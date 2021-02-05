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100 ролей в кино: 75 лет со дня рождения Виктора Ильичева

Советский, российский и американский актер театра и кино Виктор Ильичев родился 5 февраля 1946 года. До развала СССР он снялся более чем в 100 фильмах, включая культовые «Самая обаятельная и привлекательная», «Собака на сене» и «Старшая сестра». Вместе с Арменом Джигарханяном, Леонидом Куравлевым, Львом Дуровым и другими артистами Ильичев вошел в двадцатку самых снимаемых актеров СССР. Имя заслуженного артиста РСФСР указано в титрах к 108 картинам.

Какими ролями запомнился Виктор Ильичев — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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В детстве актер Виктор Ильичев занимался в Театре юношеского творчества при Ленинградском дворце пионеров и посещал детскую студию при Театре имени Ленсовета. Затем он поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии на курс Георгия Товстоногова. На четвертом курсе Ильичев сыграл в спектакле &laquo;Зримая песня&raquo;. После окончания учебы его приняли в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. В 1973 году артист ушел в театр имени Комиссаржевской, а через несколько лет решил оставить сцену и отправился в &laquo;Ленфильм&raquo;. В детстве актер Виктор Ильичев занимался в Театре юношеского творчества при Ленинградском дворце пионеров и посещал детскую студию при Театре имени Ленсовета. Затем он поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии на курс Георгия Товстоногова. На четвертом курсе Ильичев сыграл в спектакле &laquo;Зримая песня&raquo;. После окончания учебы его приняли в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. В 1973 году артист ушел в театр имени Комиссаржевской, а через несколько лет решил оставить сцену и отправился в &laquo;Ленфильм&raquo;.
Дебют Ильичева на большом экране состоялся еще в студенческие годы, когда он сыграл запоминающуюся эпизодическую роль абитуриента в фильма &laquo;Старшая сестра&raquo; Георгия Натансона. Фильм с Татьяной Дорониной в главной роли вышел 6 марта 1967 года. Дебют Ильичева на большом экране состоялся еще в студенческие годы, когда он сыграл запоминающуюся эпизодическую роль абитуриента в фильма &laquo;Старшая сестра&raquo; Георгия Натансона. Фильм с Татьяной Дорониной в главной роли вышел 6 марта 1967 года.
В пятом для Ильичева фильме &mdash; &laquo;Личная жизнь Кузяева Валентина&raquo; &mdash; он сыграл главную роль. В драме Игоря Масленникова и Илья Авербаха 1967 года актер исполнил роль скромного недотепы по кличке Кузя, который случайно попал на телепередачу &laquo;Кем я хочу стать&raquo; и начал вести личный дневник. В пятом для Ильичева фильме &mdash; &laquo;Личная жизнь Кузяева Валентина&raquo; &mdash; он сыграл главную роль. В драме Игоря Масленникова и Илья Авербаха 1967 года актер исполнил роль скромного недотепы по кличке Кузя, который случайно попал на телепередачу &laquo;Кем я хочу стать&raquo; и начал вести личный дневник.
Народный артист СССР Олег Ефремов признавался, что сыграл свою лучшую роль в фильме Виталия Мельникова &laquo;Мама вышла замуж&raquo; 1969 года. В этой ленте Ильичев сыграл друга Бориса Голубева &mdash; Леонида по кличке Леонардо Недовинченный. Народный артист СССР Олег Ефремов признавался, что сыграл свою лучшую роль в фильме Виталия Мельникова &laquo;Мама вышла замуж&raquo; 1969 года. В этой ленте Ильичев сыграл друга Бориса Голубева &mdash; Леонида по кличке Леонардо Недовинченный.
В музыкальной комедии &laquo;Собака на сене&raquo; (1977) Ильичев сыграл Фабьо, слугу графини Дианы де Бельфлер. Также на эту роль пробовался заслуженный артист России Гелий Сысоев. В музыкальной комедии &laquo;Собака на сене&raquo; (1977) Ильичев сыграл Фабьо, слугу графини Дианы де Бельфлер. Также на эту роль пробовался заслуженный артист России Гелий Сысоев.
Чаще всего Ильичев получал роли простоватых, скромных и обаятельных парней, которые были разными &mdash; добрыми, умными, трусливыми, подлыми. На фото: Виктор Ильичев в роли Николая Алексеева и Татьяна Васильева в роли Элеоноры Васильевны в фильме Бориса Бушмелева &laquo;Вечерний лабиринт&raquo; (1981). Чаще всего Ильичев получал роли простоватых, скромных и обаятельных парней, которые были разными &mdash; добрыми, умными, трусливыми, подлыми. На фото: Виктор Ильичев в роли Николая Алексеева и Татьяна Васильева в роли Элеоноры Васильевны в фильме Бориса Бушмелева &laquo;Вечерний лабиринт&raquo; (1981).
Главные роли в драматическом фильме Эльдора Уразбаева &laquo;Инспектор ГАИ&raquo; (1982) исполнили Сергей Никоненко, Никита Михалков и Олег Ефремов. Ильичев сыграл в ленте инспектора ГАИ Андрианова. Главные роли в драматическом фильме Эльдора Уразбаева &laquo;Инспектор ГАИ&raquo; (1982) исполнили Сергей Никоненко, Никита Михалков и Олег Ефремов. Ильичев сыграл в ленте инспектора ГАИ Андрианова.
Виктор Ильичев в роли скромника Димы и Вероника Изотова в роли попутчицы в мелодраматической комедии Геральда Бежанова &laquo;Самая обаятельная и привлекательная&raquo; (1985). Виктор Ильичев в роли скромника Димы и Вероника Изотова в роли попутчицы в мелодраматической комедии Геральда Бежанова &laquo;Самая обаятельная и привлекательная&raquo; (1985).
В 1992 году Ильичев уехал во Флориду вместе с женой &mdash; балериной Кировского театра Светланой Осиевой. Вернувшись на год в Россию, актер сыграл эпизодическую роль в фильме Григория Данелии &laquo;Настя&raquo; и в нескольких других лентах. Затем Ильичев эмигрировал окончательно. В США он работал упаковщиком товаров в магазине и уборщиком в школе. На фото: Виктор Ильичев в фильме &laquo;Настя&raquo; (1993). В 1992 году Ильичев уехал во Флориду вместе с женой &mdash; балериной Кировского театра Светланой Осиевой. Вернувшись на год в Россию, актер сыграл эпизодическую роль в фильме Григория Данелии &laquo;Настя&raquo; и в нескольких других лентах. Затем Ильичев эмигрировал окончательно. В США он работал упаковщиком товаров в магазине и уборщиком в школе. На фото: Виктор Ильичев в фильме &laquo;Настя&raquo; (1993).
После переезда в США Ильичев появился в десятке российских лент, включая &laquo;Женитьбу в 24 часа&raquo;, &laquo;Не нарушая закона&raquo; и &laquo;Заторможенный рефлекс&raquo;. В большей части фильмов персонажи актера были безымянными, а в титрах некоторых картин его имя не указали. В 2010 году Ильичев скончался во Флориде от рака мочевого пузыря. На фото: Виктор Ильичев в фильме &laquo;Жениться в 24 часа&raquo; (2004). После переезда в США Ильичев появился в десятке российских лент, включая &laquo;Женитьбу в 24 часа&raquo;, &laquo;Не нарушая закона&raquo; и &laquo;Заторможенный рефлекс&raquo;. В большей части фильмов персонажи актера были безымянными, а в титрах некоторых картин его имя не указали. В 2010 году Ильичев скончался во Флориде от рака мочевого пузыря. На фото: Виктор Ильичев в фильме &laquo;Жениться в 24 часа&raquo; (2004).
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В детстве актер Виктор Ильичев занимался в Театре юношеского творчества при Ленинградском дворце пионеров и посещал детскую студию при Театре имени Ленсовета. Затем он поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии на курс Георгия Товстоногова. На четвертом курсе Ильичев сыграл в спектакле «Зримая песня». После окончания учебы его приняли в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. В 1973 году артист ушел в театр имени Комиссаржевской, а через несколько лет решил оставить сцену и отправился в «Ленфильм».
Дебют Ильичева на большом экране состоялся еще в студенческие годы, когда он сыграл запоминающуюся эпизодическую роль абитуриента в фильма «Старшая сестра» Георгия Натансона. Фильм с Татьяной Дорониной в главной роли вышел 6 марта 1967 года.
В пятом для Ильичева фильме — «Личная жизнь Кузяева Валентина» — он сыграл главную роль. В драме Игоря Масленникова и Илья Авербаха 1967 года актер исполнил роль скромного недотепы по кличке Кузя, который случайно попал на телепередачу «Кем я хочу стать» и начал вести личный дневник.
Народный артист СССР Олег Ефремов признавался, что сыграл свою лучшую роль в фильме Виталия Мельникова «Мама вышла замуж» 1969 года. В этой ленте Ильичев сыграл друга Бориса Голубева — Леонида по кличке Леонардо Недовинченный.
В музыкальной комедии «Собака на сене» (1977) Ильичев сыграл Фабьо, слугу графини Дианы де Бельфлер. Также на эту роль пробовался заслуженный артист России Гелий Сысоев.
Чаще всего Ильичев получал роли простоватых, скромных и обаятельных парней, которые были разными — добрыми, умными, трусливыми, подлыми. На фото: Виктор Ильичев в роли Николая Алексеева и Татьяна Васильева в роли Элеоноры Васильевны в фильме Бориса Бушмелева «Вечерний лабиринт» (1981).
Главные роли в драматическом фильме Эльдора Уразбаева «Инспектор ГАИ» (1982) исполнили Сергей Никоненко, Никита Михалков и Олег Ефремов. Ильичев сыграл в ленте инспектора ГАИ Андрианова.
Виктор Ильичев в роли скромника Димы и Вероника Изотова в роли попутчицы в мелодраматической комедии Геральда Бежанова «Самая обаятельная и привлекательная» (1985).
В 1992 году Ильичев уехал во Флориду вместе с женой — балериной Кировского театра Светланой Осиевой. Вернувшись на год в Россию, актер сыграл эпизодическую роль в фильме Григория Данелии «Настя» и в нескольких других лентах. Затем Ильичев эмигрировал окончательно. В США он работал упаковщиком товаров в магазине и уборщиком в школе. На фото: Виктор Ильичев в фильме «Настя» (1993).
После переезда в США Ильичев появился в десятке российских лент, включая «Женитьбу в 24 часа», «Не нарушая закона» и «Заторможенный рефлекс». В большей части фильмов персонажи актера были безымянными, а в титрах некоторых картин его имя не указали. В 2010 году Ильичев скончался во Флориде от рака мочевого пузыря. На фото: Виктор Ильичев в фильме «Жениться в 24 часа» (2004).
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