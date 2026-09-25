Галкин провел свадьбу в Риме с речами о Донбассе и песнями на мове

Mash: комик Максим Галкин получил €150 тыс. за свадьбу в Риме, где пел на мове

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) получил €150 тыс. (примерно 14,5 млн рублей) за роль ведущего и певца на свадьбе в Риме. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает Telegram-канал, на торжестве артист проводил алкоконкурсы, произносил эмоциональные речи, в том числе о ситуации в Донбассе, и исполнял песни на украинском языке, включая композицию «Цей сон» Степана Гиги.

Свадьба криптотрейдера Виталия и психолога Анастасии состоялась 23 сентября на Villa Miani под открытым небом. Аренда площадки обошлась в 30 тысяч евро (почти 3 миллиона рублей), а общий бюджет праздника составил около 15 миллионов рублей. Пространство украсили живыми цветами в пастельных тонах.

Кроме Галкина, на свадьбе выступила Светлана Лобода, которая заработала 200 тысяч евро (почти 20 миллионов рублей). Она исполнила несколько песен на русском языке. За ту же сумму на свадьбе выступил золотой состав группы Quest Pistols Show.

Среди гостей были украинские блогеры, представители тусовки Киевстонера, предприниматели и другие.

В октябре 2025 года Галкин был ведущим на дне рождения менеджера Лободы, которое состоялось в Дубае. Они вместе пели и танцевали: Галкин исполнял песни на украинском, Лобода — на русском и украинском.

Ранее Максим Галкин заинтересовал сообщество ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) после своего преображения.