильмом авторы посещали ГДР и Польшу, чтобы снять Освенцим, Майданек, Бухенвальд. Михаил Ромм: &laquo;Герман Лавров &mdash; художник, который умеет думать. Ему удалось разбить ощущение холода музейной экспозиции. Медленные панорамы полны глубокой горечи. Вещественные доказательства смерти сняты с мужественной простотой&raquo;.
<b>Михаил Ромм при работе над фильмом &laquo;Обыкновенный фашизм&raquo;</b> <br>Закадровый комментарий в ленте принадлежит режиссеру. Вначале Ромм хотел взять для этой цели диктора. Но на рабочих просмотрах и на худсовете Ромм комментировал эпизоды фильма самостоятельно. После чего ему предложили записать закадровый текст. Особая интонация стала одним главных отличительных признаков фильма. Михаил Ромм: &laquo;Я решил импровизировать текст, каждый раз чуть-чуть меняя его. И это было самое трудное. Каждая часть отнимала целый день работы&raquo;. <b>Михаил Ромм при работе над фильмом &laquo;Обыкновенный фашизм&raquo;</b> <br>Закадровый комментарий в ленте принадлежит режиссеру. Вначале Ромм хотел взять для этой цели диктора. Но на рабочих просмотрах и на худсовете Ромм комментировал эпизоды фильма самостоятельно. После чего ему предложили записать закадровый текст. Особая интонация стала одним главных отличительных признаков фильма. Михаил Ромм: &laquo;Я решил импровизировать текст, каждый раз чуть-чуть меняя его. И это было самое трудное. Каждая часть отнимала целый день работы&raquo;.
<b>Михаил Ильич Ромм</b> <br>Михаил Ромм умер в 1971 году во время работы над новым документальным проектом «Мир сегодня». Фильм должен был рассказывать о глобальных событиях, угрожающих цивилизации. Впоследствии работу над лентой закончили Элем Климов, Герман Лавров и Марлен Хуциев. Фильм вышел в прокат под названием «И все-таки я верю». В кадре звучал голос самого Ромма: авторский текст, надиктованный режиссером незадолго до смерти. Режиссер успел озвучить кадры мировых войн и атомной бомбардировки Хиросимы. После этих эпизодов на экране появляется текст: «Здесь обрывается голос автора&hellip; Дальше пойдут надписи». <b>Михаил Ильич Ромм</b> <br>Михаил Ромм умер в 1971 году во время работы над новым документальным проектом «Мир сегодня». Фильм должен был рассказывать о глобальных событиях, угрожающих цивилизации. Впоследствии работу над лентой закончили Элем Климов, Герман Лавров и Марлен Хуциев. Фильм вышел в прокат под названием «И все-таки я верю». В кадре звучал голос самого Ромма: авторский текст, надиктованный режиссером незадолго до смерти. Режиссер успел озвучить кадры мировых войн и атомной бомбардировки Хиросимы. После этих эпизодов на экране появляется текст: «Здесь обрывается голос автора&hellip; Дальше пойдут надписи».
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<b>Михаил Ильич Ромм</b> <br>Михаил Ромм известен не только своими киноработами, но и как блестящий педагог, воспитавший целую плеяду прекрасных режиссеров. Среди его учеников: Григорий Чухрай, Василий Шукшин, Александр Митта, Андрей Тарковский, Никита Михалков, Сергей Соловьев, Андрей Кончаловский, Андрей Смирнов.
<b>Кадр из фильма «Пышка»</b> <br>«Пышка» — первая самостоятельная работа Михаила Ромма. По условиям студии в фильме должны были быть задействованы не более десяти актеров и пяти декораций. На производство можно было потратить не более 150 тыс. рублей. Поэтому кино сделали немым. В картине сыграли: Галина Сергеева, Андрей Файт, Анатолий Горюнов, Татьяна Окуневская. В триллере «Семь» в любви к «Пышке» признался Дэвид Финчер, поместив в кадр плакат на стене квартиры одного из героев.
<b>На съемочной площадке фильма «Пышка»</b> <br>К моменту съемок «Пышки» у Ромма не было серьезного режиссерского опыта. Он вспоминал: «до сих пор помню то ощущение жгучего стыда, которое я испытывал каждый раз, входя в павильон. Я просто не знал, с чего начинать и как действовать». «Пышка» также стала кинодебютом великой актрисы Фаины Раневской. Хотя после съемок она вообще хотела отказаться от работы в кино.
<b>На съемочной площадке фильма «Ленин в октябре»</b> <br>В 1937 году Михаилу Ромму к юбилею Октябрьской революции было поручено сделать фильм о Ленине. Одним из успехов фильма считается исполнитель главной роли — актер театра Вахтангова Борис Щукин, который не сразу согласился на предложение сниматься. Но именно эта роль стала главной в его карьере. В первый год проката было выпущено 900 копий фильма, картину показали во Франции и США. «Мосфильм» после успеха этой ленты и последовавшей за ней комедии Григория Александрова «Волга, Волга» вырвался в лидеры советской киноиндустрии.
<b>На съемках фильма «Девять дней одного года»</b> <br>В начале 1960-х годов Михаил Ромм снял один из главных фильмов периода оттепели «Девять дней одного года». Картина рассказывает не о рабочем классе, а о представителях науки — физиках-ядерщиках. По сюжету один из них — герой Алексея Баталова — получает опасную для жизни дозу радиации, но тем не менее продолжает работу. В ленте появилась плеяда молодых, впоследствии ставших звездами актеров: Алексей Баталов, Иннокентий Смоктуновский, Татьяна Лаврова, Евгений Евстигнеев.
<b>На съемках фильма «Девять дней одного года»</b> <br>«Девять дней одного года» был снят в новаторской манере. В нем была поднята популярная на тот момент дискуссия о физиках и лириках. Картину признали лучшим фильмом 1962 года, она получила несколько престижных наград: Большую премию «Хрустальный глобус» на Международном кинофестивале в Карловых Варах, Почетные дипломы международных кинофестивалей в Мельбурне и Сан-Франциско. Ленту посмотрели почти 24 млн зрителей.
<b>Михаил Ромм с соавторами фильма «Обыкновенный фашизм»</b> <br>Фильм Ромма «Обыкновенный фашизм» — один из эталонов документального кино. Авторы рассказывают не только о преступлениях нацизма, но и пытаются исследовать причины возникновения фашизма как такового, ответить на вопрос, как простые обыватели под влиянием идеологии становятся послушными исполнителями воли вождей.
<b>Михаил Ромм при просмотре архивных фотографий времен Второй мировой войны»</b> <br>В фильме «Обыкновенный фашизм» использовалась трофейная хроника Министерства пропаганды Третьего рейха, личный архив Гитлера, фотографии из лагерей смерти и любительские фото немецких военных.
<b>На съемках фильма «Обыкновенный фашизм»</b> <br>Для фильма также велись съемки «скрытой камерой» на улицах Берлина. Нужны были кадры мирной жизни: влюбленных, детей, обычных горожан. Для этого использовался длиннофокусный объектив, который позволял снимать людей, находясь на другой стороне улицы.
<b>Михаил Ромм и оператор Герман Лавров на съемках фильма «Обыкновенный фашизм»</b> <br>Во время работы над фильмом авторы посещали ГДР и Польшу, чтобы снять Освенцим, Майданек, Бухенвальд. Михаил Ромм: «Герман Лавров — художник, который умеет думать. Ему удалось разбить ощущение холода музейной экспозиции. Медленные панорамы полны глубокой горечи. Вещественные доказательства смерти сняты с мужественной простотой».
<b>Михаил Ромм при работе над фильмом «Обыкновенный фашизм»</b> <br>Закадровый комментарий в ленте принадлежит режиссеру. Вначале Ромм хотел взять для этой цели диктора. Но на рабочих просмотрах и на худсовете Ромм комментировал эпизоды фильма самостоятельно. После чего ему предложили записать закадровый текст. Особая интонация стала одним главных отличительных признаков фильма. Михаил Ромм: «Я решил импровизировать текст, каждый раз чуть-чуть меняя его. И это было самое трудное. Каждая часть отнимала целый день работы».
<b>Михаил Ильич Ромм</b> <br>Михаил Ромм умер в 1971 году во время работы над новым документальным проектом «Мир сегодня». Фильм должен был рассказывать о глобальных событиях, угрожающих цивилизации. Впоследствии работу над лентой закончили Элем Климов, Герман Лавров и Марлен Хуциев. Фильм вышел в прокат под названием «И все-таки я верю». В кадре звучал голос самого Ромма: авторский текст, надиктованный режиссером незадолго до смерти. Режиссер успел озвучить кадры мировых войн и атомной бомбардировки Хиросимы. После этих эпизодов на экране появляется текст: «Здесь обрывается голос автора… Дальше пойдут надписи».
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