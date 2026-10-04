Фонд Жириновского будет заниматься историческим кино

Дочь Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко рассказала ТАСС, что фонд помощи и наследия отца собирается реализовывать проекты по созданию исторического кино.

Фонд хочет создавать качественные картины «со смыслом» и способностью мотивировать людей взглянуть по-новому «на некоторые события нашей истории, отказаться от зашоренного, навязанного извне восприятия ряда наших исторических персонажей».

Боцан-Харченко является управляющей фонда Жириновского. Она назвала главными задачами организации популяризацию и защиту русской культуры, языка и науки. По словам дочери политика, Жириновский был уверен, что именно эти аспекты входят в основу государственного строительства.

В мае 2025-го писатель Олег Рой сообщил, что начал работу над биографией лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Выпуск книги будет приурочен к 80-летию со дня рождения Жириновского. Рой отметил, что был лично знаком с основателем партии ЛДПР. По словам писателя, политик любил его роман «Старьевщица». Он назвал огромной честью стать автором биографии Жириновского.

Ранее Путин заявил, что нынешней России не хватает Жириновского.